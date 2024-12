Samsung pourrait présenter sa nouvelle bague connectée dès le mois prochain

Alors que la Galaxy Ring n’est disponible sur le marché que depuis quelques mois, certaines rumeurs évoquent une première présentation de la Galaxy Ring 2 début 2025.

La Samsung Galaxy Ring au doigt // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Chez Samsung, l’année 2024 a notamment été marquée par l’arrivée du constructeur coréen sur un nouveau marché, celui des bagues connectées. La firme a en effet lancé, durant l’été, son premier anneau de santé, la Samsung Galaxy Ring.

Pour aller plus loin

Test de la Samsung Galaxy Ring : un anneau pour les gouverner tous

Il semble qu’il ne faille pas patienter bien longtemps avant que la marque ne réitère avec un second modèle. En effet, selon les informations du site taïwanais DigiTimes, généralement bien informé sur les lignes de production, Samsung pourrait donner un premier aperçu de sa Galaxy Ring 2 dès le mois prochain.

Le site indique en effet que Samsung compterait profiter de la présentation des Galaxy S25, fin janvier, pour donner un premier aperçu de sa nouvelle bague connectée. En cela, le constructeur adopterait donc la même stratégie qu’avec sa première bague, montrée en partie en janvier avant une sortie durant l’été.

Une bague connectée plus fiable et plus autonome

D’après les informations de DigiTimes, la Galaxy Ring 2 serait déclinée en onze tailles, contre neuf pour le premier modèle. Parmi les nouveautés, on peut s’attendre à une meilleure précision des données de santé mesurées, des fonctions IA plus poussées et une autonomie de plus d’une semaine.

Les capteurs de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

En plus des Galaxy S25 et de la Galaxy Ring 2, Samsung devrait également profiter de sa conférence Galaxy Unpacked de janvier 2025 pour donner davantage d’informations sur son casque de réalité augmentée, conçu en partenariat avec Google et Qualcomm.

On en saura plus sur les nouveautés de Samsung lors de sa conférence Galaxy Unpacked. Selon les dernières rumeurs, elle devrait avoir lieu le 22 janvier 2025.