Comment se faire rembourser un jeu Nintendo Switch (eShop) ?

Se faire rembourser un jeu Switch n’est pas la chose la plus simple du monde. Nous allons vous expliquer dans quel cas cela est possible et surtout comment procéder.

Vous vous êtes trompé de jeu en achetant sur le Nintendo eShop de la Switch ? Le jeu ne vous plaît plus ? Ou vous vous rendez compte que, comme sur Minecraft, il n’est pas possible de jouer à deux avec une paire de Joy-Con ? Bref, vous avez de bonnes raisons de demander un remboursement à Nintendo.

Nous allons malheureusement doucher vos espoirs tout de suite… Pour Nintendo, tout achat est définitif et non remboursable (voir la page web dédiée du site Nintendo).

Le diable se cache dans les détails

En théorie, tout achat réalisé en ligne peut profiter d’une période de rétractation de 14 jours. Sauf que Nintendo joue sur un point légal très précis : « lors de l’achat de contenu numérique dans le Nintendo eShop, vous consentez au moment de l’achat à ce que Nintendo commence à remplir ses obligations contractuelles immédiatement, avant l’expiration du délai de rétractation, et ce faisant, vous renoncez expressément à l’exercice de votre droit de rétractation ».

Pour faire simple, en achetant dans le Nintendo eShop de la Switch, vous abandonnez toutes possibilités de rétractation. Toutefois, la règle est assouplie pour les jeux achetés en précommande.

Mais soyez prudent, ici aussi le diable se cache dans les détails. Ainsi, quand vous précommandez un jeu sur le Nintendo eShop, le bouton Procéder à la précommande doit s’afficher clairement.

Si vous avez un bouton Procéder à l’achat uniquement, il s’agit d’un achat classique, donc pas de remboursement possible. Cela arrive quand le jeu est disponible dans les 7 jours à venir.

Si vous avez les deux boutons, optez pour le premier uniquement dans tous les cas. Vous garderez ainsi une solution de secours et Nintendo nous rappelle bien ses limitations avant tout achat en précisant sur fond orange Annulation possible ou Annulation impossible.

Les conditions pour qu’un jeu nintendo eShop en précommande soit remboursé

La demande de remboursement ne peut s’effectuer qu’avec un jeu en précommande .

. La demande de remboursement doit être faite au maximum 7 jours avant la sortie effective du jeu.

avant la sortie effective du jeu. Il ne faut avoir lancé aucun téléchargement or, certains jeux proposent de télécharger le jeu en avance ou des éléments de jeux. Comme sur PlayStation Store, initier le moindre téléchargement rend caduque toute possibilité de remboursement.

Comment se faire rembourser un jeu en précommande Switch ?

Vous êtes à plus de 7 jours de la sortie du jeu que vous avez précommandé ? Alors direction votre Switch et voyons comment demander un remboursement.

Rendez-vous sur le Nintendo eShop de la Switch.

Cliquez sur l’avatar de votre compte et vous atterrirez sur la page Information sur le compte.

Repérez l’onglet Précommandes .

. Apparaît alors la liste des jeux précommandés sur votre compte.

Cliquez sur Annuler la précommande.

L’opération est terminée, vous revenez automatiquement sur la page Précommandes qui doit être maintenant vide.

Pour information, quand vous achetez un jeu en précommande, Nintendo ne débite pas immédiatement votre compte, donc la demande annule surtout le futur débit. Dans l’absolu, si vous désirez avoir une marge de manœuvre, privilégiez la précommande : vous pourrez changer d’avis jusqu’à 7 jours avant la sortie du jeu.