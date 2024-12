Google offre aux Pixel plein de nouveautés : voici la liste des changements

Google termine l’année en beauté avec une mise à jour majeure de ses Pixel. Au menu : Gemini s’invite partout, l’appareil photo gagne en fonctionnalités et la sécurité se renforce. C’est le Pixel Drop de décembre.

Ce n’est pas une mise à jour majeure d’Android, Android 16 attendra un peu, mais c’est le dernier Pixel Drop de décembre 2024. En gros : une mise à jour dédiée aux Pixel avec quelques nouveautés.

Premièrement, l’assistant intelligent de Google s’enrichit de nouvelles fonctionnalités importantes, notamment la capacité d’interagir avec plus d’applications système.

Concrètement, Gemini peut désormais passer des appels, envoyer des SMS, gérer vos minuteries et même contrôler l’appareil photo. Cette mise à jour est disponible pour tous les Pixel à partir des Pixel 6.

La fonctionnalité mise en avant par Google, baptisée « Informations enregistrées« , permet à Gemini de mémoriser vos préférences pour des réponses plus personnalisées.

Par exemple, si vous indiquez suivre un régime alimentaire particulier, Gemini s’en souviendra automatiquement pour adapter ses suggestions futures.

Google annonce aussi l’intégration de Gemini dans le filtrage d’appels. Il y a même la possibilité de voir en direct la transcription des conversations entre l’appelant et l’IA, même si cette fonctionnalité reste pour l’instant limitée à certains Pixel et certaines régions du monde.

L’appareil photo et les captures d’écran font peau neuve

La photo, point fort historique des Pixel, fait partie aussi des nouveautés.

On notera, par exemple, de l’arrivée du mode portrait à double écran sur les Pixel Fold.

L’intégration native avec Instagram pour les photos Ultra HDR est également bienvenue, même si elle arrive tard par rapport à la concurrence Apple et Samsung.

Les captures d’écran connaissent une petite révolution avec une organisation automatique intelligente et une intégration poussée avec Google Wallet.

Google évoque aussi l’ajout de la fonction « Circle to Search » directement dans l’app Screenshots. Néanmoins, certaines de ces fonctionnalités restent cantonnées aux Pixel 9.

Sécurité et accessibilité renforcées

Google introduit « Identity Check » en version bêta, une fonction de sécurité qui requiert une authentification biométrique (reconnaissance faciale ou empreinte digitale) lors de modifications sensibles si vous êtes sur un nouvel emplacement. Cette mesure, disponible sur les Pixel 6 et versions ultérieures, doit renforcer significativement la sécurité des appareils.

L’accessibilité fait aussi partie des changements, avec « Simple View », qui optimise l’affichage en augmentant la taille des polices et la sensibilité tactile.

D’ailleurs, les utilisateurs de Now Playing profiteront désormais de l’affichage des pochettes d’album dans l’historique.

Nous n’aurons pas droit à toutes les fonctionnalités

Il est important de noter que toutes les fonctionnalités ne sont pas immédiatement disponibles sur le marché français.

Si les utilisateurs français peuvent profiter des photos Ultra HDR sur Instagram (Pixel 9) et du nouveau sélecteur de photos Snapchat (Pixel 6 et versions ultérieures), certaines fonctionnalités restent limitées. Les innovations liées à Gemini, notamment les extensions et les informations enregistrées, sont pour l’instant réservées aux utilisateurs anglophones.

Le VPN intégré s’étend désormais à la Pixel Tablet, tandis que le mode Clear Voice dans l’application Recorder est exclusif aux Pixel 9.

Le Pixel Drop de décembre, ainsi que les nouvelles fonctionnalités Android , commencent à être déployés dès le 5 décembre (aujourd’hui).

