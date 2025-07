Pixel 6a : combustion d’un modèle… Google avait pourtant essayé de l’empêcher

Un utilisateur de Reddit rapporte avoir assisté à la combustion de son Pixel 6a en pleine nuit, alors que l’appareil était en charge. Cet incident, le troisième du même type rapporté ces derniers mois, intervient alors que Google semble conscient d’un risque avec les batteries de certains modèles en particulier.

Si vous avez un Pixel 6a un peu vieillissant en main, voilà qui pourrait commencer à vous inquiéter. Un utilisateur de Reddit a rapporté ce week-end avoir assisté à la combustion de son Google Pixel 6a durant la nuit de samedi à dimanche.

D’après le témoignage de cet utilisateur, l’appareil a éclaté avant d’entrer en combustion, alors qu’il était en charge sur la table de chevet, mettant ensuite le feu aux draps à proximité, et causant pendant plusieurs heures des problèmes respiratoires à son propriétaire — brièvement exposé à des vapeurs toxiques.

L’utilisateur explique avoir été réveillé par le bruit généré par le début de combustion de son Pixel 6a, ainsi que par une forte odeur (vraisemblablement liée aux gaz rejetés par la batterie). Il a néanmoins réussi à lancer l’appareil sur une surface carrelée moins à risque, en tirant d’un coup sec sur le cordon d’alimentation toujours connecté.

Le Pixel 6a de plus en plus problématique…

Comme évoqué plus haut, ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un Pixel 6a prend feu de la sorte. En mai déjà, nous nous faisions l’écho d’un incident étrangement similaire.

On sait par ailleurs que Google est conscient qu’un problème de batterie affecte au moins une partie de ses Pixel 6a. Comme le rappelle GizmoChina, l’entreprise a déployé le 8 juillet dernier une mise à jour logicielle obligatoire pour ce modèle, qui visait justement à limiter, à des fins de sécurité, les performances de la batterie sur les appareils ayant franchi 400 cycles de charge.

Google a par ailleurs averti les utilisateurs concernés que leur appareil pouvait surchauffer ou présenter des risques d’incendie si la mise à jour n’était pas installée. La marque américaine a d’ailleurs mis en place un programme d’alerte spécifique aux Pixel 6a approchant le seuil des 400 cycles — à partir duquel ils sont théoriquement éligibles à un programme de remplacement gratuit de la batterie.

Plusieurs utilisateurs ont toutefois émis des doutes sur l’efficacité de la mise à jour logicielle déployée par Google début juillet. Certains d’entre eux ont même indiqué en ligne que leur Pixel 6a avait tendance à chauffer plus durement après l’installation de cette mise à jour, ce qui est difficile à vérifier.

À ce jour, Google n’a semble-t-il pas encore communiqué au sujet de ces combustions.

Quoi qu’il en soit, cette affaire n’est pas non plus sans rappeler le triste sort du Samsung Galaxy Note 7. Quelques semaines après sa sortie, l’appareil avait dû être retiré de la vente suite à des problèmes de combustion particulièrement impressionnants et dangereux.