Quand le ChatGPT de Google vous suggère d’ajouter de la colle glue à votre pizza

Alors que certains technophiles rêvent d'une IA qui approcherait d'une conscience autonome, celle de Google semble en être bien loin. Dernière preuve en date, un conseil farfelu dont l'origine est une blague.

Que faire si le fromage ne colle pas assez sur une pizza ? D’après Google AI Overview, le nouvel outil de Google qui utilise l’IA générative pour proposer des réponses à l’utilisateur plutôt que des liens, il faut « ajouter 25 ml de glue non toxique à la sauce pour lui donner plus de collants ».

Plusieurs internautes ont été très surpris de cette réponse plutôt farfelue et en ont témoigné sur les réseaux sociaux.

Quelle est la source de Google ?

Alors pourquoi l’IA overview de Google recommande une telle chose à l’utilisateur ? La raison semble bien être que Google a récolté les données de Reddit et pris au premier degré une réponse peu sérieuse d’un utilisateur. En effet, on peut retrouver un post Reddit datant de 2013 qui recommande, sur le ton de l’humour, d’ajouter 25 ml de glue à la sauce pour la pizza.

Il y a un peu plus d’un an, en février 2023, l’IA de Google avait déjà été pointée du doigt pour une de ses bourdes. Il s’agissait alors de Google Bard, et cette erreur avait fait perdre 100 milliards de dollars à Google en bourse.

Les géants de la tech comme Microsoft, Google, ou encore désormais OpenAI, ne cessent de multiplier les démos plus impressionnantes les unes que les autres. À écouter les investisseurs et certaines start-up, nous ne serions qu’à quelques encablures de l’AGI, une IA générale d’une intelligence supérieure. Le genre de bourdes comme celle de Google nous permet de remettre les pieds sur terre quant à l’intelligence de ces « IA ».