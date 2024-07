Circle to Search : vos recherches Google vont devenir plus pratiques avec cette nouveauté Chrome

Peut-être avez-vous déjà essayé la fonction Circle to Search sur votre téléphone Android. Bonne nouvelle, cet outil va bientôt aussi arriver sur Chrome, le navigateur web de Google.

Circle to Search – Google Pixel 8 // Source : ElR – Frandroid

C’était l’une des grandes nouveautés des Galaxy S24 et des Pixel 8, Circle to Search va devenir encore plus universel chez Google grâce à son intégration dans Chrome et ChromeOS nous apprend 9to5Google. En s’appuyant sur les algorithmes de Google Lens et, évidemment, une bonne dose d’IA, Google veut ainsi démocratiser la recherche par image à tous les internautes. De quoi changer le paradigme de la recherche pour de bon.

En développement discret depuis quelques mois, la fonctionnalité arrive doucement dans les version bêta de ChromeOS (127) et Chrome (128). Sur les Chromebook l’icône Google Lens gagne une place de choix dans la barre d’URL juste à côté du bouton favori. Sur les versions Mac et Windows de Chrome, le raccourci se trouve dans le menu des options supplémentaires, pris en sandwich entre l’option « Imprimer » et « Traduire ».

Déjà disponible en bêta

Concrètement, même si sur Chrome l’option ne s’appelle pas « Circle to search », mais « Rechercher avec Google Lens », son fonctionnement est exactement le même que sur Android. Une fois l’option sélectionnée, il devient possible en un clic glissé de sélectionner n’importe quels éléments d’une page web pour lancer une recherche. Cette dernière s’affichera alors dans un panneau latéral au sein du navigateur.

Pour aller plus loin

Comment Circle to Search de Google serait concurrencée par… Google Lens

Si vous souhaitez affiner votre recherche, il est même possible de rajouter des mots clés ou des requêtes pour obtenir de meilleurs résultats. Il est aussi possible d’épingler l’option sur votre barre d’outils Chrome pour ne pas avoir à aller la chercher au fin fond du menu à chaque fois.

La recherche réellement universelle

Dans la présentation de son nouvel outil, Google indique qu’il est possible de « faire une recherche à partir d’une vidéo que vous êtes en train de regarder, d’un diaporama intégré à une présentation ou d’une image sur le web ».

Si la fonctionnalité n’a rien de révolutionnaire par rapport à ce que propose déjà Google sur Android, son arrivée dans Chrome a le pouvoir de la faire connaître à des millions d’autres internautes qui n’y ont pas forcément accès sur mobile.

Plus besoin de taper benoîtement des termes de recherche qui correspondent à peu près à ce que vous espérez trouver, n’importe quels éléments affichés sur une page web peuvent devenir le point de départ d’une recherche. De quoi faire exploser la recherche de produits, mais aussi, plus généralement, de rendre des pans entiers du web plus facilement cherchables. Espérons maintenant que Google améliore la qualité de ses résultats de recherche.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.