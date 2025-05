Samsung HW-Q995F : cette nouvelle barre de son premium avec 200 € de remise offre une immersion digne d’un home cinéma

Présentée au dernier CES, la barre de son Samsung HW-Q995F est le nouveau fleuron de la gamme audio Samsung cette année. Et il faut dire qu’elle cumule les atouts, entre son caisson de basses puissant et le son 3D enveloppant qu’elle offre. En ce moment, elle peut vous revenir à 1 290 euros au lieu de 1 490 euros chez Boulanger grâce à une ODR de la marque.

La barre de son Samsung HW-Q995F. // Source : Samsung

La Samsung HW-Q995F est une barre de son haut de gamme qui a succédé à l’excellente HW-Q995D, dont nous avions déjà salué la puissance et le son très immersif. Cette année, la HW-Q995F, qui reprend les caractéristiques de sa prédécesseure, devrait encore régaler nos oreilles avec une belle spatialisation sonore, un audio puissant et des technologies destinées à optimiser le son de chaque scène. Bref, un modèle prometteur, qui bénéficie en plus d’une petite baisse de prix bienvenue.

Les points forts de la Samsung HW-Q995F

Une configuration sonore 11.1.4 canaux

Un caisson de basses plus puissant

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Habituellement proposée à 1 490 euros, la barre de son Samsung HW-Q995F peut aujourd’hui vous revenir à 1 290 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 25 mai 2025.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung HW-Q995F. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un son qui se diffuse dans toutes les directions

Si la HW-Q995F dispose d’une fiche technique très similaire à celle de la HW-Q995D, Samsung a tout de même opté pour un changement de design. La barre de son qui nous intéresse ici adopte ainsi un look à rayures sur sa partie supérieure, sur toute sa longueur, en lieu et place de la grille. On a ainsi droit à un design un poil plus original. En revanche, ce qui ne change pas, c’est que ce modèle s’accompagne toujours d’enceintes surround sans fil et d’un caisson de basses. Mais ce dernier a, lui aussi, profité de quelques améliorations.

D’abord, ce caisson est plus compact et carré. De plus, il renferme non pas un, mais deux woofers de 8 pouces de diamètre installés de chaque côté de l’enceinte. De quoi offrir un net gain de puissance, selon la marque, avec une puissance annoncée de 300 W contre 200 W pour le caisson de la HW-Q995D. Enfin, la barre de son bénéficie toujours d’une configuration sonore 11.1.4 canaux et embarque 23 haut-parleurs, dont 4 haut-parleurs verticaux. Parfait pour que le son se reflète sur le plafond et enveloppe donc bien mieux l’utilisateur.

Un audio optimisé à chaque moment

Vous l’aurez compris, la barre de son Samsung HW-Q995F offre une scène surround bien dense, et pour couronner le tout, elle prend aussi en charge les formats Dolby Atmos et DTS:X. Vous pourrez ainsi profiter d’un son 3D bien immersif, qui vous permettra de plonger réellement dans l’action. Autrement, la barre de son supporte aussi les formats audio haute résolution comme ALAC, FLAC et WAV et dispose de ports HDMI 2.1, permettant la transmission de signaux vidéo 4K à 120 Hz. Les joueurs sur console next-gen devraient particulièrement apprécier.

La HW-Q995F propose également une connectivité complète avec le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2 et la compatibilité avec AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect. Alexa est aussi intégrée, mais la barre de son peut fonctionner avec tout appareil compatible avec Google Assistant. N’oublions pas les technologies audio de Samsung qui viennent pimper l’expérience sonore, comme le Q-Symphony, qui permet de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED Samsung pour une meilleure immersion, ou encore le SpaceFit Sound Pro, qui optimise le son et les basses en fonction de la disposition de votre pièce.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres du son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.