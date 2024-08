Google Pixel 9 : Le Tensor G4 serait efficace, mais pas surprenant

Le Tensor G4 qui accompagnera les prochains smartphones de Google serait une puce efficace, mais loin d’être une révolution.

Design du Pixel 9 Pro Fold // Source : Google

Les nouveaux téléphones de chez Google n’en finissent plus de se dévoiler sur internet. Avec un lancement attendu pour le 13 août, on apprend que la puce des nouveaux Pixel 9 ne sera peut-être pas aussi spectaculaire qu’on peut le penser.

Une révolution mesurée

On apprenait dernièrement que les Pixel 9 pourraient ne pas avoir la dernière version d’Android. De nouvelles informations d’Android Authority suggèrent que la puce qui les accompagne, le Tensor G4, pourrait présenter des évolutions minimes par rapport à son prédécesseur, la Tensor G3. Voyons cela ensemble.

Android Authority indique que l’on bascule d’un SoC à 9 cœurs sur le Tensor G3 à un SoC à 8 cœurs avec une mise à jour des modèles de ces cœurs vers les modèles Cortex-A520, A720 et X4, pouvant fonctionner à des fréquences plus élevées. Ces cœurs seront plus rapides, plus efficaces et l’absence de l’un d’entre eux réduirait la consommation d’énergie sans pour autant améliorer les performances de la puce.

L’une des pièces énergivores des SoC Google Tensor a toujours été le modem et ce dernier évolue pour les Pixel 9. Le Tensor G4 s’associe à un Modem Exynos 5400 contre l’Exynos 5300 pour le Tensor G3. Android Authority indique que ce changement apporte une prise en charge de la connectivité satellite et des améliorations d’efficacité énergétique pouvant aller jusqu’à 50 %. À noter que ce modem n’équipera peut-être pas tous les appareils Tensor G4. Le GPU quant à lui serait le même que le Tensor G3 (le GPU Mali-G-715) cadencé à 940 MHz contre 890 MHz.

Un premier benchmark suggérait que le Pixel 9 serait finalement assez proche de son prédécesseur. Des informations à prendre avec précaution en attendant l’annonce officielle des smartphones prévue le 13 août et des tests plus poussés.

En attendant le modèle suivant

Les puces Tensor ne sont pas uniquement faites de composants issus des industries de Google, elle comprend également des blocs IP personnalisés. Ces ajouts permettent de bénéficier des avancées d’autres constructeurs pour proposer de meilleures fonctionnalités. Android Authority signe, ces éléments seraient les mêmes que pour le Tensor G3. L’emballage de la puce fourni par Samsung serait aussi similaire au précédent modèle.

Une question émerge alors : faut-il basculer sur le Pixel 9 ou attendre le modèle suivant ? En effet, avec des changements aussi mineurs d’un point de vue matériel, on est en droit de se demander si certaines nouveautés attendues côté IA ne pourraient pas à terme se transposer sur les précédentes générations de Pixel.

Côté puissance, il faudrait a priori plutôt attendre le Pixel 10 pour avoir une vraie avancée.