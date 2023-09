Pourquoi le Pixel 9 ne serait pas la révolution tant attendue de Google sur le smartphone

Après toutes les promesses liées au Tensor G3 des futurs Pixel 8, Google ne devrait pas proposer de mise à jour majeure de son SoC pour les Pixel 9, et ce pour une raison assez évidente.

Alors que les Pixel 8 et 8 Pro sont sur le point d’être annoncés par Google, les yeux sont forcément tournés vers l’avenir. La firme devrait proposer en 2025 sa puce entièrement personnalisée, le SoC Tensor G5 (nom de code « Laguna) pour ses futurs Pixel 10, de quoi fêter les 10 ans de sa gamme de smartphones comme il se doit. Mais qu’en est-il des Pixel 9 de l’année prochaine ? Selon de nouvelles informations, le Tensor G4 de ce modèle devrait être timide mise à jour par rapport au Tensor G3 du Pixel 8.

Tensor G4 : une puce de transition ?

Le Pixel 8 de Google est attendu pour les nombreuses évolutions de sa puce Tensor G3 : AV1 et UFS 4,0, plus grande efficacité énergétique et autonomie devraient être au programme. Si les promesses sont tenues, comment les surpasser l’année prochaine avec les Pixel 9 ? Selon Android Authority, qui cite un employé de Google anonymisé, le Tensor G4 de ce modèle ne devrait pas être aussi ambitieux. La puce est, semble-t-il, surnommé « Zuma Pro » en interne, marquant bien le caractère itératif de cette puce par rapport à la « Zuma » du Pixel 8.

La raison est somme toute assez simple : Google prépare le terrain pour son futur Tensor G5 attendu au tournant. Il s’agirait là de sa première puce maison gravée en 3 nm par l’incontournable fonderie TSMC, qui fournit déjà Apple. Mais ce dernier ayant accaparé près de 90 % de la production sur ce type de puce cette année et au-delà ainsi que le retard significatif de Google dans la conception de son propre SoC ont contrecarré les plans originaux de la firme.

Le schéma reste classique pour Google et le reste du marché des smartphones : les véritables écarts de technologie ou de performances se font généralement au bout de 2 ou 3 ans. Le Tensor G2 des actuels Pixel 7 et 7 Pro n’était ainsi qu’une simple évolution du précédent SoC, avec des changements plus notables observés sur les tâches liées à l’appareil photo ou au machine learning. Attendez-vous donc au même schéma pour le Pixel 9 en 2024.