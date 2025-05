Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (3a) : quel est le meilleur smartphone milieu de gamme Nothing ?

Nothing est une marque qui monte, qui monte et qui monte fort sur le marché du milieu de gamme. Naturellement, le nouveau modèle entre en concurrence directe avec son prédécesseur. Le Phone (2a) est-il toujours dans le coup ?

C’est la réponse à laquelle on va tenter de répondre, même si, souvent, la décote sur le milieu de gamme est moindre que sur les smartphones premium. De fait, le nouveau venu est presque systématiquement un meilleur investissement. Mais, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et étudions tout cela de plus près. Deux smartphones notés 8/10 dans nos colonnes. Le Nothing Phone (2a) est disponible à partir de 251 euros. Le Nothing Phone (3a) à partir de 349 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Nothing Phone (2a) et Nothing Phone (3a)

Modèle Nothing Phone (2a) Nothing Phone (3a) Dimensions 76,32 mm x 161,74 mm x 8,55 mm 77,5 mm x 163,52 mm x 8,35 mm Interface constructeur Nothing OS Nothing OS Taille de l’écran 6,7 pouces 6,77 pouces Définition 2412 x 1080 pixels 2392 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp 387 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7200 Pro Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Puce graphique N/C Adreno 710 Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 190 g 201 g Couleurs Noir, Blanc Noir Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design bien particulier

Forcément, qui dit Nothing, dit audace esthétique. Les deux smartphones sont très à part dans l’industrie, avec leur dos faussement transparent (ce ne sont pas vraiment les composants que l’on aperçoit) et leur système d’éclairage Glyph novateur.

Le Phone (3a), le modèle le plus récent, est légèrement plus lourd et plus haut que son prédécesseur. Dans l’ensemble, on conserve toutefois une prise en main idéale, avec des tranches plates qui assurent un bon confort d’utilisation.

On notera néanmoins que le nouveau smartphone fait de la place à un nouveau bouton, l’Essential Key, sur lequel nous reviendrons plus bas dans ce comparatif.

Autre avantage du Phone (3a) sur le (2a) : la certification IP passe à 64 contre 54. Autrement dit, il résiste mieux en cas d’éclaboussures. Par ailleurs, son verre Panda Glass est plus résistant que le Gorilla Glass 5 qui orne l’écran du Nothing Phone (2a).

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Nothing progresse sur l’écran

Un tout petit peu plus grand (6,77″) que son prédécesseur, l’écran AMOLED du Nothing Phone (3a) fait des progrès en matière de luminance. Nos sondes nous le confirment : on gagne environ 300 nits par rapport à l’année dernière. Autrement dit : le smartphone est plus lumineux, et donc plus lisible en extérieur.

Même constat du côté de la colorimétrie. La dalle du 3a affiche des couleurs plus justes, mais malheureusement moins saturées que son prédécesseur. En effet, le gamut DCI-P3 n’est couvert qu’à 95%, contre 136% sur le Phone (2a) — ce qui reste toujours aussi impressionnant sur un smartphone de milieu de gamme.

Pour le reste, les deux frères ennemis jouent à armes égales avec une résolution Full HD+ et une fréquence oscillant entre 60 et 120 Hz.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les bonnes idées de Nothing

Le Nothing Phone (3a) est lancé avec Android 15, et bénéficiera, comme son prédécesseur, de trois mises à niveau majeures de son OS. En cela, le Phone (2a), lancé sous Android 14, a donc déjà « grillé une cartouche », et sera supporté moins longtemps que le nouveau modèle.

On retrouve ici une interface assez typée (notamment avec ses icônes monochromes — ce que l’on peut changer, pas d’inquiétudes), et très fonctionnelle, proche d’un Android Stock. Forcément assez modeste sur un smartphone « peu puissant », la partie IA est néanmoins adossée à une série de très bonnes idées exclusives au Phone (3a).

C’est justement là qu’intervient l’Essential Key, le nouveau bouton du smartphone dernier cri. En effet, une pression sur le bouton viendra ajouter ce qui se trouve à l’écran dans l’Essential Space : un espace regroupant différentes collections automatiquement agencées grâce à l’IA. Voyez cela comme un gigantesque fourre-tout / pense-bête, dans lequel l’intelligence artificielle vous aidera à retrouver du sens pour organiser vos idées.

Une idée formidable, qui sera assurément adoptée par d’autres fabricants de smartphones dans les mois qui viennent tant elle peut s’avérer pratique.

Pour le reste, en revanche, il faudra se contenter d’une intégration « basique » de Gemini et de Entourer pour chercher.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Un Phone (3a) naturellement plus performant

C’est l’évidence même : le nouveau smartphone de Nothing est beaucoup plus performant que son prédécesseur. Avec la puce Snapdragon 7s Gen 3, le nouveau modèle repousse les limites de la Dimensity 7200 Pro de son aîné.

N’ayez crainte : l’ancien smartphone de Nothing demeure tout à fait capable d’offrir une navigation fluide au quotidien, et même de lancer quelques jeux. C’est juste qu’en comparaison, le Phone (3a) fait tout, en beaucoup mieux.

Notons par ailleurs que le nouveau modèle est lancé d’office avec 12 Go de RAM, contre 8 Go pour son grand frère. Il n’y a pas à dire : cela fait la différence au quotidien.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Des photophones surprenants

Mieux vaut modérer ses attentes en matière de photographie lorsque l’on se dirige vers un smartphone de milieu de gamme. Pour autant, le Phone (3a) vient améliorer une formule qui, déjà l’an dernier, étonnait par sa qualité. Les soucis de « tons verdâtres » notés dans notre test de l’époque ayant été vite corrigés par une mise à jour. Quel est le meilleur smartphone pour la photo ?

Nothing Phone (2a)

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.9 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.76″, ƒ/2.2 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Nothing Phone (3a)

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 2x : 50 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.0 ;

Selfie : 32 Mpx, ƒ/2.2.

Peu, voire pas de changement en fait, du côté du grand-angle. Le module principal du Nothing Phone (3a) et (2a), malgré leur taille modeste, se montrent tout à fait capables de fournir des images de grande finesse, au traitement très contrasté. Un très bon point and shoot pour immortaliser son quotidien.

À l’ultra grand-angle, c’est rare, mais il s’avère que l’ancien modèle est plus efficace que le nouveau ! La raison est très simple : on passe de 50 mégapixels sur le Phone (2a) à 8 mégapixels sur le Phone (3a. En effet, Nothing a préféré cette année soigner la partie longue focale, avec une optique dédiée. Aussi le capteur secondaire ne fait plus office ici que de gadget produisant des photos juste passables.

Pour finir, seul le Phone (3a) propose une focale dédiée au zoom. Il s’agit d’un téléobjectif 2x de 50 mégapixels, qui vient naturellement remplacer le zoom numérique 2x de son prédécesseur. Si ce dernier offrait des résultats corrects (au prix d’une résolution dégradée), le nouveau venu pousse les curseurs nettement plus loin. Pour le dire autrement : il est rare d’atteindre ce niveau de qualité sur un smartphone vendu 349€.

Et l’autonomie dans tout ça ?

Pas de changement de formule sur la batterie. Les deux smartphones sont pourvus d’un accu de 5000 mAh. Le Phone (3a) augmente légèrement la puissance de charge en passant à 50 W, contre 45 W pour son prédécesseur — rien de très notable, comptez 1h pour refaire le plein dans tous les cas.

Côté endurance, en revanche, on peut noter un petit coup de moins bien. Sur le test automatisé de PC Mark, l’auteur de ces lignes avait relevé une autonomie estimée à 16h12 sur le Phone (2a), contre 14h51 sur le Phone (3a) pour notre testeur. Rien de bien méchant, mais une donnée à prendre en compte si vous voulez vous offrir le smartphone avec la meilleure autonomie possible.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Nothing Phone (2a) ou Nothing Phone (3a) : lequel choisir ?

Nothing excelle sur le milieu de gamme avec des smartphones — littéralement — hors du commun, au rapport qualité-prix absolument dingue. Aussi, quel que soit le modèle vers lequel vous vous dirigerez, soyez sûrs que vous en aurez pour votre argent.

Cela étant dit, le Phone (3a) nous paraît être le plus attractif des deux. Pour un écart de prix raisonnable (une centaine d’euros), on obtient un meilleur écran, un véritable zoom, des performances en hausse et une approche novatrice de l’intelligence artificielle. Un futur best-seller, à n’en pas douter !