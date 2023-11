Pourquoi il faudrait attendre le Pixel 10 pour un smartphone Google vraiment puissant

Pointé du doigt pour le manque de puissance de ses processeurs mobiles « Tensor » face aux solutions concurrentes, Google tirerait les leçons de cet inconfortable cas de figure pour développer sous deux ans un Tensor G5 compétitif... grâce à une meilleure finesse de gravure signée TSMC.

Gravé en 4 nm et toujours conçu en partenariat avec Samsung, le Tensor G3 des derniers Google Pixel 8 ne fait clairement pas d’étincelles face à ses concurrents sur le terrain des performances. Une situation déplaisante à laquelle Google aurait dans l’idée de remédier… mais seulement à moyen terme. On apprend en effet de WCCFTech que si le futur Tensor G4 (attendu l’an prochain sur les Google Pixel 9) ne serait qu’une évolution modeste de l’actuel G3, le Tensor G5, lui, passerait enfin un cap. Ce serait donc pour les Pixel 10 théoriquement.

Prévu à l’horizon 2025, ce nouveau SoC trancherait en effet avec ses prédécesseurs en étant le premier processeur mobile conçu entièrement par Google, sans l’aide de Samsung. On apprend par ailleurs que pour mieux rivaliser avec les puces « A » d’Apple et le futur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, Google miserait cette fois sur le procédé N3E de TSMC. En d’autres termes, la gravure en 3 nm du géant taïwanais, pour l’instant surtout employée par Apple… mais que Qualcomm et MediaTek exploiteront en 2024 sur leurs propres solutions. Enfin, le Tensor G5 profiterait d’une toute nouvelle partie GPU conçue en interne.

Encore un peu de stagnation avant la délivrance ? Pas si sûr…

Dans l’entre-temps, et comme nous l’avons évoqué plus haut, Google miserait sur une collaboration supplémentaire avec Samsung pour la conception de son Tensor G4, qui serait par ailleurs toujours gravé en 4 nm. Pour rappel, ce processeur, que l’on devrait découvrir l’année prochaine, répondrait actuellement au nom de code « Zuma Pro » et constituerait une simple « amélioration mineure » de l’actuel Tensor G3, explique WCCFTech. Comprenez par là que les Google Pixel 9 et 9 Pro conserveront un retard technologique certain face à leur concurrents en termes de performances brutes.

Reste à savoir s’il n’en ira pas de même, au moins dans une certaine mesure, avec le prometteur Tensor G5. Car si ce futur SoC disposerait bien de la gravure en 3 nm et d’une nouvelle base technologique made in Google, il n’en resterait pas moins en retrait face à ses concurrents… qui auront adopté le 3 nm un an auparavant. Dans ce contexte, il n’est pas impossible qu’en dépit d’une amélioration notable de leurs performances, les Google Pixel 10 et 10 Pro accusent encore un retard face à leurs compétiteurs en 2025.