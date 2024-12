On sait absolument tout sur le Pixel 9a, le prochain mobile abordable de Google

Google n’a jamais très bien su garder des secrets et la tendance se confirme avec la fiche technique complète du Pixel 9a qui vient d’émerger sur le web.

Le design supposé du Pixel 9a // Crédit : Android Headlines

C’est un téléphone qui risque de faire parler de lui. Déjà largement scruté depuis des semaines, le Pixel 9a s’est dévoilé en long en large en travers chez Android Headlines, malgré une officialisation pas attendue avant le mois de mars prochain. Le média anglophone a effectivement mis la main sur la fiche technique complète du téléphone, dont l’exactitude a été corroborée par deux sources indépendantes.

Si vous êtes curieux de savoir ce que nous réserve Google pour son futur mobile « abordable », autant vous dire que vous pouvez sans doute vous baser sur ces informations pour décider de si oui ou non, le 9a est fait pour vous.

Une fiche technique classique

Aucune de ces caractéristiques techniques n’est vraiment une surprise, vu le nombre de fuites qu’a déjà connu Google, mais c’est la première fois qu’une image aussi complète nous parvient. Vous retrouverez donc sur le Pixel 9a :

un écran Oled 6,2 pouces en 1080 x 2424 pixels ;

8 Go de RAM ;

128 ou 256 Go de stockage ;

des mises à jour garanties pendant 7 ans ;

un capteur photo principal de 48 Mpx (f 1.7) et un ultra grand-angle de 13 Mpx (f 2.2) ;

un module photo frontal de 13 Mpx aussi (f 2.2) ;

une batterie de 5100 mAh ;

la charge rapide à 23 watts ;

une puce Tensor G4 ;

une certification IP68 ;

un port USB Type-C avec prise en charge de la recopie d’écran.

Bonne nouvelle, malgré une batterie plus imposante que sur le Pixel 8a, le futur mobile de Google devrait garder une taille similaire à celle de son prédécesseur. Si vous voulez en savoir plus sur les détails de ces caractéristiques, Android Headlines a un tableau très complet.

Quid du prix ?

Là où Google pourrait frapper fort avec ce 9a ce n’est pas véritablement sur la fiche technique (d’autres font souvent mieux et les puces Tensor ne sont pas toujours les plus affûtées), mais sur le prix. D’après cette gigantesque fuite, le 9a devrait afficher le même prix que le 8a (aux États-Unis et au Canada au moins).

Si Google ne fait pas exploser l’addition en France, cela signifierait que le mobile se vendrait à 549 €. Pour un téléphone garanti de recevoir 7 ans de mise à jour, c’est une affaire. Sans compter que, dès la première promo, le mobile passera sans doute sous la barre symbolique des 500 €, faisant de ce 9a encore une référence dans le marché des mobiles milieu de gamme.