Test du Meta Quest 3 : le plus polyvalent des casques VR

Le Meta Quest 3 est-il enfin le casque de réalité virtuelle qui a les arguments pour convaincre le plus grand nombre ? Réponse dans notre test.

La réalité virtuelle n’a pas connu l’explosion imaginée par Oculus à l’époque de sa création, et certainement pas celle voulue par Mark Zuckerberg lorsqu’il a décidé de renommer son entreprise entière en « Meta ». Il faut dire que ce qui semblait être une bonne idée durant la pandémie ne fait pas forcément autant d’émules une fois les utilisateurs libres de sortir de chez eux.

Maintenant, difficile de nier la puissance des fans de réalité virtuelle, là depuis la première heure et qui n’ont jamais abandonné ce nouvel hobby. Difficile également d’ignorer les efforts d’Apple en la matière, et comment le Vision Pro a ironiquement rendu le Meta Quest 3 toujours plus attrayant pour le grand public. Mais que vaut-il vraiment ? Il était temps de nous pencher sur son cas.

Meta Quest 3 Fiche technique

Modèle Meta Quest 3 Système d’exploitation Meta Horizon OS Standalone Oui Apparence Plastique Suivi de la position dans l’espace Oui Compatibilité avec des manettes Oui Fiche produit

Meta Quest 3 Design

Le Meta Quest 3 en lui-même reste dans les grandes lignes de ce que Facebook nous a déjà offert avant son changement de nom. Nous retrouvons une conception principalement en plastique blanc, mais qui a le grand avantage d’être très solide en main et de respirer la qualité. Il n’y a pas de doute sur le fait que ce casque de réalité virtuelle pourra subir 2/3 chutes dans la vie quotidienne sans mourir immédiatement, ce qui est toujours rassurant lorsque l’on parle d’objets technologiquement avancés.

Notons tout de même que par rapport au modèle précédent, le Quest 3 s’affine de 30% et ne pèse plus que 515 grammes. Il offre toujours la possibilité d’ajuster facilement l’éloignement du casque pour s’adapter à tous types de morphologie, et une petite molette très pratique pour régler l’espacement des lentilles, afin de trouver la meilleure netteté.

Deux points négatifs tout de même sur ce design. D’abord, le Meta Quest 3 n’arrive pas à accommoder le port de lunettes. Il faudra compter sur des lentilles de prescription vendues séparément. Enfin, la sangle fournie par défaut est terriblement inconfortable : elle glisse, serre, irrite facilement. Pour rendre ce test possible, faute d’un crâne dégarni qui ne pouvait pas supporter cette expérience plus de 10 minutes, il nous a fallu rapidement investir dans un système de serrage différent, vendu à moindre coût et inspiré du casque PlayStation VR2. Ce fut aussi l’occasion de constater comme changer cet élément ainsi que la protection du visage est très simple à réaliser.

Avec ce nouveau système en place, le Meta Quest 3 prouve être très confortable sur de longues sessions. On n’échappera pas aux marques rouges habituelles sur le front, mais une fois habitués, il est très facile de retrouver la bonne position sur son visage pour profiter pleinement de l’expérience proposée. Outre la molette, nous retrouvons également un bouton d’alimentation et de veille à droite, un port USB-C pour la charge sur le côté, et les habituels boutons de volume sur le bas de l’appareil.

Enfin, nous avons le droit aux manettes Touch Plus fournies directement avec le casque. Meta a bien amélioré sa formule au fil des casques, au point qu’aujourd’hui de nombreux concurrents récupèrent sa formule. Le système de vibration intégré est peut-être notre partie préférée les concernant.

Leur ergonomie s’avère tout simplement excellente en jeu, et le système de dragonne intégré sauvera bien des meubles dans nos habitations. Le constructeur fait le choix d’utiliser deux piles AA, ce qui peut être troublant à l’ère moderne, mais permet au moins de reprendre rapidement sa partie en cas de panne.

Meta Quest 3 Écran

Le Meta Quest 3 intègre deux écrans IPS LCD supportant une définition de 2064 x 2208 pixels, soit 30% de plus par rapport au modèle précédent. Ces derniers proposent trois taux de rafraîchissement : 72 Hz, 90 Hz et 120 Hz, et offrent un champ de vision de 110 degrés à l’horizontal pour 96 degrés à la verticale.

Le système optique est basé sur des lentilles pancake, avec lesquelles Meta promet une netteté accrue de 25% par rapport au modèle précédent. Le suivi du regard n’est pas disponible.

Le rendu visuel du Meta Quest 3 est assez réussi. Si nous n’atteignons pas la qualité des systèmes intégrant des écrans OLED, qui évitent ces noirs grisâtres qui sont d’autant plus visibles lorsque les écrans sont si près du regard.

Reste que les couleurs affichées savent garder leur allure, et que le taux de rafraîchissement adaptable sur trois niveaux permet au casque d’optimiser ses performances selon que l’on souhaite la meilleure qualité visuelle ou le meilleur confort d’usage.

La netteté est également assez bonne. Trouver le bon point focal en réglant l’écart du casque à la tête et des deux lentilles relatives à ses yeux peut demander un certain temps, mais une fois celui-ci découvert, le Meta Quest 3 ne manque pas de netteté. On trouvera bien sûr plus de précision dans l’affichage des marques haut de gamme, mais au prix de celui-ci, nous sommes loin de nous en plaindre.

Pas de ghosting, pas d’artefacts, des reflets assez bien maîtrisés pour des lentilles pancake… Il ne manquera pour les puristes qu’une plus grande immersion alors que la zone nasale n’est pas intégralement couverte. Pensez également à nettoyer régulièrement vos lentilles.

Meta Quest 3 Logiciel

L’expérience logicielle du Meta Quest 3 est l’une des plus grandes forces de l’entreprise sur ce milieu. Il faut avouer que rares sont les interfaces à être aussi immédiatement intuitives, et la boutique d’application liée à la plateforme est déjà remplie de nombreuses expériences.

Si les prix suivent une logique de marché où les casques VR sont aujourd’hui réservées à une niche — comprenez que les tarifs sont plus élevés qu’on ne l’imagine de prime abord –, on ne peut nier la variété de l’offre du magasin.

Le Meta Quest 3 intègre également de nombreux capteurs externes pour se passer intégralement de plots de suivi dans une pièce. L’expérience, très proche de ce qu’offrait le PlayStation VR2, est réussie alors que même dans des conditions lumineuses difficiles, le casque est bien capable de définir presque automatiquement une zone de jeu et sa position relative au sol, tout en trackant les objets en place.

Le mode stationnaire est également toujours présent pour quiconque préfère jouer assis sur une chaise, loin de tout élément qui pourrait se retrouver sur notre chemin. Le mode transparence permis par ces caméras n’atteint pas la clarté d’affichage d’un Vision Pro d’Apple, c’est un fait, mais reste parfaitement utilisable au quotidien.

Enfin, il y a Meta Horizon. Quiconque s’est déjà penché sur le cas de VR Chat sera en terre connue ici, puisqu’il s’agit de la nouvelle expérience immersive qui permet de profiter de nombreux « portails d’activité » tout en incarnant une version de soi-même en 3D.

Le chat de proximité est de mise, et les activités disponibles sont assez nombreuses, mais difficile de ne pas vouloir plutôt lancer VR Chat dont la proposition plus chaotique et permissive sur la propriété intellectuelle rend l’expérience plus amusante que le fun aseptisé proposé ici.

Meta Quest 3 En jeu

Le Meta Quest 3 met en avant le SoC Qualcomm XR2 Gen 2 avec 8 Go de RAM, qui promet le double de puissance par rapport à ce qu’intégrait le Quest 2 avant lui. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’outils de benchmark qui nous permettrait de créer des points de comparaison propres avec d’autres produits mobiles de la sorte.

Ce que nous pouvons dire est que Batman Arkham Shadow, le dernier jeu le plus avancé graphiquement disponible pour les casques Meta Quest, fonctionne superbement bien ici.

Si la fluidité nous fait dire que nous sommes plus proches des 72 FPS que du maximum de 120 FPS possible sur le casque, le rendu graphique est à l’œil très proche de ce que nous avons connu sur Arkham City, le titre PS3 dans le même univers.

Si nous ne sommes bien sûr pas au niveau d’un casque VR pour PC supporté par l’une des dernières cartes graphiques en date, Arkham Shadow prouve que le Quest 3 peut offrir une fidélité graphique étonnante pour un produit totalement autonome.

Le plaisir de jeu est là, aussi bien sur le gameplay que la partie technique qui sait soutenir cette vision ambitieuse du jeu VR.

Mais il n’est pas obligatoire de s’arrêter en si bon chemin. Le Quest 3 peut en effet aussi se connecter sans fil à votre PC de jeu pour profiter de votre bibliothèque Steam sans le moindre effort grâce à l’application gratuite Steam Link disponible sur la boutique. Grâce à elle, il nous a été possible de jouer à Half-Life Alyx en 120 FPS et réglé en qualité maximale, dont le rendu tournait sur notre config PC gamer et l’affichage se faisait sur le Quest 3.

Une expérience qui, avec un réseau moderne bien configuré, ne souffre de presque aucun problème et est tout simplement bluffante. Plus encore, la compatibilité instantanée de la plateforme SteamVR avec ce procédé sans fil rend tout d’une simplicité déconcertante.

En autonomie ou en tant que périphérique d’une configuration plus musclée, le Meta Quest 3 sait donc proprement trouver sa place comme le casque VR de choix pour ceux cherchant l’expérience la plus intuitive à prendre en main pour le jeu vidéo.

Meta Quest 3 Autonomie

Le Meta Quest 3 intègre une batterie de 4879 mAh avec une puissance nominale de 18,88 Wh. Elle est rechargée par le biais d’un simple port USB-C présent sur le côté gauche de l’appareil. Un câble de charge est fourni avec l’appareil. Sur le papier, il s’agit d’une grande amélioration par rapport au Quest 2, dont la batterie n’était que de 3640 mAh, mais n’oublions pas que ce nouveau casque envoie deux fois plus de puissance également.

Avec notre usage typé jeu vidéo avant toute chose, nous retrouvons une autonomie comprise entre 1 heure 30 et 2 heures. Meta met en avant une autonomie de 3 heures que nous pouvons imaginer sur un usage plus modeste de l’appareil, mais il est difficile de croire aujourd’hui que le Quest 3 sera utilisé sans aucune expérience 3D un tant soit peu gourmande en énergie pour le casque.

L’un dans l’autre, ces scores sont similaires de génération à génération.

Meta Quest 3 Prix et disponibilité

Le Meta Quest 3 est vendu 549,99 euros dans une configuration unique intégrant 512 Go de stockage.