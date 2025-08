Ces paramètres à changer d’urgence sur WhatsApp pour mieux protéger votre vie privée

Entre vie privée, sécurité et tranquillité, WhatsApp propose de nombreuses options souvent ignorées. Pourtant, quelques réglages suffisent à transformer votre expérience et à limiter la collecte de données. Voici les paramètres à changer immédiatement.

Le bouton Événement de WhatsApp devient plus accessible // Source : Frandroid

WhatsApp, avec ses plus de deux milliards d’utilisateurs, fait partie des applications les plus utilisées dans le monde. Pourtant, malgré ses promesses de confidentialité (notamment avec le chiffrement de bout en bout), l’application de Meta regorge de paramètres que beaucoup d’utilisateurs ignorent – et qui peuvent sérieusement compromettre leur vie privée. Heureusement, en quelques minutes, vous pouvez reprendre le contrôle de vos données personnelles et sécuriser vos échanges.

Cachez votre présence en ligne

Par défaut, WhatsApp affiche votre dernière connexion, ce qui permet à n’importe quel contact de savoir à quelle heure vous avez utilisé l’application. Pour éviter cette intrusion :

Allez dans Paramètres > Confidentialité > Présence en ligne

Choisissez Personne ou Mes contacts sauf… si vous voulez faire des exceptions.

Résultat : vos contacts ne sauront plus si vous êtes en ligne ou non, vous offrant un peu plus de tranquillité.

Masquez votre photo de profil aux inconnus

Votre photo de profil en dit parfois plus long qu’on ne le pense. Et par défaut, elle est visible par toute personne ayant votre numéro.

Allez dans Paramètres > Confidentialité > Photo de profil .

. Sélectionnez Mes contacts ou Mes contacts sauf… pour mieux contrôler qui la voit.

Cela vous protège contre les personnes malveillantes ou les curieux qui ajoutent votre numéro pour en savoir plus sur vous.

Limitez l’ajout automatique aux groupes

Vous en avez assez d’être ajouté à des groupes sans votre consentement ? Ce réglage est fait pour vous :

Ouvrez Paramètres > Confidentialité > Groupes .

. Choisissez Mes contacts sauf… puis sélectionnez tous les contacts (ou presque).

Vous éviterez ainsi les groupes non sollicités, souvent vecteurs de spam ou de désinformation.

Désactivez la sauvegarde automatique sur Google Drive ou iCloud

Même si WhatsApp chiffre vos messages de bout en bout, les sauvegardes dans le cloud ne bénéficient pas toujours du même niveau de sécurité. Si vous tenez à la confidentialité de vos discussions :

Allez dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions .

. Désactivez la sauvegarde automatique, ou activez le chiffrement de bout en bout si vous tenez à conserver une copie chiffrée.

Gardez en tête que Google ou Apple peuvent accéder à ces données si elles ne sont pas chiffrées de votre côté.

Contrôlez les messages éphémères

WhatsApp permet désormais de rendre les messages éphémères par défaut. C’est un bon moyen de limiter les traces laissées sur votre téléphone et celui de vos correspondants.

Allez dans Paramètres > Confidentialité > Délai avant disparition

Choisissez une durée (24 heures, 7 jours ou 90 jours) pour la suppression automatique des messages.

C’est un excellent compromis entre messagerie classique et confidentialité renforcée.

Activez la vérification en deux étapes

La double authentification est un must pour toute application sensible. Sur WhatsApp, cela empêche quiconque d’activer votre compte sur un autre téléphone sans votre autorisation.

Rendez-vous dans Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes .

. Activez l’option, choisissez un code PIN à six chiffres et ajoutez une adresse e-mail de récupération.

Ce simple geste peut vous éviter bien des désagréments en cas de tentative d’usurpation.

Attention néanmoins aux tentatives de Sim Swap avec la double authentification.

En résumé : un peu de temps pour beaucoup de tranquillité

WhatsApp est une application populaire, mais elle nécessite quelques ajustements pour être utilisée en toute sérénité. En modifiant ces paramètres, vous renforcez non seulement votre sécurité, mais vous limitez aussi l’intrusion dans votre vie numérique. Prenez le temps de parcourir les menus de l’application, car de nouvelles options apparaissent régulièrement et certaines sont activées par défaut sans que vous le sachiez.

