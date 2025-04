Près de 40 % de remise pour cette barre de son Samsung 3.1.2 compatible Dolby Atmos, c’est chez E.Leclerc que ça se passe

Pour profiter d’un son de meilleure qualitĂ© que celui proposĂ© par votre tĂ©lĂ©viseur, vous avez cette barre de son Samsung HW-Q710D 3.1.2 en promo Ă 399 euros sur E.Leclerc, contre 649 euros sur le site du contructeur.

Samsung HW-Q710D // Source : Samsung

Après la Samsung HW-Q700C, la marque propose une mise Ă jour avec la version HW-Q710D. Une barre de son 3.1.2 avec un caisson de basse sans-fil et 9 haut-parleurs en tout, compatible Dolby Atmos. PlacĂ© sous votre tĂ©lĂ©viseur, il permet de profiter d’un son plus riche, surtout qu’il se calibre automatiquement en fonction de votre environnement avec la fonction SpaceFit Sound. Bref, une bonne barre de son que vous retrouvez avec 250 euros de remise.

Les points forts de la Samsung HW-Q710D

Les 9 haut-parleurs dont le central dédié aux voix

Elle propose du WiFi et est compatible AirPlay 2 et Chromecast

La compatibilité Dolby Atmos pour un son spatial

Sur le site de Samsung, la barre de son HW-Q710D est Ă 649 euros. Alors que chez E.Leclerc, le mĂŞme produit est Ă 399 euros.

Un son qui s’adapte Ă la pièce

La barre de son Samsung HW-Q710D est composĂ© de la barre en elle-mĂŞme et d’un caisson de basse sans-fil. Le premier est Ă poser sous le tĂ©lĂ©viseur, devant le pied. Et le caisson de basse est Ă poser par terre pour profiter de toute sa puissance. Les deux sont liĂ©s sans-fil, ce qui permet de faire une installation propre. Ainsi, vous avez une installation 3.1.2.

Une fois que le tout est installĂ©, vous pouvez activer le mode SpaceFit Sound qui va calibrer le son pour s’adapter Ă votre intĂ©rieur. Avec ça, la barre de son va dĂ©tecter la taille, la forme et la disposition de votre mobilier pour paramĂ©trer automatiquement le son. D’ailleurs, si vous possĂ©dez un tĂ©lĂ©viseur Samsung, elle est compatible Q-Symphony pour utiliser les haut-parleurs de celui-ci en renfort sur la barre de son, ce qui donne plus de puissance.

Une immersion renforcée grâce à Dolby Atmos

Une fois allumĂ©e, la barre de son diffuse un son Dolby Atmos, si vous regardez un programme compatible. Avec les haut-parleurs qui envoient le son verticalement et qui va rebondir au plafond avant de redescendre sur vous, vous aurez l’impression d’ĂŞtre immergĂ© dans vos contenus audio. Que ce soit des films ou des jeux vidĂ©o, ça donne vraiment l’impression d’ĂŞtre au cĹ“ur de l’action.

La barre de son est compatible Bluetooth et Wi-Fi, comme ça vous pouvez diffuser le son de votre smartphone ou tablette via la barre de son sans la connecter. Ça peut aussi fonctionner si vous avez un vidĂ©oprojecteur connectĂ© qui ne peut pas ĂŞtre reliĂ© en filaire. D’ailleurs, pour ça, vous avez une entrĂ©e/sortie HDMI compatible eARC et une entrĂ©e optique.

