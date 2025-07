Nothing Phone (3) vs iPhone 16 : quel téléphone haut de gamme choisir ?

Audacieux de la part de Nothing de lancer son premier flagship à un tarif aussi proche de celui de l’iPhone 16 ! Voyons dans ce nouveau comparatif comment s’en sort le trublion londonien.

Nothing a fait des débuts très prometteurs sur le milieu de gamme grâce à des smartphones extrêmement bien positionnés. Mais, avec le Phone (3), la marque demande de sortir presque le double du prix de son précédent modèle ! Lancé à 849€, le Nothing Phone (3), reparti de chez nous avec un 8/10, se frotte très directement à l’iPhone 16 (noté 8/10 également), désormais affiché autour des 900€ en moyenne.

Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Nothing Phone (3) et iPhone 16

Modèle Nothing Phone (3) Apple iPhone 16 Dimensions 75,59 mm x 160,60 mm x 8,99 mm 71,6 mm x 147,6 mm x 7,8 mm Interface constructeur Nothing OS N/C Taille de l’écran 6,67 pouces 6,1 pouces Définition 2800 x 1260 pixels 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 460 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Apple A18 Puce graphique Qualcomm Adreno 825 Apple GPU Stockage interne 256, 512 Go 128, 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5150 mAh N/C Poids 218 g 170 g Couleurs Noir, Blanc Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose Fiche produit Fiche produit Voir le test

Deux smartphones à part

On ne peut pas dire que l’iPhone soit particulièrement audacieux, côté design. Mais le fait est que les smartphones d’Apple restent très à part dans l’industrie. Avec leurs finitions impeccables, leurs couleurs audacieuses et la qualité des matériaux choisis, on est sur le très haut du panier.

L’audace, c’est également ce qui anime Nothing depuis ses débuts. Le Phone (3) a un look comme aucun autre, avec ce dos faussement transparent, qui fait le pari des capteurs photo asymétrique, au grand dam des toqués. Le Phone (3) ajoute aussi un écran secondaire, permettant d’afficher des notifications et même de lancer quelques jeux idiots pour distraire l’assistance (un gimmick).

On trouve sur la tranche des deux smartphones un bouton additionnel. Le bouton Action de l’iPhone permet de configurer un raccourci permettant de faire à peu près tout et n’importe quoi, quand celui du Phone (3) permet de lancer l’enregistrement qui ira ensuite se ranger dans l’Essential Space dont on reparle plus bas.

Le Nothing Phone (3) est protégé par un verra Gorilla Glass 7i de milieu de gamme. L’iPhone 16 profite de Ceramic Shield, l’un des verres les plus résistants du marché. Les deux sont certifiés IP68, mais l’iPhone promet une résistance à l’immersion jusqu’à 6 mètres de profondeur, contre seulement 1,5 m pour Nothing.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Encore et toujours un écran 60 Hz

L’iPhone 17 passera-t-il enfin aux 120 Hz ? C’est tout le mystère qu’entretien Apple jusqu’à sa prochaine conférence. En attendant, l’iPhone 16, malgré sa très bonne calibration et sa luminosité supérieure à son concurrent (1800 nits contre 1500 nits), doit se contenter de 60 Hz.

Il suffit de les mettre côte à côte pour s’apercevoir de la lenteur de l’affichage de l’iPhone. Encore que la fluidité des animations d’iOS contribue à rendre cette limite moins pénible.

Toujours est-il que ce n’est pas loin d’être inacceptable, pour presque 1000€, en 2025. Et, rien que pour ce détail, on aura tendance à préférer l’écran OLED du Nothing Phone (3).

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il y a de l’IA ?

Ce chapitre du comparatif pourrait s’arrêter à ce simple constat : iOS d’un côté, Android de l’autre. Un iOS 18 qui est en passe de se révolutionner avec iOS 26 et son look très clivant, qui constitue une interface pas loin d’être impeccable… à moins que vous ne soyez à la recherche d’une IA capable.

Forcément, Android à une belle longueur d’avance en la matière grâce aux investissements maousses de Google et l’intégration native de Gemini. Nothing va un peu plus loin avec son Essential Space, un espace personnel dans lequel on peut enregistrer des captures d’écran et des vocaux que l’IA va analyser afin de créer des rappels intelligents, par exemple.

Les deux smartphones sont bien lotis en matière de mises à jour. Les fabricants promettent 5 ans dans les deux cas, et jusqu’à 7 ans de mises à jour de sécurité pour le Nothing. Apple, quant à lui, a souvent tendance à étendre le suivi de ses smartphones dans les mêmes eaux.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’Exynos 2400 fait mieux que l’A16

La puce A18 de l’iPhone 16 est excellente et offre au smartphone une fluidité impeccable, de tous les instants. Mais au petit jeu des benchmarks, la Snapdragon 8s Gen4 du Nothing Phone (3) a une belle longueur d’avance, en particulier sur la partie graphique. Le CPU des iPhone continue d’être intestable dans la plupart des cas.

Reste que, dans les deux cas, les smartphones jouent du coude à coude. Il n’y en a pas vraiment un qui est plus lent que l’autre.

Deux très bons photophones

A-t-on vraiment besoin de s’étendre sur cette partie ? L’iPhone classique ne propose qu’une configuration photo modeste, à des années-lumière de la polyvalence affichée par le trio du Nothing Phone (3).

Nothing Phone (3)

Grand-angle : 50 Mpx, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx. f/2.7, OIS ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.2.

iPhone 16

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.2 ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9.

Certes, l’iPhone a l’avantage de proposer des clichés relativement neutres et naturels. Mais il est incontestable que la patte de Nothing est la plus charmante ici. Les couleurs sont vives, le piqué excellent… Il ne reste plus grand-chose à Apple pour se défendre, si ce n’est un objectif à large ouverture, qui peut éventuellement faire la différence en basse lumière.

Même constat avec l’ultrawide. Apple parvient à créer une belle continuité dans la colorimétrie entre ses capteurs, mais se retrouve encore une fois distancer au chapitre de la qualité optique. L’ultra grand-angle du Nothing Phone (3) est beaucoup plus précis et détaillé, et propose des clichés d’une bien meilleure qualité.

Enfin, seul le Phone (3) dispose d’un téléobjectif dédié. Inutile de préciser que l’iPhone 16 ne peut tout simplement rien faire sur les longues focales. On trouve bien un zoom numérique qui, en 2x, reste assez bon, mais n’imaginez pas aller plus loin au risque de transformer vos photos en bouillie de pixels !

Un iPhone très endurant

Apple a fait de très beaux progrès en autonomie sur ses dernières générations. L’iPhone 16, avec son processeur économe et son écran 60 Hz, consomme peu. D’après les données standardisées de GSM Arena, il tient 15h42 contre seulement 13h pour le Nothing Phone (3).

Presque trois heures d’écart donc. Ça fait clairement la différence entre un smartphone qu’il faut recharger quotidiennement et un autre qui peut faire encore un petit bout de chemin avec vous le lendemain.

Pour la recharge en revanche, c’est un no match pour l’iPhone. Avec une puissance maximale acceptée de 27W, il met presque 2h à refaire le plein. C’est moitié moins pour le Phone (3). Les deux sont compatibles avec la recharge sans-fil, mais l’iPhone 16 a pour lui l’avantage de MagSafe.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nothing Phone (3) ou iPhone 16 : lequel choisir ?

Nous voilà bien avancés. Il semble assez incontestable que, d’un point de vue purement technique, le Nothing Phone (3) écrase littéralement son concurrent à la pomme. Maintenant, les fans d’Apple trouveront toujours un argument imparable à ça : « Oui, mais c’est un Android ».

Les habitudes ont la peau dure, et changer de crèmerie est une étape que tout le monde n’est pas prêt à franchir. Cela étant, il ne faut pas se mettre d’œillères. L’iPhone 16 a beau être sexy et compétent sur un tas d’aspects, il est, en comparaison du Nothing Phone (3), presque dépassé.