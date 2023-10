Les Pixel 8 et 8 Pro bien partis pour avoir plus de mises à jour que l’iPhone 15

Grande et bonne nouvelle du côté de Google ! Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont les premiers du géant américain à proposer sept ans de mises à jour Android (OS et sécurité). Une promesse de longévité qui fait beaucoup de bien.

Le chiffre 7 est souvent considéré comme un porte-bonheur. Et là, il a de quoi nous donner le sourire. Google affirme un suivi de sept ans de mises à jour pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Surtout, il faut tout de suite le préciser : nous parlons bien de sept ans de mises à jour majeures d’Android et pas seulement des patchs de sécurité.

Pour le dire autrement, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tournant nativement sur Android 14, vont profiter de nouvelles versions jusqu’à Android 21. Une excellente nouvelle pour tout le marché.



Google devient le boss des mises à jour Android

Jusqu’à présent, le bon élève du côté des mises à jour Android s’appelait Samsung. Le Sud-Coréen promet, depuis un certain temps, quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de suivi pour les patchs de sécurité. Google qui était à la traîne fait désormais mieux.

Il était temps ! Faut-il rappeler que Google est chargé du développement d’Android ? Le géant américain se doit de montrer un bon exemple et de tirer tous les autres constructeurs exploitant le même OS vers le haut.

Vers la fin d’un argument anti-Android et pro-Apple ?

Avec une telle initiative, Google s’attèle enfin sérieusement à déconstruire un argument tenace contre les smartphones Android : le manque de mises à jour sur la durée. Quand on regarde les iPhone, on peut voir que ces derniers profitent des dernières versions d’iOS jusqu’à six ans après leur sortie. Et ce, alors qu’Apple n’en fait aucune promesse dans ce domaine.

Même si la comparaison des mises à jour Android et iOS mérite d’être nuancée par plusieurs paramètres, il faut admettre qu’en termes de longévité, Apple s’érigeait en cador. Désormais, Android a au moins deux champions à mettre en face : les Pixel 8 et 8 Pro et leurs sept années de mises à jour.

Espérons qu’il s’agit des premiers modèles d’une longue lignée de smartphones Android, qu’ils soient vendus par Google ou non.

Petite zone de flou

« Vous recevrez les mises à jour de l’OS et les mises à jour de sécurité sur votre Pixel 8 et votre Pixel 8 Pro pendant sept ans », écrit Google. La marque explique par ailleurs que « vous bénéficierez aussi de nouvelles fonctionnalités pratiques déployées plusieurs fois par an grâce aux mises à jour groupées ». Ce sont les fameux Pixel Drops.

A priori, sept ans de mises à jour majeures d’Android signifient sept versions de l’OS déployées tout au long de la vie du smartphone. Or, en attendant d’en avoir le cœur net, quelques craintes subsistent. Est-ce que les smartphones auront vraiment droit à une mise à jour majeure par an ? Ou est-ce que le constructeur se garde le droit de sauter la cinquième ou la sixième année par exemple ?

On a envie de croire que Google fera bien les choses et proposera bel et bien sept versions d’Android à compter de la mise en vente des Pixel 8 et 8 Pro.