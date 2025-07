Honor 400 vs Samsung Galaxy A56 : quel téléphone milieu de gamme est le meilleur ?

Le Honor 400 frappe fort sur le milieu de gamme, et à même de quoi faire vaciller les ténors. Comment s’en sort le Galaxy A56 face à lui ? Réponse dans notre nouveau versus !

Les Honor 400 et Samsung Galaxy A56 sont conceptuellement assez proches. Ils ont d’ailleurs tous deux écopé d’un solide 8/10 dans nos colonnes, et leur tarif est relativement proche. De quoi rendre le duel encore plus serré. Allons-y ! Le Honor 400 est vendu 499 euros. Le Samsung Galaxy A56 449 euros.

Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Honor 400 et Samsung Galaxy A56

Modèle Honor 400 Samsung Galaxy A56 Dimensions 74,6 mm x 156,5 mm x 7,3 mm 77,5 mm x 162,2 mm x 7,4 mm Interface constructeur MagicOS Samsung One UI Taille de l’écran 6,55 pouces 6,7 pouces Définition 2736 x 1264 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 460 ppp 385 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Samsung Exynos 1580 Puce graphique Qualcomm Adreno 720 Xclipse 540 Stockage interne 256, 512 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 4K @ 30 fps Wi-fi N/C Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh 5000 mAh Poids 184 g 198 g Couleurs Noir, Or Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design sage mais élégant

Cette année, et comme depuis de longues années, Samsung fait dans le recyclage. Son Galaxy A56 ressemble à n’importe quel autre smartphone Samsung depuis des années. Une formule perfectionnée, pourrait-on écrire. Et il est vrai que pour qui recherche un mobile sans fioritures et utilitaire, le Galaxy A56 fait le café. Reste que, d’après nous, le Honor 400 est tout de même un peu plus alléchant.

Pas que son design soit hors du commun, mais il a un petit quelque chose en plus. Par ailleurs, son format, à peine plus compact que son rival, est selon nous idéal pour tous les profils et représente un compromis idéal entre légèreté et confort de visionnage et de lecture.

Maintenant, c’est vrai, le Galaxy A56 a de meilleures cartes en main pour ce qui est de la durabilité. Verre Gorilla Glass Victus+, certification IP67 (contre IP65)… Il y a certains aspects contre lesquels Honor ne peut encore rien.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Luminosité ou justesse, il faut choisir

On a déjà évoqué les différentes de taille entre les deux écrans (respectivement 6,55″ et 6,7″). Mais il en existe d’autres. La résolution, par exemple, est plus élevée sur le Honor 400 et offre donc une finesse d’affichage relevée. Plus important toutefois : la luminosité est plus importante sur le Galaxy A56 (1800 nits) que sur le Honor 400 (1550 nits). Autrement dit, le Samsung est plus à l’aise sous une forte lumière ambiante, il reste lisible en toute circonstance.

Cela étant, on sait que Samsung a tendance à se laisser aller sur la saturation des couleurs. Cela entraîne souvent une dérive colorimétrique qui entrave la justesse des couleurs. À ce petit jeu, Honor est beaucoup plus mesuré. C’est sûr : les images sont moins éclatantes sur le Honor 400, mais elles sont aussi plus réalistes.

À vous de choisir à quelle école vous préférez appartenir !

Deux interfaces riches et fonctionnelles

On ne présente plus One UI, l’interface des Samsung Galaxy. Basée sur Android 15, la dernière mouture est débordante de nouvelles fonctionnalités pratiques, et offre naturellement un accès privilégié à l’une des IA les plus enthousiasmantes du marché mobile, Galaxy AI.

Honor n’est pas en reste cependant, avec MagicOS, également basé sur Android 15, le 400 propose une interface certes un peu chargée et parfois désuète côté esthétique, mais également très riche. On apprécie particulièrement la Magic Capsule, sorte de Dynamic Island empruntée à l’iPhone, qui affiche des infos contextuelles comme le titre en cours de lecture. Naturellement, l’IA est de la partie avec de nombreuses fonctions de traduction, de résumés et de retouches d’images.

Concernant la politique de mises à jour, les deux constructeurs jouent à armes égales. Les Honor 400 et Galaxy A56 seront mis à jour pendant six ans, sans distinction entre mise à jour Android et correctifs de sécurité.

Le Samsung Galaxy A56 5G // Source : Frandroid

Des performances égales

S’ils ne battent pas le même pavillon (Qualcomm pour Honor, Exynos pour Samsung), les Honor 400 et Samsung Galaxy A56 offrent des performances sensiblement identiques. Ils sont pourvus de puces très polyvalentes, qui sont volontaires pour n’importe quelle tâche et même du jeu vidéo. Il faudra logiquement accepter de faire quelques concessions techniques, mais rien qui n’entache le plaisir et ne dégrade trop les graphismes.

Cependant, nos tests ont montré que le Honor 400 avait plus tendance à chauffer, et donc à brider ses performances lors d’une longue session de jeu, par exemple. Le Galaxy A56 est plus stable dans l’ensemble, et dissipe mieux la chaleur de son processeur.

Samsung distancé en photo ?

La configuration photo de nos deux concurrents est assez différente. C’est assez clair : techniquement, celle du Honor 400 est très supérieure à celle de son rival sud-coréen. Mais est-ce que ça fait tout ?

Honor 400 :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx. f/2.2 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Samsung Galaxy A56 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, f/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Le Honor 400 propose une définition quatre fois supérieure au Galaxy A56 avec son grand-angle. A première vue, difficile d’y voir une vraie différence. Mais dès que l’on se penche sur les détails, ils sautent aux yeux ! En réalité, c’est plutôt la patte visuelle qui va influencer votre appréciation des deux mobiles. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques clichés, Honor y va très fort en matière de saturation. Pourtant, Samsung n’est pas réputé pour y aller avec le dos de la cuillère.

Même constat pour l’ultra grand-angle, même si la résolution est cette fois identique entre les deux smartphones. La saturation presque excessive fait qu’on pourra préférer le Honor 400, qui en met plein la vue. D’un autre côté, cela peut aussi être perçu comme un cache-misère au vu des faibles performances de ce capteur secondaire. Au moins, Samsung joue davantage franc-jeu sur cet aspect.

Enfin, les capacités de zoom numérique du Honor 400 sont logiquement beaucoup plus développées que sur le Galaxy A56. Avec une résolution de 200 mégapixels, on peut rogner dans l’image de façon beaucoup plus confortable, sans trop perdre de détails. Le Samsung autorise aussi cela, mais avec moins de justesse et, surtout, un grossissement final moins important.

Match nul en autonomie

Si le Honor 400 a un plus petit écran, moins lumineux et une plus grosse batterie que son rival, l’autonomie des deux smartphones est très proche, pour ne pas dire identique. En nous basant sur les données obtenues par GSM Arena dans son test automatisé, le Honor 400 s’éteint au terme de 12h29 contre 12h08 pour le Galaxy A56. Une très courte avance donc, qui est suffisamment anecdotique pour ne pas nécessiter que l’on vous conseille un modèle plus qu’un autre.

En revanche, s’il vous faut un smartphone qui se recharge vite, alors le Honor 400 mérite votre attention. Il peut refaire le plein en environ 42 minutes. Cela prendra environ 1h15 sur le Galaxy A56. Précisons qu’aucun des deux smartphones n’est compatible avec la recharge sans fil.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Honor 400 ou Samsung Galaxy A56 : lequel choisir ?

On l’avait prédit : le duel est très serré. Malgré tout, chaque smartphone a quelques particularités qui peuvent vous aiguiller vers le meilleur choix pour vos besoins et votre budget.

Si vous recherchez le meilleur photophone des deux, on vous conseillera le Honor 400. Avec son capteur principal de 200 mégapixels, il est beaucoup plus polyvalent que son concurrent. Lui, en revanche, profite d’un écran plus lumineux, et d’une meilleure gestion de la température qui demande un peu moins de compromis graphiques en jeu. Ici, on aura également tendance à préférer la surcouche Android de Samsung que celle de Honor, mais cela n’est qu’une préférence personnelle.

Enfin, rappelons à toutes fins utiles que le Samsung Galaxy A56 est proposé un petit peu moins cher que son concurrent, à environ 50€ près.