Google Pixel 8 et 8 Pro : date de sortie, prix… tout ce qu’on sait sur les iPhone d’Android

Les Google Pixel 8 et 8 Pro devait sortir du bois en octobre 2023 comme leurs prédécesseurs. D'ici là, les rumeurs permettent de constituer une idée assez précise des smartphones de la firme de Mountain View. Design, modules photo, prix... on fait le point sur tout ce qu'on sait à leur sujet.

Chaque année, les Google Pixel s’échinent à placer la barre à la fois très haute en termes de qualité photo et relativement basse côté prix pour un smartphone de cette qualité. Un fin équilibre qui permet à Google de se positionner comme une des références du marché sans pour autant multiplier les ventes. Sur la base de rumeurs et d’articles publiés chez nos confrères et consœurs, penchons-nous sur ce que nous réservent ces Pixel 8.

Les rumeurs en vidéo

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Design et écran

Depuis les Pixel 6, Google a passé un cap au niveau design, délaissant le minimalisme des premiers Pixel pour un look beaucoup plus visible et assumé. Les Pixel 7 ont raffiné ce look, et il semblerait que Google n’ait pas envie d’en changer non plus sur les Pixel 8.

Des visuels partagés par OnLeaks, un leaker dont la fiabilité n’est plus à prouver, nous permettent de former une première idée de ce à quoi ressembleront les Pixel 8. Pour le Pro, trois changements principaux sont à noter :

L’écran serait plat et non plus incurvé, ce qui éviterait les appuis fantômes ;

Les contours de l’écran seraient arrondis, ce qui réduirait quelque peu la surface d’affichage. On passerait sur une dalle de 6,52 pouces ;

Au dos, au niveau du bloc photo, on constate qu’on passerait sur une seule bulle pour abriter les trois appareils photo, là où le Pixel 7 Pro intégrait deux bulles. Un changement esthétique avant tout.

Rendu du Google Pixel 8 // Source : OnLeaks x Mysmartprice Google Pixel 8 Pro // Source : OnLeaks x Smartprix

Le Google Pixel 8 quant à lui reprendrait presque intégralement le design du Pixel 7 toujours selon OnLeaks, mais légèrement plus arrondis sur les tranches. De quoi espérer une prise en main un peu plus agréable. Cela obligerait également les angles autour de l’écran à s’arrondir quelque peu, amenant la dalle du téléphone repasser sous la barre des 6 pouces, à 5,8 pouces. Attention toutefois, les dimensions du Pixel 8 seraient rigoureusement les mêmes que celles du Pixel 7, nous ne sommes pas sur un smartphone plus compact.

La photo

Les Pixel 6 et 7 comptent d’ores et déjà parmi les cadors de la photo sur smartphone, en particulier grâce à un traitement algorithmique très qualitatif. Selon une rumeur qui remonte au mois de décembre 2022 (comprendre par là que de l’eau a peut-être coulé sous les ponts depuis), Google changerait la manière dont fonctionne son procédé HDR et passerait sur un HDR+. En clair, plutôt que d’avoir trois expositions distinctes, on passerait sur cinq expositions courtes avant le déclenchement de l’obturateur, complétées par une longue exposition ensuite.

À noter également, l’arrivée d’une fonctionnalité qui pourrait être exclusive aux Pixel. Le fameux Photo unblur, qui permet de déflouter une photo, pourrait désormais s’appliquer à des vidéos selon 9to5Google.

Performances et autonomie

Du côté performances, les Pixel 8 seraient sans surprise équipés d’un Tensor 3. Ce SoC « fait maison » serait en réalité, selon SamMobile, un Exynos 2300 de Samsung revu et corrigé. Elle proposerait un cœur très hautes performances Cortex-X3 (3,09 GHz), quatre cœurs hautes performances ARM Cortex-A715 (2,65 GHz) et quatre cœurs haute efficacité ARM Cortex-A510 (2,10 GHz).

Quant à l’autonomie, pour l’heure, aucune information n’a filtré.

Prix et disponibilité

Les Google Pixel sont généralement présentés au mois d’octobre. On peut donc attendre les Google Pixel 8 et 8 Pro aux alentours d’octobre 2023.

La question du prix reste en suspens. L’année dernière, alors que toutes les marques avaient tendance à accroitre leurs tarifs sur la base de l’inflation, Google a surpris son monde en maintenant les Pixel 7 et 7 Pro à 650 et 900 euros, conservant ainsi un tarif agressif. En sera-t-il de même sur les Pixel 8 et 8 Pro ? Pour l’heure, nous l’ignorons.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.