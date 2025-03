Votre Pixel a discrètement reçu un boost de ses performances

Google vient de donner un coup de boost inattendu aux performances graphiques de ses smartphones. Que vous soyez un gamer invétéré ou un simple amateur de fluidité, votre téléphone est sûrement devenu un peu plus rapide qu’avant.

Les utilisateurs de smartphones Pixel ont eu une belle surprise récemment. Sans tambour ni trompette, Google a considérablement amélioré les performances graphiques de ses appareils grâce à une simple mise à jour logicielle.

Cette amélioration a d’abord été repérée par des utilisateurs attentifs sur les forums Reddit. Ils ont constaté une augmentation significative des scores dans les tests de benchmark GPU, notamment avec l’API Vulkan.

Un bond spectaculaire des performances

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Pixel 7a affiche une hausse impressionnante de 62 % de ses performances graphiques. Les Pixel 8 et Pixel 9 ne sont pas en reste avec des gains respectifs de 31 % et 32 %. Même les modèles plus anciens comme le Pixel 6a bénéficient de cette amélioration, avec une augmentation de 23 % des performances.

Cette évolution n’est pas due à un changement matériel, mais à une mise à jour des pilotes GPU. Google a discrètement intégré des versions plus récentes des pilotes ARM Mali dans ses dernières mises à jour Android. Cette stratégie permet d’optimiser les performances des puces Tensor, connues pour être moins puissantes que celles de la concurrence.

Bien que ces améliorations soient surtout visibles dans les benchmarks, elles devraient se traduire par une expérience utilisateur plus fluide au quotidien. Les jeux et applications utilisant l’API Vulkan devraient particulièrement en bénéficier. Les tâches liées à l’apprentissage automatique et à la vision par ordinateur pourraient également être plus rapides.

Google ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les versions bêta d’Android 16 intègrent déjà des pilotes GPU encore plus récents. Les utilisateurs de Pixel peuvent donc s’attendre à de nouvelles améliorations dans les mois à venir. Même si les Pixel ne rivaliseront peut-être jamais avec les smartphones les plus puissants du marché, cette mise à jour permet au moins de réduire l’écart.