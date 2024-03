Samsung officialise les Galaxy A35 et A55 5G, les best-sellers potentiels de 2024

Les Samsung Galaxy A35 et A55 5G sont enfin officiels ! Ces deux smartphones de milieu de gamme promettent un tout nouveau design.

En 2023, Samsung a placé ses Galaxy A dans le top 10 des smartphones les plus vendus. Gros challenge donc pour les fururs Galaxy A35 et A55 qui viennent d’être annoncés.

Le Galaxy A55 5G, un design moderne

Samsung a donc officialisé son nouveau smartphone, le Galaxy A55 5G. Ce téléphone se distingue par son design moderne, avec des bordures affinées et un écran plat. Le boîtier en métal est une nouveauté par rapport au Galaxy A54, et le téléphone est certifié IP67, ce qui est rare sur cette gamme de produits Samsung.

L’écran AMOLED de 6,6 pouces est protégé par un traitement Gorilla Glass Victus+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A55 5G est équipé d’une puce Samsung Exynos 1480 plus moderne, et dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels f/1.8, d’un appareil photo ultra grand angle de 12 MP f/2.2, d’un appareil photo macro de 5 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels f/2.2.

Samsung a intégré un nouveau processeur d’image (ISP) pris en charge par l’IA, ce qui devrait améliorer la qualité de l’image, en particulier dans des conditions de faible luminosité. Les photos HDR 12 bits permettent une plus grande plage dynamique. Le Galaxy A55 5G est livré avec One UI 6.1 basé sur Android 14 et recevra des mises à jour jusqu’à Android 18 ainsi que cinq ans de correctifs de sécurité.

Le Galaxy A35 5G, très comparable au A55 5G

Le Galaxy A35 5G reprend le design du Galaxy A55 5G, avec un écran similaire et les mêmes caractéristiques. Les différences se jouent donc du côté de la photographie et des performances. Samsung a installé un nouvel appareil photo principal de 50 mégapixels f/1,8 avec stabilisation optique de l’image (OIS), qui est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels f/2,2 et d’un appareil photo macro de 5 mégapixels f/2.4. La caméra selfie de 13 mégapixels f/2.2 reste inchangée.

Le Galaxy A35 5G est équipé du Samsung Exynos 1380, qui augmente les performances du processeur d’environ 28,6 % par rapport au MediaTek Dimensity 1080 du A34. Le téléphone est livré avec One UI 6.1 basé sur Android 14, et Samsung garantit quatre mises à jour Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité.

Le Galaxy A35 5G dispose d’une batterie de 5 000 mAh et d’un boîtier certifié IP67, ce qui le rend étanche comme l’A55. Une autre nouveauté est la prise en charge de Samsung Knox Vault, ce qui est souvent recherché par les professionnels.

Une concurrence féroce

Les Samsung Galaxy A35 et A55 5G sont disponibles dès à présent en Europe au prix public conseillé de 379 euros pour le modèle de base du Galaxy A35 5G équipé de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage flash, et 479 euros pour le modèle de base du Galaxy A55 5G équipé de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage flash. Comptez 529 euros pour la version avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage flash.

Bien que Samsung soit un acteur majeur sur le marché des smartphones, la concurrence est féroce dans le segment de milieu de gamme. Des marques comme Xiaomi et Poco proposent des téléphones avec des caractéristiques comparables à celles des Galaxy A35 et A55 5G, à des prix souvent inférieurs. Dernièrement, on compte le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, le Motorola Edge 40 Neo, le Honor Magic 6 Lite ou encore le Xiaomi Poco X6 Pro. Nothing, une nouvelle marque de smartphones fondée par le co-créateur de OnePlus, a récemment lancé son premier téléphone, le Phone (2a), qui vise également le segment de milieu de gamme.

Pour aller plus loin

