Samsung HW-QS710F : cette nouvelle barre de son notée 9/10 coute déjà 200 € de moins

La Samsung HW-QS710F est une toute récente barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X, qui s’accompagne en plus d’un caisson de basses assez inédit. Un modèle testé et validé qui peut en ce moment vous revenir à 451,65 euros au lieu de 649 euros chez Boulanger.

Samsung a récemment fait évoluer sa gamme de barres de son. La nouvelle HW-QS710F, un modèle 3.1.2 qui offre une belle spatialisation, est par exemple fournie avec un nouveau caisson de basses à radiateur passif très efficace. Les autres atouts de cette barre de son sont nombreux, d’où l’excellente note de 9/10 que nous lui avons attribuée. La bonne nouvelle, c’est que son rapport qualité-prix s’améliore grâce à un bonus repris et à une ODR.

Les points forts de la Samsung HW-QS710F

Un caisson de basses compact et performant

Une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Une application SmartThings riche en fonctionnalités

Lancée à 649 euros, la barre de son Samsung HW-QS710F peut actuellement vous revenir à 451,65 euros chez Boulanger grâce aux 15% de remise immédiate pour la reprise de votre ancien appareil et à l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 24 juin 2025.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung HW-QS710F. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une barre de son compacte avec un caisson de basses original

La barre de son Samsung HW-QS710F est un modèle au design sobre et moderne, avec sa finition striée sur le dessus assez originale. Longue de 116 cm et haute de 51 cm, elle a été conçue pour des téléviseurs de 55 pouces et plus. Si la HW-QS710F peut être posée sur un meuble, vous pourrez aussi l’installer verticalement en la fixant au mur ; la marque a pensé à y intégrer un capteur gyroscopique pour adapter le rendu sonore. Côté connectique, la barre comprend deux ports HDMI 60 Hz, dont un compatible ARC/eARC et une entrée optique Toslink. Le Wi-Fi intégré prend en charge AirPlay, Chromecast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect et le Bluetooth est aussi de la partie.

Le caisson de basses qui accompagne cette barre de son est cubique, et non rectangulaire comme les anciens modèles. Autre petite nouveauté : Samsung a troqué le traditionnel tube bass-reflex contre une charge par radiateur passif. Concrètement, cette configuration permet au caisson de proposer des basses plus profondes et intenses, même s’il reste très compact. Toutefois, retenez que ce couple est davantage adapté aux petites pièces de 20 à 30 m², puisque la puissance des amplifications embarquées dans la barre et le caisson s’élève à un peu moins de 50 W chacune.

Une spatialisation vraiment naturelle

La Samsung HW-QS710F embarque huit haut-parleurs et propose un rendu 3.1.2. Elle possède donc notamment des transducteurs verticaux, dirigés vers le plafond, qui permettent d’offrir une belle spatialisation et une expérience bien plus immersive. En plus, la barre de son est compatible Dolby Atmos et DTS:X. Lors de notre test, nous avons pu visionner des extraits de films avec des pistes en Dolby Atmos et la bulle sonore créée par la barre de son était vraiment agréable, avec des effets de hauteur bien perceptibles, même s’ils n’égalent évidemment pas une salle de cinéma avec ses enceintes au plafond.

La barre de son impressionne aussi par son équilibre et les dialogues clairs qu’elle diffuse. N’oublions pas de mentionner aussi toutes les technologies conçues par Samsung qui permettent d’améliorer l’expérience sonore, et que l’on retrouve dans l’excellente application SmartThings. On y retrouve par exemple le mode Son adaptatif, qui analyse le contenu pour équilibrer dialogues, effets et musique, ou encore le SpaceFit Sound Pro, qui permet d’affiner les réglages de la barre en fonction de la configuration de votre espace. Et celles et ceux qui possèdent un TV Samsung auront droit au fameux Q-Symphony, qui permet de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux du TV.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung HW-QS710F.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.