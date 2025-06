Android 16 : seuls certains Pixel profitent de cette mise à jour exclusive du bouton Power !

Google Pixel 7 // Source : ElR – Frandroid

Android 16 est sorti hier en version stable. Si elle est encore amputée d’une partie de ses nouveautés que l’on n’aura que le 3 septembre prochain, quelques fonctions diffèrent par rapport à la bêta dont une particulièrement intéressante pour ceux qui ne prennent pas de photos.

Repérée par Android Authority, elle concerne le double-clic sur le bouton d’alimentation. Jusqu’ici exclusivement réservé à l’appareil photo, il peut être réattribué. Mais attention, son ouverture est réservée à quelques modèles.

Quels sont les Pixel compatibles ?

Nous avons essayé sur plusieurs Pixel de la rédaction et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Il faut savoir que l’option de personnalisation de la double pression est — pour une raison inconnue — réservée aux Pixel 8 et supérieurs. Nous avons fait chou blanc sur un Pixel 7 en bêta publique et un Pixel 7 Pro en version stable.

La fin d’une époque pour le raccourci photo

Aux côtés de Samsung, Google a popularisé ce geste avec ses smartphones. Depuis des années, tous les possesseurs de smartphones Pixel connaissent ce réflexe : une double pression rapide sur le bouton de verrouillage et hop, l’appareil photo se lance instantanément. Pratique, certes, mais totalement impossible à modifier. Si vous n’utilisez que rarement ce raccourci, il était malheureusement condamné à rester là, inutile.

Avec Android 16, Google semble enfin avoir entendu les demandes de ses utilisateurs en quête de plus de flexibilité.

Google Wallet entre dans la danse

Android 16 vous donne le choix d’assigner le double-clic au lancement de votre portefeuille virtuel. Concrètement, au lieu de lancer l’appareil photo, vous pourrez invoquer instantanément Google Wallet dans lequel sont stockés vos cartes bancaires, cartes de fidélité ou billets en cours.

Cette nouveauté ouvre la porte à de nouveaux usages bien plus rapides que les possesseurs d’iPhone connaissent depuis des années pour le paiement sans contact en un tournemain.

Pour ceux qui n’ont besoin ni de l’un ni de l’autre, il est également possible de désactiver complètement le raccourci.