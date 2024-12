Meta Quest 3 : le meilleur casque de réalité virtuelle s’accompagne désormais d’un cadeau

Jusqu’au 31 décembre 2024, Darty vous gâte pour l’achat d’un casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 ou Meta Quest 3S. En plus d’un prix d’achat débutant à 329,99 euros, une carte-cadeau de 25 euros Meta vous sera offerte. De quoi animer vos soirs de fête en famille.

Si vous avez envie de vous initier à la réalité virtuelle, mais que vous ne savez pas exactement par où commencer à bon prix, Meta a peut être une solution pour vous. Avec ses deux derniers casques Meta Quest 3 et le Meta Quest 3S, la firme américaine propose deux produits très aboutis, et plutôt abordable. Jusqu’au 31 décembre 2024, pour l’achat d’un des deux produits, Meta vous offre une carte-cadeau de 25 euros.

Meta Quest 3 : la réalité mixte qui va vous en mettre plein les yeux

Avec le Meta Quest 3, Meta a pensé un casque de réalité virtuelle premium pour offrir une expérience VR haut de gamme.

Et ça commence par le design, minimaliste et très travaillé du casque. Matériaux légers et résistants rendent ce casque léger et confortable avec un poids de seulement 515 grammes. Ses finitions sont également à la hauteur avec une couvrance parfaite de la zone de vision et une mousse rembourrée qui permet de porter le Meta Quest 3 longtemps sans en ressentir les désagréments.

Le Meta Quest 3 profite d’un design très travaillé. // Source : Meta

Pour que l’expérience soit complète, le Meta Quest 3 profite d’une image en excellente définition de 2 064 x 2 208 pixels par œil, ce qui correspond à une amélioration de près de 30 % par rapport au Meta Quest 2. Le casque propose également un affichage Infinite Display 4K+, ce qui permet de visionner des films en haute qualité et en fait le produit de la gamme Quest avec la meilleure définition.

Le Meta Quest 3 offre un affichage 4K+. // Source : Meta

C’est d’ailleurs le premier casque de la firme américaine à s’équiper de la technologie de réalité mixte. Dans les faits, grâce à deux caméras situées de chaque côté de la face avant du casque, vous pourrez choisir entre une immersion totale, ou l’intégration de l’environnement qui vous entoure. Pratique si vous souhaitez visionner une vidéo tout en évoluant dans votre salon, sans heurter d’obstacles.

Côté lentille, il est à noter que si vous portez des lunettes ou que vous avez besoin de correction pour bien voir, Meta a pensé à tout : le casque est adapté au port de lunette et il est également possible d’équiper votre casque de verres correcteurs à votre vue.

Le Meta Quest 3 peut s’adapter à tous les types de vision. // Source : Meta

Côté puissance enfin, le Meta Quest 3 profite d’un SoC Snapdragon XR2N Gen 2, deux fois plus puissant que celui de la génération précédente. Accompagné de 8 Go de RAM, le Meta Quest 3 promet performances, puissance et une excellente fluidité.

Le Meta Quest 3 est disponible chez Darty au prix de 549 euros.

Meta Quest 3S : plus abordable, mais tout aussi performant

Petit frère du Meta Quest 3, le Meta Quest 3S ne fait finalement que très peu de concession par rapport au Meta Quest 3 classique.

Les deux casques partagent, en effet, beaucoup de caractéristiques. Leur design est relativement similaire (sauf sur l’emplacement des caméras), leur poids est identique à un gramme près, ils profitent tous les deux du Qualcom Snapdragon XR2 Gen 2, de 8 Go de RAM et d’une autonomie allant jusqu’à 190 minutes. Le Meta Quest 3S profite par ailleurs lui aussi de la réalité mixte.

Le Meta Quest 3S. // Source : Meta

En revanche, le Meta Quest 3S se différencie de son grand frère sur les points suivants :

un écran simple LCD au lieu d’un double LCD ;

128 ou 256 Go de mémoire contre 512 pour le Meta Quest 3 ;

des angles de vision légèrement inférieurs ;

des angles de vision légèrement inférieurs ; une résolution d’écran de 1832 x1920 pixels par œil (contre 2 064 x 2 208 pixels sur le Meta Quest 3) ;

un prix plus abordable de 329,99 euros pour la version 128 G et 439,99 euros pour la version 256 Go.

Cette version plus abordable du dernier casque VR de Meta est au final très similaire à son grand frère et conviendra parfaitement à ceux qui souhaitent s’offrir leur premier casque de réalité virtuelle sans casser la tirelire.

Et pour le gaming ?

Côté gaming, soyez rassuré, Meta a mis le paquet. D’une part avec son abonnement Meta Quest + qui vous permet de profiter en ligne d’une bibliothèque de jeux vidéo fournie et disponible partout, pour peu que vous ayez une connexion internet suffisante.

Le catalogue de jeu de Meta Quest + est varié. // Source : Meta

En plus de proposer dans son propre catalogue pas loin d’une centaine de jeux, Meta a également rendu ses casques compatibles avec le Xbox Game Pass. Celui-ci vous permettra, avec un abonnement Ultimate, de profiter de tous les jeux compatibles VR disponibles sur la plateforme gaming de Microsoft.

Vous pourrez ainsi profiter par exemple de Batman: Arkham Shadow, Resident Evil 4 VR, Triangle Strategy (2022) ou encore LEGO Bricktales.

Deux formules d’abonnement sont proposées par le service Meta Quest + : un mensuel à 8,99 euros par mois ou un abonnement annuel à 69,99 euros par mois.

Et jusqu’au 31 décembre 2024, si vous achetez l’un des deux casques Meta Quest 3 ou Meta Quest 3S, Meta vous offre une carte-cadeau de 25 euros sur son service de gaming.