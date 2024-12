Google rétablit une fonction photo qui n’aurait jamais dû quitter les Pixel

Google a poussé son Pixel Feature Drop de décembre. Parmi les nouveautés, on a le retour de quelques réglages qui n’auraient jamais dû quitter la Pixel Experience.

C’était une nouveauté des Pixel 4. Leur application d’appareil photo permettait de régler finement la luminosité, le contraste et la balance des blancs du cliché avant même sa prise.

Une option particulièrement appréciée des utilisateurs des smartphones de Google et qui a perduré jusqu’à la sortie d’Android 14 qui l’avait ôtée, ou plutôt décalée dans un sous-menu moins accessible.

Aujourd’hui, par l’intermédiaire du Pixel Drop de décembre, Google rétablit le comportement initial de cet ensemble de fonctions de l’application Pixel Camera.

La mise à jour est en cours de déploiement. Il est possible qu’elle ne soit pas encore disponible pour votre téléphone. L’application Pixel Camera doit passer en version 9.7 pour débloquer les fonctions citées ci-dessus.

Un mode portrait pour les Fold et un mode HDR pour Instagram

En plus du retour des réglages manuels à l’écran, la mise à jour de l’application photo de Google Pixel a également ajouté le mode Portrait double écran sur les Pixel 9 Pro Fold et Pixel Fold.

De plus, les utilisateurs de Pixel peuvent désormais capturer des images Ultra HDR depuis Instagram. Une fonction qui permet de profiter d’une plage dynamique plus étendue, un procédé idéal pour les scènes avec des zones très lumineuses et très sombres.