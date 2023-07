Faire comme Apple… et sans Samsung : la grosse ambition de Google pour ses puces Tensor

Jusqu'à présent très lié à Samsung pour le développement et la production de ses processeurs Tensor, Google travaillerait au lancement d'une puce totalement conçue en interne… et fabriquée par TSMC comme les processeurs d'Apple.

2025 pourrait être une très grande année pour Google. Selon The Information, la firme travaillerait en effet à la conception, cette fois pleinement internalisée, d’un processeur Tensor de cinquième génération. Attendue d’ici deux ans, cette future puce permettrait à Google de fausser compagnie à Samsung, son partenaire de circonstances pour le développement et la production de ses actuels processeurs Tensor G2 (installés notamment à bord du Pixel Fold), et bientôt Tensor G3.

On apprend toutefois que ce projet de « première puce entièrement personnalisée » aurait dû voir le jour plus tôt, en 2024. Malgré ses efforts, Google aurait pris du retard. En dépit de sacrifices consentis pour simplifier le design de ce premier SoC 100% maison, la firme n’aurait pas été en mesure de la préparer suffisamment vite pour respecter la date limite de production d’essai, initialement prévue l’année dernière.

Une première version de la puce, surnommée « Redondo » en interne, serait donc utilisée désormais en guise de processeur d’essai avant la finalisation du SoC qui deviendrait d’ici 2025 le potentiel Tensor G5 : nom de code « Laguna », d’après The Information.

TSMC à la manoeuvre… et Samsung Foundry laissé de côté

Ce nouveau processeur entièrement développé par Google exploiterait pour le reste la gravure en 3 nm de TSMC. Il serait par ailleurs doté d’un dispositif lui offrant une épaisseur réduite ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique, rapporte 9to5Google. D’ici deux ans, Google ne collaborerait donc plus avec Samsung Foundry, mais avec son rival taïwanais… comme Apple et tant d’autres acteurs du marché. Une défaite pour Samsung, qui pourrait toutefois se consoler avec la fabrication des Tensor G3 plus tard cette année et G4 l’année prochaine.

Notons toutefois que des changements de programme pourraient intervenir en cours de route. Ces deux dernières années, des rumeurs ont par exemple fait état de l’annulation silencieuse de plusieurs processeurs Tensor. Un des anciens cadres de Google interrogé par The Information s’est par ailleurs dit peu convaincu du montant des dépenses alloué de Google en matière de puces personnalisées. Ce sous-investissement présumé serait toutefois justifié par la commercialisation en volumes relativement modestes des smartphones Pixel — auxquels les puces Tensor sont principalement destinées.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.