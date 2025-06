Test du Meta Quest 3S : les bons choix pour le bon prix

Le Meta Quest 3 a su séduire en offrant un casque de réalité virtuelle très facile à prendre en main et surtout très polyvalent. Toutes les fonctionnalités à la mode comme celles plutôt dédiées aux utilisateurs aguerris sont là. Mais voilà : à l’annonce, la seule déception était l’augmentation des prix pratiqués par Meta.

Du moins, jusqu’à ce que le Meta Quest 3S sorte un an plus tard. Mais à quoi peut bien correspondre ce « S », généralement utilisé pour une amélioration de la configuration. S comme Super ? Comme Solide ? Comme Superman ? C’est ce que nous allons déterminer dans ce test.

Meta Quest 3S Fiche technique

Meta Quest 3S Design

Le look. Voilà ce qui a changé. Au lieu du « regard » inspiré de Cyclops des X-Men sur le Meta Quest 3, nous sommes plutôt ici sur la vision d’une sorte d’alien aux yeux arachnéens avec ces trois capteurs disposés en triangle de chaque côté. Toujours intégralement en plastique, il reste de qualité et toujours aussi solide dans le feeling.

Crédit photo : OtaXou

Nous retrouvons ainsi tout ce qui nous a déjà plu sur la première version du casque, notamment la facilité avec laquelle on peut intégrer un petit espaceur fourni de 2/3mm pour accommoder des lunettes (qui ne suffit toujours pas pour mes lunettes, hélas) ou la possibilité de changer les sangles en deux temps, trois mouvements. Tout est toujours à clips, tout est toujours un peu plastique, mais très fonctionnel.

Crédit photo : OtaXou

Ce qui veut aussi dire que l’on retrouve le même défaut qui est que la sangle fournie par défaut est incroyablement peu confortable. Si le format « mou » permet un transport très simple du Quest 3S, le frottement en jeu est définitivement inconfortable sur une session. Un problème de chauve ? Possiblement, mais il n’empêche qu’un peu plus de confort fourni d’office aurait été apprécié.

Crédit photo : OtaXou

Autrement, le Meta Quest 3S reste aussi léger que le modèle originel à 515 grammes, et est toujours fourni avec les mêmes deux manettes Touch Plus dont l’ergonomie reste excellente.

Meta Quest 3S Écran

Et voilà où l’on retrouve le véritablement changement entre les Meta Quest 3 et les Meta Quest 3S : l’affichage. Nous avons cette fois-ci deux écrans IPS LCD supportant une définition de 1832 x 1920 pixels par œil, soit équivalent au Meta Quest 2 plutôt qu’au 3. Nous avons toujours les trois mêmes taux de rafraîchissement : 72, 90 et 120 Hz, mais un champ de vision légèrement réduit de 97° à l’horizontal (contre 110° sur le Quest 3) et 93° à la vertical (contre 96°).

Crédit photo : OtaXou

Mais le véritable sacrifice est à voir du côté du système optioque, qui retourne à des lentilles fresnels plutôt que pancakes sur le Meta Quest 3. Le suivi du regard n’est toujours pas intégré ici, ce qui n’a rien d’étonnant.

Qu’on se le dise : concrètement, nous retrouvons le niveau d’expérience du Meta Quest 2. Mais sur une nouvelle génération, il devient plus difficile de fermer les yeux sur le manque de netteté général de l’image ou la légère séparation des couleurs sur les bords de l’image, grand point négatif de la technologie fresnel. Et contrairement au Meta Quest 3, le Meta Quest 3S ne permet pas un réglage fin de l’écartement des yeux, mais seulement 3 positions prédéfinies qui ne facilitent pas le fait de trouver le point focal parfait pour soi, déjà plus difficile à trouver sur cette technologie.

Crédit photo : OtaXou

Maintenant… Ce n’est pas si mal. Les couleurs restent assez bonnes, le ghosting n’est pas particulièrement présent et rien n’empêche totalement l’immersion. Le Quest 3S donne un peu plus l’impression de regarder le monde virtuel comme on regarderait le monde réel par le biais d’un périscope, mais en toute honnêteté… Cette version du casque ne nous fait qu’apprécier plus encore la proposition du Quest 3. Ce compromis est acceptable, et offre le parfait contrepoids pour comprendre l’intérêt de l’investissement supérieur que demande le modèle de base.

Meta Quest 3S Logiciel

Et à partir de maintenant… plus rien ne change vraiment. Meta propose à nouveau sa propre expérience complète de la réalité virtuelle, qui est très largement aboutie aujourd’hui et permet de profiter d’expériences véritablement différentes. Avec toujours le même point faible : les prix pratiqués sur sa boutique sont élevés, ce qui souligne comme la réalité virtuelle reste aujourd’hui un marché de niche pour joueurs et geeks assez fortunés.

Les trois capteurs externes du Meta Quest 3S sont exactement les mêmes que ceux du Quest 3. Ce qui veut dire que nous retrouvons tout ce qui en fait la force d’accessibilité et de polyvalence qu’il est : pas besoin de plots de suivi à poser dans une pièce, technologie de scan de la pièce pour définir son espace de jeu, mode d’interaction aux mains et mode transparence pour retrouver le « monde réel » tout en portant le casque histoire de boire un verre d’eau et retrouver sa manette.

Et nous retrouvons toujours Meta Horizon, le monde interactif créé par Meta qui ne manque pas d’activités et de personnes avec lesquels parler, même si le tout est quelque peu dystopique. VR Chat reste supérieur pour la simple communauté qu’il réussit à avoir, mais le monde plus aseptisé de l’entreprise derrière Facebook n’est pas sans qualités.

Meta Quest 3S En jeu

À nouveau, nous retrouvons le SoC Qualcomm XR2 Gen 2 avec 8 Go de RAM, qui double la puissance du modèle Quest 2 précédent. Par contre, notez qu’ici, le stockage n’est que de 128 ou 256 Go, les 512 Go étant réservé au Quest 3.

Un nouveau petit tour sur Batman Arkham Shadow nous montre comme le casque n’a absolument pas perdu en puissance… mais aussi comme l’affichage lui-même est diminué en qualité. En regardant nos captures d’écran, difficile de différencier quoi que ce soit entre les deux casques. Mais manettes en main et casque sur la tête, la présentation semble plus floue. Ce qui ne veut pas dire que la fluidité et le plaisir de jeu ne sont pas présents.

Et n’oublions pas qu’il est toujours possible de profiter de Steam Link pour lancer, par le biais du réseau local, les plus gros jeux PC disponibles sur un ordinateur bien plus puissant. Cette solution fonctionne toujours aussi bien avec un réseau local adapté, et est toujours grisante. Cette polyvalence que nous avons appréciée sur le Quest 3 est toujours présente sur le Quest 3S.

Meta Quest 3S Autonomie

Le Meta Quest 3S intègre ici une batterie de 4324 mAh, légèrement plus petite que les 4879 mAh intégrés au Quest 3. Nous sommes par contre toujours sur une recharge en USB-C avec un port présent sur la gauche de l’appareil, et un petit bloc d’alimentation fourni.

Crédit photo : OtaXou

Et… nous ne voyons pas vraiment de différences entre le Quest 3 et le Quest 3S, avec une autonomie toujours située aux alentours des 1h30/2h en utilisant vraiment les capacités du casque. On ne doute pas que les 3 heures d’autonomie sont possibles, mais certainement uniquement en regardant une vidéo ou un exercice qui fait peu appel à la partie graphique de la puce.

Meta Quest 3S Prix et disponibilité

Le Meta Quest 3S s’affiche officiellement à 329,99 euros dans la version 128 Go. Comptez 439,99 euros pour celle de 256 Go.