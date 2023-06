Google Pixel 8 : AV1, performances… premières infos sur sa puce bourrée de technologies

D'après Android Authority, le Google Tensor G3 serait une vraie mise à jour majeure. On fait le point.

Autant les Google Pixel 7 sont des smartphones appréciés pour leur qualité photo, autant la puissance n’est pas forcément leur principal atout. En cause, les Google Tensor, puces conçues en interne par Google, davantage spécialisée dans l’optimisation des fonctions liées à l’IA (photographie ou autres) que dans la puissance brute.

C’est sur cette base que l’on accueille les premières informations sur le prochain SoC de Google, le Tensor G3, qui devrait équiper les Google Pixel 8 et 8 Pro. La source est fiable puisqu’il s’agit de Kamila Wojciechowska (pour Android Authority), une développeuse dont les révélations se sont montrées exactes concernant Google.

Une architecture beaucoup plus moderne

Premier élément porté à notre connaissance, la composition probable du SoC. Selon Android Authority, elle intègrerait un design plus moderne que le G2, avec un seul cœur haute performance. Il s’agirait d’un design proche d’un Snapdragon 8 Gen 2, avec un tout petit peu moins de vitesse d’horloge sur le cœur haute efficacité et les quatre cœurs du milieu.

Tensor G3 Tensor G2 Snapdragon 8 Gen 2 Cœurs haute performance 1 Cortex-X3 3 GHz 2 Cortex-X1 2,85GHz 1 Cortex-X3 3,2 GHz Cœurs du milieu 4 Cortex-A715 2,45GHz 2 Cortex-A78 2,3GHz

2 Cortex-A715 2,8 GHz et 2 Cortex A710 2,8 GHz Cœurs haute efficacité 4 Cortex-A510 2,15GHz 4 Cortex-A55 1,8GHz

3 Cortex-A510 2 GHz

On remarque également que Google passe à une architecture ARM V9, plus récente puisqu’elle date de 2022, ce qui lui permet d’ajouter le support d’une technologie de sécurité, les MTE (Memory Taggin Extensions), qui devrait éviter certains types d’attaques basées sur la mémoire.

Le premier smartphone capable d’encoder en AV1 ?

Toujours selon Android Authority, le Tensor G3 intègrerait un nouveau décodeur vidéo customisé, intitulé BigOcean. Celui-ci permettrait aux futurs Pixel 8 et 8 Pro de se mettre à la page en vidéo. Les deux smartphones devraient théoriquement supporter l’encodage et le décodage de la vidéo en 8K/30 FPS en H.264 et HEVC. Plus impressionnant encore, les Pixel 8 seraient les premiers téléphones capables d’encoder en AV1 jusqu’en 4K/30 FPS.

Le stockage pourrait aussi gagner quelques galons, puisque le Pixel 8 signerait le passage à l’UFS 4.0, ce qui signifierait un gain de performance de 50 % par rapport à l’UFS 3.1. Notons aussi l’arrivée d’un nouveau DSP (Digital Signal Processor) chargé de travailler les clichés pris par le Pixel. Un élément hautement stratégique pour un smartphone qui mise autant sur la photo.

Tous ces éléments laissent penser qu’après un Tensor G2 qui ressemblait plus à une version overclokée du Tensor G1, Google se serait décidé à proposer une vraie mise à niveau.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).