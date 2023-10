Prise en main des Google Pixel 8 (Pro) : les fonctions IA en font (presque) tout le charme

Nous avons pu prendre en main les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google afin de vous faire de premiers retours sur le design des deux smartphones et sur quelques fonctions propulsées par l'IA.

Juste après l’officialisation des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, nous avons pu les prendre en main pour partager nos premières impressions. Nous allons nous concentrer sur deux sujets essentiellement : le design et la découverte de quelques fonctions d’intelligence artificielle grandement mis en avant sur ces deux nouveaux smartphones.

Un design plus abouti

On ne va pas se mentir, Google ne cherche certainement pas de cap en ce qui concerne l’esthétique de ses smartphones. Le Pixel 8 ressemble à un Pixel 7 et le Pixel 8 Pro ressemble à un Pixel 7 Pro. Avec ce bloc photo rectangulaire qui traverse les smartphones sur la largeur, aucun doute : tous ces appareils font partie de la même famille de produits.

En revanche, il y a bien quelques détails qui se démarquent sur cette nouvelle génération. D’une part, changement subtil, mais visible, on a affaire à des smartphones au look plus rond. Cela ne change pas fondamentalement le confort de prise en main. En revanche, ce nouveau design donne au Pixel 8 classique un côté un peu plus mignon. De quoi bien souligner ses dimensions plus compactes que celles du Pixel 7 (il est surtout moins haut).

Pour ce que ça vaut, j’arrive à tenir sans difficulté le Pixel 8 en plaçant juste mon pouce sur la tranche supérieure et l’auriculaire sur la tranche inférieure. Ce n’est pas un test scientifique, mais ça permet d’avoir une petite idée de la petitesse du téléphone.

Côté Pixel 8 Pro, on apprécie l’écran plat qui séduit par ailleurs aussi avec ses bordures très uniformes. Toutefois, sur ce modèle, il y a un élément tout particulièrement agréable : le dos mat. Avec son traitement satiné sous les doigts et la grande dose d’élégance et de raffinement qu’il fournit à n’importe quel coloris, c’est un grand oui. À titre personnel, j’ai eu un gros coup de cœur sur le bleu.

Des fonctions IA qui impressionnent déjà

La prise en main des Pixel 8 et 8 Pro m’a aussi permis de faire quelques essais avec les fonctions IA tant plébiscitées par Google.

Meilleure prise

Commençons par la fonction Meilleure prise que l’on retrouve sur les deux modèles. Avec cette fonction, vous pouvez retoucher facilement le visage des personnes qui apparaissent sur une photo si jamais l’un des protagonistes ferme les yeux ou ne souriait pas. L’IA va en effet aller piocher dans les autres photos prises pour coller un beau sourire et des yeux bien ouverts pour que vous puissiez vous assurer d’avoir un cliché qui met en valeur tout le monde.

Voici un aperçu ci-dessous de ce que peut faire cet outil.

Je précise que j’ai fait plusieurs tentatives et que celle que je partage dans cette vidéo est la plus réussie dans le sens où c’est celle où l’IA a su proposer une alternative pour chaque visage. À l’inverse, sur un selfie où je fermais les yeux et que je tournais sans doute un peu trop la tête au goût des algorithmes, la fonction Meilleure prise ne proposait rien pour mon faciès.

On peut mettre ça sur le coup de l’effet démo et d’un outil encore jeune qui sera certainement peaufiné.

Gomme magique audio

Google avait prévu un petit atelier pour nous faire découvrir la fonction Gomme magique audio. Celle-ci prétend aussi être propulsée par l’IA et il est ici question de filtrer les sons selon ce que l’on a envie de mettre en avant sur une vidéo. Pendant la démonstration, nous étions donc tout près d’une enceinte qui crachait de la musique volume à fond et nous discutions à côté.

Un représentant de Google a filmé la scène avant de nous montrer comment la Gomme magique audio lui permettait de régler le volume de trois éléments : voix, musique et bruits.

Pour chaque option, une jauge permet de régler l’intensité. Ainsi, pour bien entendre la conversation sur la vidéo, il suffit de baisser à fond la musique et les bruits sur l’interface et le tour est joué. Certes, le résultat n’est pas parfait, mais il faut reconnaître que l’on entendait bien la différence selon la manière dont on jouait sur les jauges.

Les fonds d’écran générés par IA

J’ai aussi eu l’occasion d’essayer la génération de fonds d’écran à l’aide de l’IA. Notez qu’il s’agit d’une fonction mise en avant dans la présentation globale d’Android 14 — désormais lancée en version stable sur les smartphones compatibles. Or, l’option en question arrive d’abord sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Je m’attendais à pouvoir écrire un prompt comme je le fais sur Midjourney afin de générer une image digne d’un fond d’écran. Ce n’est pas tout à fait ce que propose cette fonction. Une fois dans le menu dédié, vous pouvez choisir une thématique (Flou artistique, Dessin, Humeur, Thème sombre…). Ensuite, une requête par défaut vous est proposée et vous pouvez en modifier quelques mots-clés, ces derniers étant soulignés.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, je ne pouvais pas écrire moi-même un prompt. Google maintient donc encore beaucoup de barrières autour de cette génération de fonds d’écran. On imagine que la firme ne veut pas que l’on se retrouve à créer des images choquantes comme les émojis incontrôlables de Meta.

On génère donc des images, mais dans un environnement très cadré.

Les smartphones de demain et d’après-demain

Il nous faudra évidemment un test complet pour aller plus loin dans la découverte de ces fonctions IA. Fonctions que je n’ai pas encore pu découvrir dans leur totalité. Il y a aussi l’option Video Boost, par exemple, que je n’ai pas encore essayée. Sur un autre volet, il faut aussi souligner la présence d’un mode Pro sur le Pixel 8 Pro ou d’une application Thermomètre.

Tout cela est fort intéressant, mais rappelons que la principale force des Pixel 8 et Pixel 8 Pro réside peut-être encore ailleurs : les sept années de mises à jour majeures d’Android et de sécurité. Un vrai bond en avant pour Google qui montre enfin l’exemple pour des smartphones plus durables.

Rendez-vous compte : en principe, les smartphones d’aujourd’hui sont encore à jour en 2030. Cela en ferait donc aussi les smartphones de demain, d’après-demain, d’après-après-demain…