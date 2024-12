Google et Samsung s’allient pour défier Apple : voici le casque équipé d’Android XR

Après plusieurs mois de rumeurs, puis la commercialisation du Vision Pro d’Apple, Google et Samsung sortent enfin de l’ombre avec une annonce : un nouveau système d’exploitation, des lunettes et un casque de réalité mixte.

Samsung Project Moohan // Source : Bloomberg / Google / Samsung

Les rumeurs évoquaient souvent ce projet, surtout depuis la commercialisation du Vision Pro.

Google et Samsung annoncent donc leur alliance stratégique, comme l’explique Bloomberg, pour développer un écosystème XR complet, celui-ci comprendra un nouveau système d’exploitation baptisé Android XR et un casque Project Moohan, une réponse directe au Vision Pro d’Apple, mais aussi au Meta Quest, ainsi que des lunettes connectées Project Moohan.

Cette collaboration, présentée comme celle d’une « seule équipe », était donc très attendue. Fini le temps des initiatives en solo comme Google Glass — qui s’était soldé par un échec cuisant il y a dix ans. Cette fois-ci, l’union fait la force, et le timing a du sens.

La vision de Google pour Android XR va bien au-delà d’un simple produit. Comme l’explique Shahram Izadi sur The Verge, vice-président de Google pour la réalité augmentée et la réalité étendue : « Ce ne sera pas un produit unique. C’est Android. » L’entreprise déploie en effet une stratégie en trois axes : d’abord, construire une base solide avec les développeurs ; ensuite, intégrer l’expérience conversationnelle de Gemini ; et enfin, diversifier les formats d’appareils.

Cette approche reconnaît qu’aucun appareil unique ne représente l’avenir de la XR : les casques pourraient être réservés à des usages « épisodiques » comme le divertissement, tandis que les lunettes connectées viendraient compléter l’écosystème existant des smartphones et des montres connectées pour des cas d’usage plus quotidiens comme les notifications discrètes ou la recherche d’informations.

Une vision qui tranche avec celle d’Apple, plus focalisée sur un produit unique haut de gamme. Du moins, pour le moment.

Samsung Project Moohan

Le Project Moohan (dont le nom est inspiré du mot coréen signifiant « infini ») représente la vision de Samsung et Google pour la réalité mixte.

Ce casque, qui ressemble au Vision Pro d’Apple, a une conception allégée avec une meilleure répartition du poids grâce à un large coussin à l’arrière, un champ de vision plus large que son concurrent et un système de batterie interchangeable via USB-C — permettant différentes options d’autonomie selon les besoins.

Samsung Project Moohan // Source : Google / Samsung

Le casque propose deux modes d’utilisation : avec ou sans joint d’étanchéité à la lumière, et permet de basculer entre réalité virtuelle et augmentée d’un simple double tap sur le côté.

Il est alimenté par la puce Qualcomm XR2 Gen 2, cette puce est une version améliorée du SoC qui équipe le Meta Quest 3.

Google Project Astra

Au-delà du casque Moohan, Google va également dévoiler les premiers prototypes de lunettes connectées sous l’initiative « Project Astra ».

Ces lunettes intelligentes représentent une vision plus légère et quotidienne de la réalité augmentée. Équipées de caméras externes et synchronisées avec un smartphone, elles promettent d’intégrer l’IA dans nos tâches quotidiennes, notamment avec un système de navigation piétonne en réalité augmentée.

Google utilise une technologie microLED développée par Raxium, une entreprise acquise il y a deux ans spécifiquement pour ce projet.

Cependant, Google reste prudent sur le calendrier de commercialisation. L’entreprise préfère distribuer des prototypes à des testeurs et, selon Samat, ne lancera le produit que « quand le moment sera venu ».

Une stratégie offensive face à Apple

L’ambition est claire : reproduire le succès d’Android dans le monde des smartphones. Google mise sur l’ouverture de sa plateforme, pour permettre à différents fabricants (Sony, Xreal, Lynx Mixed Reality) de développer leurs propres appareils XR. Une approche diamétralement opposée à celle d’Apple et son Vision Pro à 3 999 euros.

Le Project Moohan de Samsung se veut plus accessible et confortable que son concurrent direct. Exit le poids excessif qui handicape le Vision Pro, Samsung promet un appareil plus léger avec une meilleure répartition du poids. Won-Joon Choi, responsable R&D chez Samsung, insiste sur l’importance du confort : « Les premières impressions sont importantes ».

L’IA comme différenciateur clé

L’intelligence artificielle est au cœur de cette nouvelle offensive. Sameer Samat, executive chez Google, explique ainsi que le développement d’Android XR a été repensé autour de l’IA. Encore une fois, Google cible bien le point faible d’Apple, Google étant en avance avec Gemini.

Concrètement, cela se traduit par des fonctionnalités spécifiques : analyse en temps réel d’objets, instructions de montage en réalité augmentée, ou encore planification de voyages immersive dans Google Maps.

Android XR proposera une interface familière aux utilisateurs d’Android, tout en introduisant des contrôles gestuels et oculaires. Le système permet également de basculer entre réalité augmentée et virtuelle d’un simple double tap, une fonction similaire à celle du Vision Pro, ouà ce que l’on voit sur le Meta Quest, mais avec quelques différences dans l’ergonomie.

Les applications existantes de l’écosystème Android seront compatibles, un avantage pour l’adoption. YouTube jouera un rôle essentiel dans l’offre de contenu, notamment grâce à ses vidéos stéréoscopiques déjà disponibles. Une approche plus pragmatique que celle d’Apple qui investit massivement dans la création de contenu VR original.

Côté prix, si Samsung ne l’évoque pas, l’entreprise laisse entendre qu’elle visera un tarif plus abordable que le prix du Vision Pro. Ce qui n’est guère surprenant.

Reste à voir si cette alliance saura éviter les écueils qui ont fait échouer tant de projets XR par le passé. Le marché de la réalité mixte, jusqu’ici confidentiel, pourrait enfin trouver son public grâce à cette approche plus accessible et ouverte.