Cette fuite du Google Pixel 9a cache une surprise que personne n’avait vue venir

Une fuite massive vient de révéler l’intégralité des caractéristiques du prochain Pixel 9a, et les nouvelles sont excellentes pour les amateurs de photographie.

Source : WinFuture

La série « a » des Pixel de Google a toujours eu pour mission de démocratiser l’expérience premium des smartphones Google. Avec le Pixel 9a, cette philosophie pourrait attendre de nouveaux sommets, comme en témoignent les dernières fuites détaillées par WinFuture.

Une montée en gamme significative

Le Pixel 9a marquerait une évolution notable dans le positionnement de la gamme. Avec ses nouvelles dimensions de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, il accueille un écran de 6,3 pouces, soit 0,2 pouce de plus que son prédécesseur. Cette dalle Oled, dotée d’une définition de 2424 × 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, promet une bonne expérience , malgré des bordures plus prononcées que sur le Pixel 9.

L’amélioration la plus significative concerne peut-être la certification IP68, qui garantit une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que l’IP67 du modèle précédent.

Un arsenal technique impressionnant

Sous le capot, le Pixel 9a ne fait pas dans la demi-mesure. Le processeur Google Tensor G4, bien que légèrement différent de celui équipant le reste de la gamme Pixel 9, permettrait d’atteindre des performances solides, soutenues par 8 Go de RAM et un choix entre 128 ou 256 Go de stockage.

La partie photo n’est pas en reste, avec un duo de capteurs arrière composé d’un module principal de 48 MP et d’un ultra-grand angle de 13 MP offrant un champ de vision de 120 degrés. À l’avant, un capteur de 13 MP prend en charge les selfies et la reconnaissance faciale.

L’autonomie devrait faire un bond en avant grâce à une batterie de 5 100 mAh, tandis que la recharge sans fil, le NFC, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6 complèterait une fiche technique particulièrement fournie pour un appareil de cette gamme.

Notons qu’il y a toujours l’engagement de Google pour 7 années de mises à jour du système d’exploitation, avec Android 15 préinstallé.

Pour un tarif attendu à 499 € en version 128 Go et 599 € pour 256 Go, le Pixel 9a s’annonce comme une proposition particulièrement compétitive sur le segment du milieu de gamme. Sa sortie, prévue pour fin mars, pourrait bien embêter Apple, Samsung, mais aussi Xiaomi, Nothing et Honor.