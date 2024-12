Galaxy S25 : Samsung aurait une excellente nouvelle pour votre vie privée

Selon une récente découverte d’AssembleDebug sur X, le prochain fleuron de la marque coréenne serait capable de traiter localement les modifications d’images générées par l’IA, sans recourir systématiquement au cloud.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’analyse du code des applications Samsung par AssembleDebug a révélé des commentaires faisant référence au processeur SM8750, connu sous le nom de Snapdragon 8 Elite. Trois fonctionnalités majeures ont été identifiées : « FEATURE_WALLPAPER », « FEATURE_INOUT_PAINTING », mais surtout « FEATURE_GEN_EDIT_ON_DEVICE ».

Cette dernière fonction suggère que les utilisateurs du Galaxy S25 pourront profiter de l’édition générative d’images directement sur leur appareil, sans nécessiter de connexion internet. Une avancée qui promet des gains significatifs en termes de rapidité, de praticité, mais surtout de confidentialité. En effet, pour votre vie privée, il est toujours préférable que vos données ne quittent jamais votre appareil plutôt que d’être traitées dans un data center.

L’IA des Galaxy S25 s’annonce encore plus performante

Le code mentionne également les techniques d’inpainting et d’outpainting, permettant respectivement d’intégrer harmonieusement des modifications dans une image et d’étendre une image au-delà de ses limites originales. Bien que ces fonctionnalités relèvent de l’édition générative par IA, les détails sur leur dépendance au cloud restent à clarifier.

Actuellement, Galaxy AI permet déjà d’isoler, déplacer, redimensionner ou effacer des objets dans les images, mais ces opérations reposent principalement sur le traitement cloud. Si cette approche préserve la batterie, elle impose également une connexion internet permanente et l’envoi des données personnelles vers des serveurs distants.

Samsung a déjà fait des pas vers le traitement local avec certaines fonctionnalités comme la traduction dans Phone, Keyboard et Notes, ainsi que l’interpolation des images avec Instant Slow-Mo. Tout semble donc indiquer que le Snapdragon 8 Elite, qui permet d’exécuter des modèles d’IA complexes tout en préservant l’autonomie, permettra d’aller plus loin dans l’exécution de ces tâches sur votre smartphone. Il n’y a plus qu’à attendre la conférence de Samsung, prévue en janvier prochain, pour savoir si le fabricant coréen a ou non procédé à de tels changements sur sa prochaine série de smartphones haut de gamme.

