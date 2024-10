Pixel 9a : voici à quoi ressemblera le futur smartphone pas cher de Google, avec un changement notable de design

Selon des visuels publiés par OnLeaks, le Pixel 9a aurait droit à un tout nouveau design, avec un changement de taille pour son module photo arrière.

Le Google Pixel 9a // Source : Android Authority – OnLeaks

En août dernier, Google a présenté sa nouvelle gamme de smartphones premium avec pas moins de quatre nouveaux modèles, le Google Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold.

Logiquement, maintenant que les smartphones ont été annoncés, il est temps pour les regards de se tourner vers l’avenir et, en l’occurrence, vers le prochain smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 9a. C’est ce que propose le site Android Headlines qui a publié, en partenariat avec le leaker français OnLeaks, plusieurs rendus 3D du smartphone. De quoi permettre non seulement de découvrir ses caractéristiques, mais également les évolutions de son design.

Un changement de taille pour le module photo

Le premier élément marquant sur le design du Pixel 9a semble être l’abandon de la barre photo emblématique des smartphones Google Pixel à l’arrière. Jusqu’à présent, le bloc photo était intégré dans une barre horizontale qui se prolongeait jusqu’aux extrémités ou intégré dans une forme de pilule.

Ici, le Pixel 9a parait n’intégrer que deux objectifs à l’arrière — un grand-angle et un ultra-grand angle — sans aucune excroissance pour un format plat. Une approche qui devrait notamment permettre de poser le téléphone complètement à plat sur le dos.

Le Google Pixel 9a // Source : Android Authority – OnLeaks Le Google Pixel 9a // Source : Android Authority – OnLeaks Le Google Pixel 9a // Source : Android Authority – OnLeaks

En outre, le Pixel 9a devrait conserver les codes de design des Pixel 9 plus hauts en gamme, avec des bords plats. Selon les informations d’Android Headlines, le téléphone intégrerait une puce Tensor G4, un écran de 6,1 pouces de diagonale, 8 Go de RAM et 128 de stockage.

On en saura davantage sur le Pixel 9a lors de sa présentation officielle. Si Google conserve son calendrier de sortie habituel, le smartphone devrait être présenté au printemps prochain, probablement autour de la conférence Google I/O organisée généralement autour du mois de mai.