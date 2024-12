Nothing lance le déploiement de Nothing OS 3.0 basé sur Android 15

Nothing vient de commencer le déploiement de la version stable de Nothing OS 3.0, basée sur Android 15, après plusieurs mois de tests en version bêta. Cette mise à jour majeure arrive d’abord sur les Nothing Phone (2) et Nothing Phone (2a).

Le déploiement se fera de manière progressive tout au long du mois de décembre, Nothing précisant que certains utilisateurs pourraient devoir patienter jusqu’à la fin de l’année pour recevoir la mise à jour basée sur Android 15. Les propriétaires impatients peuvent néanmoins vérifier sa disponibilité manuellement en se rendant dans Paramètres > Mise à jour système.

Parmi les nouveautés les plus importantes, Nothing introduit sa propre application Galerie native. Cette dernière se distingue par une fonction de recherche avancée et des outils d’édition enrichis, incluant filtres, annotations et suggestions intelligentes. L’écran de verrouillage bénéficie également d’une refonte complète, proposant désormais une personnalisation poussée avec notamment les « Widgets Partagés », une fonctionnalité permettant d’interagir avec ses proches.

Nothing OS 3.0 met lui aussi l’IA à l’honneur

L’intelligence artificielle fait son apparition dans cette mise à jour via le « Smart Drawer », un tiroir d’applications capable de catégoriser automatiquement les applications en dossiers thématiques comme Voyage, Santé et Fitness, ou encore Réseaux sociaux. Un nouveau widget Compte à rebours, fidèle au design caractéristique de Nothing, fait également son entrée et sera bientôt disponible sur le Play Store.

Les paramètres rapides ont été optimisés avec un meilleur contrôle de la taille des widgets et de nouvelles dispositions. La typographie a été revue dans l’ensemble du système, accompagnée de contrôles de lisibilité améliorés. Nothing promet également des améliorations visuelles et de performances pour une expérience utilisateur plus fluide.

Les utilisateurs du Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) Plus et CMF Phone 1 devront patienter jusqu’au début 2025 pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités. À noter que certaines fonctionnalités, comme le partage de widgets, resteront exclusives aux utilisateurs de smartphones Nothing, avec, pour l’instant, uniquement le partage de widgets photos disponible. D’autres types de widgets partageables devraient être ajoutés progressivement.