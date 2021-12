Nintendo Switch : nos conseils pour bien débuter, les astuces et jeux indispensables

Vous venez de déballer votre Nintendo Switch flambant neuve ? Voici tout ce qu'il faut savoir au moment d'adopter la console de Nintendo.

Vous venez de vous offrir une Nintendo Switch ou d’en recevoir une ? Voici tout ce qu’il est indispensable d’avoir à l’esprit pour faire au mieux ses premiers pas avec la console hybride de Nintendo.

Configuration et optimisation de la console

La Nintendo Switch est une console simple à prendre en main. Si vous avez le modèle classique ou le modèle OLED, il est recommandé d’installer le dock fourni avec la console pour pouvoir la connecter à un téléviseur. Le dock se connecte simplement : un câble HDMI vers le téléviseur et le bloc d’alimentation pour charger la console.

La première configuration de la console se fait en quelques étapes : réglages de la langue de la région, sélection du fuseau horaire, connexion à Internet et création du premier profil de la console. Chaque profil permet d’avoir une progression séparée sur la plupart des jeux de la console. Si un ou des enfants vont utiliser la console, n’hésitez pas à configurer le contrôle parental.

Si les manettes fournies avec la console ne sont pas à votre goût, ou que vous souhaitez rendre plus pratique l’usage de la Switch, découvrez notre sélection des meilleurs accessoires pour la console.

Notre conseil : le Nintendo Switch Online

Nintendo propose un abonnement payant pour aller plus loin avec la console : le Nintendo Switch Online. Un bon ajout à votre nouvelle console pour en profiter pleinement. Le service est commercialisé à partir de 3,99 euros par mois par compte Nintendo, ou à 34,99 euros pour 12 mois et jusqu’à 8 comptes pour la formule familiale. Il permet notamment d’accéder au jeu en ligne sur le réseau de Nintendo (pour faire venir des amis sur son île dans Animal Crossing New Horizons, affronter d’autres pilotes dans Mario Kart 8 ou d’autres combattants dans Super Smash Bros), mais aussi de pouvoir sauvegarder la progression de ses jeux dans le cloud. En bonus, Nintendo offre l’accès à un catalogue de jeux NES et Super Nintendo, les deux premières consoles de salon du fabricant.

Nintendo propose également l’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel pour 39,99 euros pour 12 mois par compte, ou 69,99 euros pour 12 mois et 8 comptes avec l’offre familiale. Ce deuxième forfait intègre en supplément un catalogue de jeux Nintendo 64 et Mega Drive ainsi que l’extension Happy Home Paradise pour le jeu Animal Crossing New Horizons.

Nos astuces

Voici d’autres choses à savoir pour utiliser au mieux sa Nintendo Switch.

Si vous souhaitez l’utiliser en déplacement, vous pouvez y connecter un casque sans-fil Bluetooth en le synchronisant avec la console.

Nous vous conseillons aussi la lecture de notre guide pour capturer et partager ses moments préférés dans les jeux. Notez qu’il est possible de transférer directement les images grâce au port USB-C de la console avec le même câble que vous utilisez pour vos autres appareils USB-C.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez télécharger les applications de Nintendo pour smartphone. Elles permettent de gérer les appels vocaux sur les jeux en ligne sans passer par la console et de gérer le contrôle parental de la console à distance.

Nintendo Switch Online Télécharger Nintendo Switch Online gratuitement APK

Contrôle parental Nintendo Switch Télécharger Contrôle parental Nintendo Switch gratuitement APK

Les jeux indispensables

Une console ne serait rien sans ses jeux. Voici une sélection des jeux indispensables sur Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe

Faut-il encore présenter Mario Kart ? Le jeu de course familiale et populaire de Nintendo propose l’une de ses meilleures versions sur Switch avec plus de 50 circuits et de nombreux pilotes et véhicules. Il y a bien sûr des circuits inédits, mais aussi une sélection des meilleurs circuits des épisodes précédents. Le jeu est aussi l’une des plus belles prouesses techniques de la console.

Que ce soit pour animer une soirée entre amis, en famille ou affronter tous les défis en solo, Mario Kart 8 Deluxe est un must-have.

Animal Crossing New Horizons

Le jeu du confinement et l’un des plus grands succès de la console. Animal Crossing est le jeu idéal pour se détendre.

Aménagez une île paradisiaque, invitez des voyageurs à devenir vos compagnons villageois et participez aux multiples activités offertes par le jeu comme la pêche, la capture d’insectes, la recherche de fossiles et le remboursement d’un usurier.

Super Mario Odyssey

La Nintendo 64 avait Super Mario 64, la Nintendo Switch a le droit à Super Mario Odyssey. Le jeu reprend l’excellent principe mêlant exploration et plateforme de son illustre ancêtre dans une sélection de vastes royaumes en monde ouvert.

Cette fois, il faudra collectionner des lunes pour espérer voyager autour du monde pour empêcher le mariage forcé entre Bowser et Peach. Pour cela, Cappy, la casquette de Mario, vous permettra de prendre le contrôle des monstres et tirer profit au mieux des environnements. Une grande diversité de gameplay et l’une des meilleures bandes-son de la Switch sont au programme.

Pokémon Let’s Go

Si vous n’avez jamais mis les doigts sur un épisode de la célèbre série Pokémon, ou que vous avez débuté avec Pokémon Go sur mobile, la version Let’s Go est le moyen parfait de découvrir le jeu de rôle avec des monstres à capturer par dizaines.

Pokémon Let’s Go et une version réimaginée des tout premiers jeux Pokémons avec les fameux 151 monstres. Vous ne capturez plus les pokémons en les affaiblissant, mais en lançant directement des pokéball avec le Joy-con comme dans Pokémon Go. Le jeu offre des graphismes 3D très agréables à l’oeil et un mode coopératif idéal si vous souhaitez jouer avec un enfant. Ludique et mignon, un jeu que l’on recommande chaudement.

Celeste

La Nintendo Switch s’est aussi révélée comme la console idéale pour profiter des meilleurs jeux indépendants. Difficile de ne pas mentionner Celeste dans cette catégorie. Ce jeu qui paraît de loin être un simple jeu de plateforme en 2D vous amènera à vous dépasser avec des défis toujours plus corsés, mais toujours bien accessibles. Juste ce qu’il faut pour se dire « je peux y arriver ».

L’un des jeux les plus marquants de sa génération qui rend interactif l’accomplissement et le fait raisonner avec une histoire bien à propos. Si vous vous sentez l’âme d’un complétionniste, Celeste vous proposera alors des dizaines d’heures d’activités pour découvrir tous les mystères de ce monument.

Les mentions honorables

La Nintendo Switch regorge d’excellents titres dans tous les genres possibles. Si vous n’avez pas trouvé satisfaction parmi nos indispensables, voici pêle-mêle quelques titres à garder en tête, ils sont tous excellents : The Legend of Zelda Breath of the Wild, Dragon Quest XI, Super Smash Bros Ultimate, Ori and the Will of the Wisps, Hades, Hollow Knight, Divinity Original Sin 2, Ring Fit Adventure et 51 Worldwide Games. Sans oublier Minecraft et Stardew Valley, et… bon OK, on s’arrête là.

