Google Chrome va discrètement traquer la configuration de votre PC

Une mise à jour du code source de Google Chrome va permettre à Google de savoir si votre PC est capable de faire tourner Windows 11 ou non.

On le sait, la récolte de données fait partie du modèle économique de Google à travers tous ses services : la recherche, Android, YouTube, ou encore Chrome.

Google Chrome Télécharger gratuitement

Alors quand on apprend que Google Chrome va désormais en savoir plus sur la configuration de notre PC, on lève forcément un sourcil.

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Comme l’a remarqué Windows Latest, le code source de Google Chrome, plus précisément le projet Chromium, a été mis à jour pour établir la configuration du PC faisant tourner le navigateur.

Préparer la fin de Windows 10

Mais voilà, il ne s’agit pas ici de vous livrer des publicités plus pertinente, mais plutôt de mesurer si votre machine est éligible à une mise à jour vers Windows 11.

Pour cela Google va comparer votre machine avec les caractéristiques dictées par Microsoft : est-ce que votre processeur est compatible ? Est-ce que vous avez suffisament d’espace de stockage disponible ? Et ainsi de suite.

Pourquoi cette mise à jour ? Google n’en donne pas les raisons pour le moment, mais on peut imaginer qu’il s’agit de préparer la fin de vie de Windows 10. Le système d’exploitation de Microsoft ne sera plus pris en charge à la fin de l’année. Il est possible que Google souhaite vous inciter à basculer vers Windows 11 à l’avenir.

À l’avenir, Google souhaitera sans doute arrêter de prendre en charge Windows 10 avec Google Chrome. À ce moment là, elle pourra indiquer à l’utiliser que la migration vers Windows 11 est possible.