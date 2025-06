La version USB-C du casque Apple AirPods Max baisse son prix pour les soldes, et pas qu’un peu !

Entre design premium et technologies de pointe, les AirPods Max d’Apple promettent une expérience sonore unique, digne d’un studio, pour ceux qui veulent conjuguer style et performance. Ils transforment chaque écoute en voyage sonore. Une remise au panier de 50 euros chez Amazon permet d’obtenir les AirPods Max à 489 euros au lieu de 539 euros.

Le casque circum-auriculaire Apple AirPods Max n’est pas seulement un objet de désir pour les audiophiles : c’est une vitrine technologique. Avec sa réduction de bruit active de niveau professionnel, son mode transparence qui laisse filtrer les sons extérieurs quand il le faut, et son audio spatial personnalisé qui adapte le rendu sonore à chaque utilisateur, il redéfinit les standards du sans-fil. Apple a peaufiné chaque détail, du design raffiné en aluminium à la mousse à mémoire de forme, pour créer un casque qui ne se contente pas de sonner bien : il sublime la musique, les podcasts et même les appels vidéo.

Les atouts de l’AirPods Max (USB-C)

Une réduction active du bruit ultra-efficace

L’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Un confort exceptionnel et finitions premium en aluminium anodisé made in Apple

Au lieu de 579 euros, le AirPods Max (USB-C) est aujourd’hui disponible en promotion à 489 euros sur Amazon avec une remise de 50 euros dans le panier.





Performance audio & technologies embarquées

Les AirPods Max frappent fort côté audio. Grâce à leur transducteur dynamique conçu par Apple et à un moteur à double aimant en néodyme, ils délivrent un son riche, profond, sans distorsion perceptible, même à volume élevé. Chaque détail est là, parfaitement restitué, appuyé par l’égalisation adaptative (Adaptive EQ) qui ajuste en temps réel le rendu sonore selon la forme de vos oreilles. Le mode audio spatial, lui, donne l’impression d’être en pleine salle de cinéma, surtout avec les contenus compatibles Dolby Atmos parfait pour les services de sVOD.

La réduction active de bruit est sans doute l’une des meilleures du marché. Neuf micros analysent l’environnement pour isoler ce que vous écoutez. Même dans un open space ou un métro bondé, le silence s’impose. Et quand il faut rester à l’écoute du monde, le mode Transparence s’active instantanément, avec une restitution naturelle de l’environnement sonore, un équilibre parfait entre immersion et vigilance.

Côté usage, c’est du Apple pur jus. La couronne digitale héritée de l’Apple Watch permet de régler le volume ou de naviguer dans les morceaux sans effort. Le tout est épaulé par des capteurs optiques et gyroscopiques qui gèrent la mise en pause automatique. L’autonomie atteint 20 heures avec ANC et audio spatial activés, et grâce à la recharge rapide via USB-C, cinq minutes suffisent pour récupérer une heure et demie d’écoute.

Confort, design & intégration Apple

C’est l’un des casques les mieux finis du marché. Apple a misé sur l’alliage d’aluminium pour les coques et un tissu mesh doux et respirant pour l’arceau. Proposant une vraie sensation de solidité et de confort, même lors de longues sessions. Les oreillettes circum-auriculaires sont généreuses, les coussinets se fixent magnétiquement et se remplacent facilement. Seul bémol, le poids de 385 g qui se fait parfois sentir après plusieurs heures, malgré une excellente répartition de la pression.

Pensé pour l’écosystème Apple, le casque s’y intègre parfaitement. La connexion Bluetooth 5.0 se montre stable, et le basculement entre iPhone, Mac ou iPad est fluide grâce à iCloud. Toutes les fonctions, du partage audio à Siri, fonctionnent sans friction. En revanche, pour les utilisateurs Android ou PC, les fonctionnalités sont très limitées : pas d’ANC adaptative, ni d’audio spatial, ni de détection automatique, ce qui peut refroidir ceux qui cherchent une compatibilité universelle.

Côté connectique, pas de surprise : pas de port jack, pas de codec hi-res comme le LDAC. Le casque assume son ADN Apple jusqu’au bout, quitte à frustrer les audiophiles exigeants. Mais pour les utilisateurs de l’écosystème à la pomme, c’est un compagnon sonore premium, cohérent et ultra-performant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple AirPods Max.

Afin de comparer l’Apple AirPods Max avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth du moment.

