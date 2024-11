Samsung Galaxy A55 vs Samsung Galaxy S23 FE : quel est le meilleur smartphone sur le rapport qualité/prix ?

Samsung ne nous facilite pas toujours la tâche. À y regarder de près, les configurations et propositions technologiques des Galaxy A55 et du S23 FE sont assez proches. De quoi créer de la confusion et se demander, légitimement, vers quel modèle vaut-il mieux se tourner.

Pas d’inquiétude, nous sommes là pour ça. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas vous tromper. Les Samsung Galaxy A55 et Galaxy S23 FE ont été respectivement notés d’un 8/10 et d’un 7/10 dans nos colonnes. Ils sont tous les deux disponibles, à partir de 429 euros et 499 euros. Alors quel est le meilleur smartphone sur le plan du rapport qualité /prix ?

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A55 et Samsung Galaxy S23 FE

Modèle Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy S23 FE Dimensions 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm 76,5 mm x 158 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,6 pouces 6,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 390 ppp 403 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 1480 Samsung Exynos 2200 Puce graphique N/C Xclipse 920 Stockage interne 128 Go, 256 Go N/C Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sur le côté Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4500 mAh Poids 213 g 209 g Couleurs Bleu, Jaune, Rose Noir, Blanc, Vert, Mauve Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

La taille, ça compte

D’apparence, les deux smartphones se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Coloris mis à part, il n’y a guère que la légère découpe au niveau des boutons du A55 qui pourrait nous mettre sur la piste… et évidemment leurs dimensions. Ce dernier est, en effet, un peu plus grand que le S23 FE, grâce à son écran de 6,6″ contre 6,4″.

Il est donc naturellement plus lourd (213 grammes), même si son rival n’est pas en reste avec 209 grammes sur la balance. Dans les deux cas, la surface d’affichage est généreuse, et la prise en main plutôt bonne.

Au petit jeu de la durabilité, c’est néanmoins le S23 FE — plus premium dans le catalogue Samsung — qui se dote de la meilleure certification d’étanchéité (IP68 contre IP67). Cela étant, le Galaxy A55 récupère lui un verre protecteur de meilleure facture : un Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux écrans difficiles à départager

Il y a leur taille, certes, mais également leurs caractéristiques. En l’occurrence, s’il s’agit évidemment de deux panneaux OLED, celui du Galaxy S23 FE dispose d’une belle allonge en matière de luminosité. Celle-ci a été relevée à plus de 1400 nits pendant nos tests, contre 900 pour l’A55. Autrement dit, la lisibilité est bien meilleure sur le S23 FE, surtout en extérieur.

Ce dernier est également plus capable en matière de colorimétrie. L’écran offre une couverture à 134% du spectre DCI-P3, contre au mieux (selon le mode choisi) 84% sur le A55. Côté justesse en revanche, on joue du coude à coude. De toute façon, cela n’a jamais été le dada de Samsung — on n’est pas surpris de relever un delta E avoisinant les 5 sur les deux modèles.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En logiciel, du pareil au même ?

Les deux smartphones du jour tournent sous Android 14, via la surcouche One UI 6.1. Ils offrent par conséquent la même interface, toujours très fonctionnelle, et riche en options de personnalisations.

Concernant Galaxy AI, il pointe pour le moment aux abonnés absents sur les deux modèles. Néanmoins, Samsung a d’ores et déjà annoncé que cela finirait par arriver sur le A55 comme sur le S23 FE. Excellente nouvelle dans les deux cas.

Nous reste alors à parler mises à jour pour ces smartphones durables. Des deux rivaux, c’est une nouvelle fois la balle au centre avec quatre années de mises à niveau Android et une année supplémentaire pour les patchs de sécurité.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 FE à côté du Galaxy S23 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En performances, l’A55 prend sa correction

Il n’y a pas de débat : le Galaxy S23 FE est largement plus performant que le A55. Cela est dû à sa puce Exynos 2200, héritée des Galaxy S22 haut de gamme, qui reste supérieure à la petite Exynos 1480 du A55.

La différence s’illustre clairement dans nos benchmarks habituels, mais également à l’usage — surtout en jeu. Si l’A55 reste très fluide en navigation simple, il montre vite ses limites dès qu’on voudra se lancer dans une partie de jeu vidéo endiablée.

Modèle Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy S23 FE AnTuTu 10 752242 1146612 AnTuTu CPU 246028 342248 AnTuTu GPU 174965 406589 AnTuTu MEM 151831 180871 AnTuTu UX 179418 216904 PC Mark 3.0 13709 14044 3DMark Wild Life Extreme 1003 1696 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 6.01 FPS 10.16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 26 / 18 FPS 42 / 12 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 31 / 37 FPS 56 / 63 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 81 / 93 FPS 112 / 13 FPS Geekbench 6 Single-core 1161 N/C Geekbench 6 Multi-core 3462 N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) 4151 N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 1240 / 204 Mo/s Voir plus de benchmarks

Samsung Galaxy A55 // Source : Geoffroy Husson Le Samsung Galaxy S23 FE à côté du Galaxy S23 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Et le meilleur photophone est…

La seule lecture de la fiche technique des deux modèle suffira normalement à vous indiquer lequel est le meilleur smartphone pour la photo. On vous laisse en (re)prendre connaissance.

Samsung Galaxy A55

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, 1/3.06″, ƒ/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy S23 FE :

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, 1/3.06″, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 8 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 10 Mpx, ƒ/2.4.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bien entendu, ce n’est pas sur les photos prises à l’aide du capteur principal que les différences émergent le plus clairement. Équipées du même module de 50 Mpx, les A55 et S23 FE proposent des photos très vives, aux couleurs éclatantes et au niveau de détail impeccable.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Samsung Galaxy S23 FE

Un constat identique avec le module ultrawide, une nouvelle fois similaire entre les deux modèles. Ici, on perd dans les deux cas beaucoup en matière de finesse d’affichage. La netteté est plus diffuse, les couleurs moins flatteuses. Il faut dire que l’optique est modeste, et de toute façon considérée comme secondaire.

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Samsung Galaxy S23 FE

Là où le S23 FE prend de l’avance, c’est bien sur les longues focales. Il est le seul à être doté d’un téléobjectif 3x, quand le A55 doit se contenter d’un zoom numérique. Ainsi, même si le capteur du S23 FE est modeste (8 mégapixels seulement…) il offre malgré tout de meilleurs résultats sur les sujets éloignés. Une meilleure polyvalence, en somme.

Samsung Galaxy A55, zoom numérique

Samsung Galaxy S23 FE

Un modèle FE dépassé en autonomie

Concluons ce comparatif avec un passage en revue de l‘autonomie de chaque modèle. Le Galaxy A55 est équipé d’une batterie de meilleure capacité (5000 mAh contre 4500 mAh), et ça fait la différence dans nos benchmarks.

Sur le test d’autonomie automatisé de ViSer, le A55 tient 13h11. Le S23 FE ? 10h38 seulement. Embarrassant.

Cela fait clairement la différence entre un smartphone largement capable de tenir deux jours sur batterie, et un modèle qu’il vous faudra recharger tous les jours.

Parlant de recharge, sachez que les deux sont logés à la même enseigne, avec 25W maximum autorisés. Le S23 FE est néanmoins un peu plus rapide, avec 1h par recharge contre 1h30 pour le A55.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy A55 ou Samsung Galaxy S23 FE : lequel choisir ?

Le Galaxy S23 FE avait été lancé à 699€. À ce prix, il paraît évident que le Galaxy A55 est bien meilleur marché pour sa proposition technique. En revanche, l’échiquier est bouleversé, maintenant que le prix de ce premier est descendu à moins de 500€. Pour seulement 50€ d’écart entre les deux modèles, on récupère un smartphone bien plus performant, à l’écran beaucoup plus lumineux et aux prétentions photographiques bien plus alléchantes.

Reste le problème de l’autonomie. Gardez en tête que le S23 FE est un smartphone qu’il faudra probablement recharger tous les jours.