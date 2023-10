Les futurs Pixel 9 de Google seraient conçus en partenariat avec Samsung

Selon les informations d'un journal économique coréen, Samsung serait à nouveau à la manœuvre pour concevoir la puce Tensor G4 des futurs Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Si Google conçoit bel et bien ses propres processeurs depuis quelques gĂ©nĂ©rations pour ses smartphones Pixel, la firme amĂ©ricaine s’appuie en fait depuis sa première puce Tensor sur l’expertise de Samsung. En effet, non seulement les puces sont fabriquĂ©es par Samsung Foundry, mais elles sont en grande partie reprises des puces Exynos de la firme corĂ©enne, adaptĂ©es selon les exigences de Google.

Alors que les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro sont disponibles depuis quelques jours à peine, on en sait déjà davantage sur la prochaine génération de smartphones de la firme, les Google Pixel 9. En effet, le quotidien économique coréen Maeil Kyongje a publié ce lundi un article suggérant que Google pourrait à nouveau travailler avec Samsung sur le développement de leur processeur, le Tensor G4 :

Selon des sources de l’industrie, Samsung Electronics a rĂ©cemment reçu une commande pour que le Tensor G4 soit installĂ© dans le Pixel 9 de Google, qui sera lancĂ© l’an prochain. Samsung Electronics a Ă©galement fabriquĂ© la puce Tensor G3 qui a Ă©tĂ© installĂ©e sur la gamme Pixel 8 cette annĂ©e.

Outre ces informations de commande de puces Tensor G4 par Google auprès de Samsung, le quotidien britannique indique également quelles seront les caractéristiques attendues de ce futur SoC.

Une puce qui conserverait une finesse de gravure en 4Â nm

Selon le Maeil Kyongje, la puce Tensor G4 de Google profiterait notamment d’un meilleur processeur et serait connue sous le nom de code Zuma Pro. Le SoC serait Ă©galement fabriquĂ© avec le nouveau procĂ©dĂ© de gravure SF4P en 4 nm de Samsung Foundry. Rappelons que la puce Tensor G3 utilisĂ©e par Google sur ses Pixel 8 Ă©tait connue quant Ă elle sous le nom de code Zuma et qu’elle profitait du procĂ©dĂ© de gravure SF4, lui aussi en 4 nm.

Si Samsung est un partenaire de choix de Google depuis plusieurs annĂ©es pour ses puces pour smartphones, on aurait pu s’attendre Ă ce que Google travaille dĂ©sormais avec Qualcomm et TSMC pour son Tensor G4. En effet, pour sa dernière montre connectĂ©e, la Pixel Watch 2, Google s’est cette fois associĂ© Ă Qualcomm pour intĂ©grer la puce Snapdragon W5+ Gen 1, fabriquĂ©e par TSMC. Il semble qu’il n’en sera donc rien pour le Tensor G4. D’après le Maeil Kyongje, ce choix du constructeur et fondeur corĂ©en s’expliquerait notamment par l’avance prise par Samsung dans le procĂ©dĂ© de gravure en 4 nm : « L’accĂ©lĂ©ration rapide du procĂ©dĂ© 4 nm de Samsung Electronics semble avoir eu un impact. […] Samsung Electronics a eu plusieurs victoires rĂ©centes en attirant de grands clients pour sa 3e gĂ©nĂ©ration de procĂ©dĂ© 4 nm et son procĂ©dĂ© 3 nm de prochaine gĂ©nĂ©ration ».

Il faudra encore patienter avant d’en savoir plus sur les Pixel 9. Les smartphones ne devraient pas ĂŞtre annoncĂ©s officiellement avant l’automne 2024. NĂ©anmoins, on n’est pas Ă l’abri, d’ici lĂ , de nombreuses rumeurs et fuites, voire de quelques annonces de la part du constructeur lui-mĂŞme.