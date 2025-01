Notés 9/10 et exploitant le Dolby Atmos à merveille, les AirPods Pro 2 version USB-C se veulent plus accessibles que jamais pendant les soldes

Les AirPods Pro 2ème génération sont la version la plus premium des fameux écouteurs d’Apple. En plus, il s’agit de la version avec un port USB-C, s’affranchissant enfin du format propriétaire de la marque qu’est le Lightning, que vous retrouvez avec 90 euros de réduction.

Vous possédez un iPhone et vous souhaitez l’accompagner avec des écouteurs qui vont bien avec ? Vous avez la journée pour commander les AirPods Pro 2ᵉ génération, version USB-C, en promo chez Rakuten avec 32% de réduction en utilisant un code de réduction valable aujourd’hui uniquement, pour fêter le coup d’envoi de ces soldes d’hiver 2025.

Pourquoi faut-il craquer pour les AirPods Pro 2 ?

Aussi incroyable que cela paraisse, la restitution du Dolby Atmos est impressionnante

Une autonomie solide de 5h avec ANC + le boitier de charge

La puissance de la puce H2 qui assure à tous les niveaux

Les AirPods Pro 2ᵉ génération version USB-C sont vendus 229 euros. Vous les retrouvez à 209,99 euros chez Rakuten et aujourd’hui seulement, le mercredi 8 janvier 2025, ils passent à 189,99 euros avec le code RAKUTEN20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Pro 2ᵉ génération USB-C. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une recette audio qui fait mouche chez Apple

Les AirPods Pro 2ème génération sont les écouteurs ultimes à posséder si vous aimez les produits Apple. La marque a su tirer le meilleur de la puce H2 qui les anime pour proposer l’un des meilleurs rendus sonores du marché. Vous aurez bon monter le volume jusqu’au maximum, le son ne souffre d’aucune distorsion et reste équilibré à tous les niveaux.

En plus de ça, ils prennent en charge le son Dolby Atmos, ce qui permet de bien restituer l’Audio Spatial, vous plongeant ainsi au cœur de vos contenus audio et vos playlists. D’ailleurs, si les AirPods Pro 2 fonctionnent aussi avec les smartphones Android, il semblerait qu’Apple utilise en douce un codec Bluetooth spécial sur ses OS car le son est beaucoup plus riche sur iOS que sur Android. Donc il est vraiment conseillé de vous procurer ces écouteurs si vous avez un iPhone.

Une réduction de bruit active des plus puissantes

En plus de tout ça, les AirPod Pro 2ᵉ génération bénéficient d’une réduction de bruit active efficace. Adieu les bruits de moteur en voiture ou dans les transports en commun, le brouhaha d’une foule dans les lieux publics et toute autre nuisance. Alors, elles ne disparaissent pas complètement, mais sont suffisamment gommées pour que vous puissiez être tranquille.

Par contre, la réduction de bruit lors des appels est un peu moins efficace. Un petit bémol qui ne gâche pas la fête, tant d’autres points sont là pour rattraper le tout. Par exemple le mode transparence qui donne l’impression de ne rien avoir dans les oreilles. Enfin, le boîtier MagSafe utilise un port USB-C, mais au-delà du connecteur, il y a d’autres différences comme la résistance à l’eau et à la poussière ou encore, mais c’est plus niche, la prise en charge de l’audio 20 bits/48 kHz lorsque vous l’associez à un casque Apple Vision Pro.

Pour en apprendre plus sur les écouteurs AirPods Pro 2 version USB-C, vous pouvez passer par notre test détaillé qui leur est consacré.

Même s’ils sont sur la première marche du podium de notre top 3 des meilleurs écouteurs Bluetooth, vous voudrez peut-être comparer les AirPods Pro 2 à d’autres modèles avant de vous décider, et c’est tout à votre honneur.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.