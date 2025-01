Pixel 9a : le prix du mobile a fuité et contient une mauvaise surprise

Alors que le Pixel 9a devrait être officiellement annoncé par Google dans quelques semaines, des indiscrétions révèlent que la version 256 Go pourrait être vendue plus cher que d’habitude.

Le design supposé du Pixel 9a // Crédit : Android Headlines

Si vous vouliez vous offrir un Pixel 9a pour bien commencer 2025, il vous faudra peut-être économiser un peu plus que prévu. En effet, comme le révèle Android Headlines, l’éventail de prix du nouveau téléphone pourrait évoluer par rapport à la génération précédente.

Alors que l’on pensait jusqu’ici que les prix du mobile milieu de gamme de Google serait les mêmes que l’année dernière, le modèle 256 Go sera, à priori, vendu plus cher.

650 € les 256 Go ?

Si la version 128 Go devrait afficher un tarif inchangé de 499 $ (donc sans doute 549 € en France), la déclinaison avec plus de mémoire pourrait se négocier au prix fort avec un tarif affiché de 599 $ aux États-Unis. C’est 40 $ de plus qu’un Pixel 8a avec la même quantité de stockage.

Google suivrait ainsi une tendance entamée avec sa gamme de Pixel 9 où la version 256 Go était vendue 100 $ plus cher que la version 128 Go (contre 60 $ sur la génération précédente). Si l’on suit la logique historique de Google, cela signifie que le Pixel 9a en version 256 Go pourrait aussi grimper de prix en France pour s’établir sans doute à 649 €.

Au vu de la fiche technique du téléphone (que l’on connaît déjà très bien) et de son très probable suivi logiciel longue durée, cela restera une affaire même en version 256 Go, mais l’inflation semble bel et bien être passée par là.

La problématique obésiciel

L’explosion des prix pour les mobiles avec plus de stockage montre également que la démocratisation des téléphones 256 Go n’est pas prête d’arriver. Pourtant, la tendance de nos systèmes d’exploitation et de nos applications à grossir au fil des années ne s’arrête pas elle. Sur un Pixel 8 ayant 1 an d’ancienneté, Android 15 et les fichiers temporaires du système pèsent pour 25 Go environ.

Il n’y a pas si longtemps pourtant, les versions de base de nombreux mobiles plafonnaient à 16 Go. Même pas de quoi installer correctement les récentes versions d’Android donc. Et si on se sent nettement plus à l’aise avec 128 Go de mémoire aujourd’hui, sans doute que cela finira par être un peu limitant dans les années à venir.

À moins que l’intégralité de l’industrie du numérique se décide enfin à lutter contre le surpoids logiciel pour faire durer nos téléphones plus longtemps, mais la tendance ne semble clairement pas être à l’optimisation et à la minimisation des besoins.