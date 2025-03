Cette barre de son ultra-fine signée Samsung, compatible Dolby Atmos, perd 250 € de son prix

Si vous cherchez une bonne barre de son pour aller avec votre toute nouvelle télé, cette Samsung HW-S810D dispose d’absolument tous les arguments pour vous faire craquer. D’ailleurs, elle est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros au lieu de 649 euros.

SAMSUNG HW-S810D // Source : site officiel

Pour profiter d’un bon film sur son téléviseur, il ne faut surtout pas négliger la qualité sonore. Pour cela, rien ne vaut l’apport d’une barre de son pour obtenir la meilleure expérience. La Samsung HW-S810D par exemple, se démarque clairement de la concurrence, notamment grâce à ses petites dimensions et à sa finesse, dont la hauteur n’excède pas 4 cm. Évidemment, Samsung oblige, le format de ce modèle n’est pas son seul atout : cette barre de son embarque également le Dolby Atmos (sans fil !). Bref, une bonne référence, qui coûte moins de 400 euros.

Les atouts de la Samsung HW-S810D

Une barre de son très fine

Compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Un rendu sonore 3.1.2

Au départ à 649,99 euros, puis réduit à 449,99 euros, la barre de son Samsung HW-S810D est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger.

Une barre de son très fine, ça change

Le premier atout de la Samsung HW-S810D ? Son format, évidemment. Alors que la plupart des barres de son de la marque sont assez massives et épaisses, celle-ci est au contraire particulièrement fine et discrète. Il n’y a qu’à voir ses dimensions de 116 x 3,8 x 3,9 cm. Inutile de préciser qu’elle se glissera très facilement sous un écran de téléviseur sans en masquer le bas. Elle est en plus sans fil, de même que son caisson de basse, ce qui est tout de même bien plus pratique. Et si vous préférez la fixer au mur, c’est tout à fait possible grâce au kit fourni avec la barre de son.

Comme précisé ci-dessus, la barre de son se connecte à votre TV via votre Wi-Fi ou le Bluetooth, de quoi dire adieu aux câbles qui s’emmêlent sur le sol. La Samsung HW-S810D peut par ailleurs être pilotée depuis l’application SmartThings, qui permet de régler les paramètres de la barre de son, mais aussi d’accéder aux assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Notez d’ailleurs qu’Alexa est intégrée à la barre de son, mais que Google Assistant sera accessible grâce à un appareil compatible. Les fonctions AirPlay 2 et Chromecast sont aussi de la partie. Enfin, côté connectique, on a droit à un port HDMI eARC.

Une belle spatialisation du son

La barre de son Samsung HW-S810D, qui s’accompagne d’un caisson de basse, embarque pas moins de 10 haut-parleurs et est configurée en 3.2.1. Le haut-parleur central et les haut-parleurs verticaux permettent notamment de profiter d’une belle spatialisation sonore ; le son va donc pouvoir se diffuser dans plusieurs directions et envelopper l’utilisateur. Un bon point pour l’immersion. Ajoutons à cela les compatibilités avec les technologies DTS Virtual:X et Dolby Atmos, qui proposent un son surround hyper agréable. D’ailleurs, le Dolby Atmos peut ici fonctionner sans câble HDMI, et donc en sans-fil grâce au Wi-Fi, ce qui est plutôt inhabituel, mais non moins pratique.

Samsung a également pensé à ajouter quelques technologies pour agrémenter l’expérience, comme la Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED Samsung, ou encore le SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à votre pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de votre espace. Et grâce à la fonction Tap Sound, toucher le haut de la barre de son avec votre smartphone vous permettra de coupler les deux appareils et ainsi de profiter de votre musique et de vos podcasts dans de meilleures conditions.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

