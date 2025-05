Galaxy A56 vs Phone (3a) Pro : quel nouveau champion du milieu de gamme en promo choisir ?

Les nouveaux Samsung Galaxy A56 et Nothing Phone (3a) Pro sont des smartphones puissants et fiables voulant offrir une expérience haut de gamme, tout en conservant un prix accessible. En promotion à moins de 450 euros, lequel de ses deux appareils choisir ?

Pas besoin de mettre 1000 euros pour avoir un bon tĂ©lĂ©phone : c’est autour de 500 euros que l’on trouve les meilleurs rapports qualitĂ©-prix. Sur cette tranche tarifaire, il y a de nouveaux arrivants, dont le Samsung Galaxy A56, le nouveau milieu de gamme de la firme sud-corĂ©enne. Il s’agit du plus puissant de la fratrie et se trouve ĂŞtre un choix solide, qui prend peu de risque. On a aussi le Nothing Phone (3a) Pro, qui amĂ©liore sa recette par petites touches et propose un appareil bien ficelĂ©.

Ils ont tous les deux l’ambition d’être le champion du rapport qualité-prix, et ont d’ailleurs obtenu la note de 8/10 dans nos colonnes. Actuellement en promotion, ils paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif pour vous aider à déterminer quel est le meilleur smartphone ?

Les deux smartphones en promotions

De bonnes finitions avec un look plus original chez Nothing

Ă€ cĂ´tĂ© du look original du Phone (3a) Pro, le Samsung Galaxy A56 adopte une esthĂ©tique familière avec des matĂ©riaux premium comme le verre Gorilla Glass Victus+ et l’aluminium brossĂ©. Il gagne en finesse et en lĂ©gèretĂ© par rapport Ă l’A55 et offre une prise en main agrĂ©able. Et si le cadre noir de l’écran s’est un peu aminci, il reste prĂ©sent avec toujours ce menton plus Ă©pais et assez disgracieux. Bien Ă©videmment, sur le Phone (3a) Pro, on retrouve la transparence si chère Ă Nothing, mais avec un Ă©norme bloc optique qui orne sa face arrière. L’ensemble est bien agencĂ© et confortable en main, on gagne mĂŞme une surface en verre rĂ©sistant.

Parlons Ă prĂ©sent de la photo. Comme dit plus haut, le Phone (3a) Pro possède un module photo imposant qui se compose d’un grand-angle de 50 Mpx, un zoom pĂ©riscopique x3 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Les rĂ©sultats photo sont prĂ©cis et naturels, avec un bon mode Portrait. Ce sont les photos de nuit qui poseront des complications avec souvent du bruit et de la perte de dĂ©tails si la luminositĂ© est trop faible. Et quand la concurrence propose un capteur macro, Nothing pose un zoom pĂ©riscopique sur la table et il se dĂ©brouille plutĂ´t bien. Chez Samsung, on dĂ©couvre un triple capteur photo : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Si les performances sont correctes en plein jour, avec des couleurs naturelles et une bonne gestion de l’exposition, les rĂ©sultats en basse lumière restent dĂ©cevants.

De belles dalles lumineuses, agréables à utiliser

Sur ces deux smartphones milieu de gamme, on a droit Ă deux grands Ă©crans AMOLED de 6,7 pouces, FHD+ et 120 Hz. Le Phone (3a) Pro propose un Ă©cran bien calibrĂ© avec une luminositĂ© max autour des 1400 nits en HDR, un bon chiffre pour cette gamme. Le Galaxy A56 n’a pas Ă rougir face Ă son rival : la force de son Ă©cran AMOLED, c’est sans nul doute son excellente luminositĂ© pour le prix demandĂ© qui monte jusqu’à 1800 nits en HDR d’après nos mesures. Il offre ainsi une excellente visibilitĂ© mĂŞme en extĂ©rieur.

Sur la partie logicielle, le A56 n’a pas dĂ©mĂ©ritĂ© non plus, son 9/10 dans notre test. One UI 7 apporte une interface modernisĂ©e et des fonctionnalitĂ©s pratiques (tiroir d’applications infini, Now Bar). L’intĂ©gration de l’IA reste timide, mais est bien prĂ©sente. Quant aux six ans de mises Ă jour majeures et de sĂ©curitĂ©, elles font plaisir. Sur le tĂ©lĂ©phone de la firme anglaise, on retrouve Nothing OS, une interface toujours aussi atypique et Ă©purĂ©e. On dĂ©couvre l’application Essential Space, un espace bien pratique oĂą on peut stocker ses idĂ©es sous diffĂ©rentes formes. On aurait toutefois aimĂ© un suivi logiciel plus long (seulement trois ans de mises Ă jour) et une meilleure exploitation de l’IA.

Une expérience globalement fluide au quotidien

Ă€ l’intĂ©rieur du Galaxy A56 se cache la puce maison de Samsung, l’Exynos 1580. Dans l’ensemble, il est compĂ©tent pour faire tourner tout type d’applis, et s’en sort très bien pour les usages du quotidien. Vous pouvez jouer Ă divers jeux sans encombre, mais sans pousser les paramètres graphiques au maximum. Bonne nouvelle : le refroidissement optimisĂ© assure une stabilitĂ© et des tempĂ©ratures maĂ®trisĂ©es, mĂŞme en cas d’utilisation intensive.

De son cĂ´tĂ©, le Phone (3a) Pro s’Ă©quipe d’un processeur Qualcomm, le Snapdragon 7s Gen 3. Si Nothing promettait un boost de puissance par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, le Phone (3a) Pro n’est que 0,85 % plus puissant que le Phone (2a) Plus. Le tĂ©lĂ©phone est tout mĂŞme fluide, accepte du multitâche lourd et ne rechigne pas Ă lancer les jeux gourmands. Mieux encore, le SoC travaille sans chauffer Ă l’excès et bien refroidi pour ne perdre que peu de performances malgrĂ© une forte sollicitation.

Des smartphones qui tiennent la journée, avec en prime la charge rapide

Une batterie classique de 5 000 mAh est au cœur des deux appareils. Elle permet de dépasser sans trop de souci la journée d’utilisation. Vous avez donc là deux fidèles compagnons, qui peuvent tenir une journée complète avec un usage mixte.

Et si la batterie fond trop vite, les deux smartphones sont compatibles avec la charge rapide. Le Phone (3a) Pro peut compter sur une puissance de 50 W qui permet de rĂ©cupĂ©rer 100 % d’autonomie en moins d’une heure. Et si autrefois, Samsung se contentait sur son milieu de gamme d’un chargeur de 25 Watts, on passe Ă 45 Watts sur le A56. On passe de 0 Ă 100 % en 1 h 16 et surtout de 0 Ă 30 % en 15 minutes.

Alors… Samsung ou Nothing ?

Un choix cornélien ? Il est vrai que les qualités ne manquent pas d’un côté comme de l’autre. D’autant plus que chacun propose une expérience réussie, et avec des notes de 8/10, ce sont des appareils très recommandables.

Avec le Galaxy A56, Samsung fait du Samsung. On a un appareil qui fonctionne parfaitement, offre une très belle interface maison et durable avec six annĂ©es de mises Ă jour majeures garanties sur Android. Le design est classique, mais rĂ©ussi et comme toujours chez les smartphones Samsung, l’Ă©cran est sublime et très lumineux. Samsung se repose toutefois un peu sur ses lauriers… CĂ´tĂ© photo, c’est bien, sans ĂŞtre exceptionnel. La puissance est correcte au quotidien, l’autonomie pourrait ĂŞtre meilleure.Â

Avec le Phone (3a) Pro, Nothing donne l’impression d’avoir un modèle haut de gamme entre les mains. Il ne rechigne Ă aucune tâche et dispense un volet photo très qualitatif pour son segment, avec la prĂ©sence d’un zoom optique. Seul regret, la politique de mise Ă jour est en retrait, mais pour le reste, difficile de trouver un dĂ©faut rĂ©dhibitoire Ă ce smartphone. Il plaĂ®t pour son design transparent et le Glyph, soit des bandes LED qui s’illuminent selon certaines actions. Logiciel original, bonnes performances… Bref c’est un bon tĂ©lĂ©phone polyvalent qui se place sur le podium du milieu de gamme.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Si le smartphone de Nothing ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

