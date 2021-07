[…] Quels sont les meilleurs accessoires pour la Nintendo Switch ? […]

La console de Nintendo est peut-être celle qui bénéficie le plus d’accessoires. Housses, chargeurs, manettes… Petit tour d’horizon des meilleurs accessoires pour votre Nintendo Switch, Switch Light ou Switch OLED.

Sortie en 2017, la Switch a connu un succès incontestable. Sa nature de console hybride, utilisable de manière fixe ou mobile a créé un écosystème d’accessoires incroyablement riche. Que ce soit pour jouer confortablement au fond de son lit ou assis dans le métro, nous avons été trier le bon grain de l’ivraie pour vous permettre de profiter pleinement de votre Switch, Switch Light ou de la plus récente Switch OLED.

Les meilleures manettes et Joy-Con pour Nintendo Switch

Nintendo manette Switch Pro : la référence

Si vous êtes particulièrement intéressés par les casques audio dédiés à la Switch vous pouvez consulter notre guide dédié

On pourra dire ce que l’on veut : rien ne vaut une véritable manette pour jouer en mode dock avec la Switch. Les Joy-Con ne sont tout simplement pas assez confortables en plus d’être assez fragiles.

Heureusement, Nintendo propose une très bonne manette officielle qui n’est pas sans rappeler la manette Xbox dans sa disposition. Si la finition est un peu en retrait de ce que l’on trouve chez Microsoft, le confort d’utilisation est bel et bien au rendez-vous. Dommage toutefois qu’elle soit aussi chère.

Les Joy-Con : indispensables, mais fragiles

Disons-le tout de suite : vous risquez très probablement d’avoir à racheter une paire de Joy-Con à un moment ou un autre. Idéalement, ça sera pour jouer à plusieurs, mais il y a de fortes chances que ce soit pour remplacer une manette souffrant du très énervant Joy-Con drift…

On aimerait vraiment que Nintendo règle les soucis de fiabilité de ses manettes, mais pour le moment si elles ne sont plus sous garantie vous n’avez pas d’autre choix que de repasser à la caisse pour une nouvelle paire de très chers Joy-Con officiels… ou de les réparer vous-mêmes.

8BitDo SN30 Pro : une alternative retro

Vous êtes surtout intéressés par le catalogue rétro de la Switch ? Pourquoi ne pas investir dans la SN30 Pro ? Signée 8BitDo, il s’agit d’une version revisitée du classique pad Super NES auquel a été ajouté une paire de joysticks.

Contrairement à nombre de manettes disponibles sur le marché, elle supporte la vibration et le contrôle du mouvement. Le toucher des boutons est au top et l’appareil se recharge en USB-C. Seul point de pinaillage 100 % nerd : elle adopte l’horrible livrée de la Super NES américaine.

Il existe également une version Pro+, testée dans nos colonnes, qui offre une prise en main plus agréable.

Chargez votre Switch

Aukey chargeur 32 W GaN : puissant et compact

Si le chargeur fourni avec la console, on doit bien avouer que l’on a vu plus compact et plus pratique. La console nécessite toutefois un peu de puissance pour être utilisée en mode dock. Avec ses 30 W, ce modèle d’Aukey en est tout à fait capable et propose en prime un second connecteur USB classique.

Il utilise la technologie GaN (nitrure de gallium) qui lui permet d’être plus compact qu’un chargeur classique. Dernier avantage : le câble est ici détachable, ce qui rend l’utilisation plus aisée. On vous recommande un câble assez long (2 m minimum) et coudé pour plus de confort.

Anker PowerCore Essential 20000 PD : rechargez votre batterie partout

Si n’importe quelle batterie peut recharger une Switch, mieux vaut choisir un modèle compatible Power Delivery comme cette Anker PowerCore Essential. Non seulement sa puissance de 18 W en sortie permet de charger la console en jouant, mais vous pourrez la charger un peu plus de trois fois sur une seule charge.

Relativement compacte, elle propose en plus de l’USB-C une prise USB classique.

Station de charge Orzly : des manettes toujours utilisables

Les Joy-Con sont amusants, mais ils ne peuvent par défaut être rechargés uniquement sur la console. Pas très pratique si vous disposez de plusieurs paires. Ce petit support est capable d’en recharger au choix deux en même temps ou une manette et une paire de Joy-Con.



Outre un intérieur mieux rangé, vous serez surs d’avoir des manettes toujours chargées (sauf si vous ne les rangez pas, là on peu plus rien pour vous). À noter que ce dock est livré uniquement avec un câble USB, il faudra donc le connecter à un chargeur USB.

Micro-SD SanDisk Extreme 256 Go : stockez vos jeux

Avec seulement 32 Go de mémoire interne, on se retrouve vite à l’étroit quand on achète surtout ses jeux sur le shop de Nintendo. Contrairement à Sony et sa PS Vita, on n’a en revanche pas besoin d’investir dans un format de carte propriétaire : une simple micro SD conviendra.

Cette SanDisk Extreme de 256 Go est selon nous un bon compromis entre vitesse, fiabilité et capacité. On trouve certes un plus grand, mais les tarifs s’envolent.

Du bon son pour votre Switch

SteelSeries Arctis 1 Wireless : le casque de référence

Rares sont les câbles à proposer une connexion sans fil à la Switch. Pour arriver à ce résultat, SteelSeries s’est montré malin et fournit un dongle venant se brancher sur le port USB-C. Contrairement aux modèles Bluetooth dont on parle plus bas, il s’agit ici d’une connexion dédiée qui ne souffre donc pas de lag.

Le son lui-même est correct, même si à ce prix on ne s’attend bien évidemment pas à de l’audiophile. Le micro est de son côté correct pour se coordonner en jeu avec ses coéquipiers.

À noter que deux versions existent, une « Wireless » compatible PS4 et une « Wireless Xbox » pour la console de Microsoft. Les deux fonctionnent avec la Switch, mais on vous conseille de bien choisir celle qui correspond à la console de salon que vous possédez (ou rêvez d’acheter).

EPOS GTW 270 Hybrid : des intras sans fil joueurs

Vous préférez les intras aux casques ? Tout n’est pas perdu puisqu’EPOS (la marque gaming de Sennheiser) propose les GTW 270, une paire d’écouteurs true wireless dédiés aux joueurs. En plus de la connexion Bluetooth, ils sont livrés avec un dongle USB-C leur permettant de se connecter à une Switch ou même une PS5.

En pratique, on doit bien avouer qu’aucune latence particulière ne se fait remarquer. Un vrai tour de force pour ce genre d’écouteurs. Le rendu sonore est plus que satisfaisant, avec un spectre équilibré et des basses bien dynamiques. Vous pouvez retrouver notre prise en main ici.

Homespot Audio Bluetooth : micro intégré

Compact et reprenant les couleurs de la Switch, ce dongle intègre un micro. Le chat audio est donc disponible avec, on doit bien l’avouer, une qualité assez médiocre. Pour finir, le Bluetooth 5.0 est supporté, tout comme l’aptX Low Latentcy. Ce dernier sera le seul moyen de vraiment éviter le lag. Encore faut-il que votre casque ou paire d’écouteurs prenne en charge le standard.

Ziocom adaptateur Bluetooth pour Switch : du Bluetooth en chargeant

La plupart des adaptateurs pour Switch occupent le connecteur USB-C et empêchent donc de charger et d’utiliser un casque Bluetooth en même temps. Ennuyeux pour un long trajet donc. Ce modèle signé Ziocom fait fi de cette limite et ajoute un second connecteur USB-C passthrough pour la charge. Le Bluetooth 5.0 et l’aptX Low Latency sont de la partie. Un petit micro à brancher sur le port jack est aussi fourni, mais le rendu sonore n’est pas terrible.

Les housses et protections pour Nintendo Switch

Spigen Protecteur d’écran : faites barrière aux rayures

On ne va pas se mentir : l’écran en plastique de la Switch n’est pas exactement un modèle de solidité. Il se raye en effet très facilement, en particulier si vous utilisez la console de manière nomade.

Très connu pour ses protections pour smartphones, Spigen propose bien évidemment des protecteurs pour la Switch et la Switch Lite. En verre trempé, ils sont résistants et relativement simples à installer. En prime, vous en trouverez deux dans chaque paquet.

Étuis Switch Daydayup : transporter en toute sécurité

Il existe un nombre incalculable d’étuis divers et variés sur le marché. On apprécie tout particulièrement ce modèle, car il est capable d’emporter la plupart des accessoires indispensables dans un volume compact.

Il a aussi le bon gout de protéger l’écran des frottements éventuels en le dissimulant sous une épaisse plaque de tissu. On peut aussi ranger 20 cartouches en toute sécurité. Et pour ne rien gâcher, il est particulièrement abordable.

Tout comprendre aux accessoires Nintendo Switch

Existe-t-il des docks alternatifs ?

Un certain nombre de docks alternatifs pour Switch existent, mais nous déconseillons leur usage. La Switch est en effet assez sensible sur ce point et il est possible de détruire assez facilement son dock ou sa Switch.

On vous recommande donc pour le moment de vous cantonner au dock officiel malgré son tarif élevé et ses imperfections.

Comment utiliser mon casque Bluetooth avec ma Switch ?

Bien qu’elle supporte le protocole (il est utilisé par exemple pour ses Joy-Con), il n’est pas possible de connecter un casque ou des intras Bluetooth à la Switch. La nature ayant toutefois horreur du vide, des petits malins proposent des dongles Bluetooth permettant d’utiliser n’importe quel appareil audio. Ces derniers se branchent soit sur la prise jack, soit via le connecteur USB-C.

Dans les deux cas, le micro ne sera pas fonctionnel et on souffrira des défauts majeurs du Bluetooth, à savoir une latence élevée qui entraine un décalage son/image souvent très ennuyeux. Certains dongles sont toutefois compatibles avec l’aptX Low Latency. Si votre casque dispose de ce protocole, vous pourrez arriver à un résultat correct.

Mon casque gaming sans fil est-il compatible Switch ?

Si vous possédez déjà un casque sans fil pour Xbox ou PlayStation, il y a des chances qu’il puisse fonctionner avec la Switch.

Nintendo a en effet discrètement ajouté le support de ces casques sans fil en 2018. Malheureusement en pratique les choses ne sont pas simples puisqu’aucun programme de certification n’existe.

Certains casques ne fonctionnent pas du tout tandis que d’autres offriront le son, mais pas le micro… Des utilisateurs généreux tentent bien de publier des listes de casques compatibles, mais c’est plus un pansement sur une jambe de bois qu’autre chose. On aimerait vraiment que Nintendo mette les choses au propre.

Les accessoires Switch fonctionneront ils avec la Switch OLED ?

Annoncée en juillet 2021, la Switch OLED n’évolue qu’assez peu, avec pour principal changement un écran OLED qui passe de 6,2 à 7 pouces. Cela se fait cependant principalement en rognant les bords. Résultat, la console n’est que très légèrement plus longue (2,5 mm). C’est assez faible pour rentrer dans les housses de transport existantes. En revanche, les coques et les protections d’écran devront être adaptées.

Pour le reste pas d’inquiétudes : les Joy-Con sont (malheureusement) identiques et le support des manettes et casques est inchangé. Pour finir pas question de recycler votre vieux dock avec une Switch OLED. Ce dernier a été redessiné pour accommoder les nouvelles mensurations de l’engin. Il troque au aussi un de ses ports USB contre une prise Ethernet. Plus besoin donc d’acheter un adaptateur.