homeOS, la nouveauté qu’Apple n’a PAS annoncée à la WWDC

Comme à son habitude, Apple a profité de sa grande conférence dédiée aux développeurs pour faire le point sur tous les changements qui allaient arriver sur ses différents systèmes d’exploitation. Mais un manquait à l’appel : homeOS.

Les fuites et autres indiscrétions provenant de chez Apple sont tellement nombreuses qu’on pourrait parfois croire que certains produits sont officiels avant même leur officialisation. homeOS fait partie de ceux-là. Le système d’exploitation fait parler de lui depuis 2021 au moins, mais, encore une fois cette année, aucune nouvelle sur le sujet n’a été donnée durant la WWDC.

Pourtant, il se pourrait qu’un appareil tournant sous ce nouveau système arrive dans l’année qui vient, si l’on en croit les informations de Bloomberg. Petit zoom sur tout ce que cela signifie.

Un destin lié au nouveau Siri

Les premières bribes qu’un nouveau système d’exploitation Apple était en développement ont commencé à apparaître en 2021 lorsqu’une offre d’emploi mentionnant l’OS est apparue sur le site de la pomme. Alors qu’on pensait en savoir plus quelques semaines plus tard, nous voilà 4 ans après et toujours rien. Pourtant, quelques jours avant la WWDC 2025, ce qu’on soupçonne être une société-écran d’Apple, a déposé la marque « homeOS », nourrissant encore un peu la rumeur.

Si des mentions ont été trouvées dans le code source de tvOS, le système dédié aux box TV de l’entreprise, homeOS serait en réalité pensée pour tourner sur une nouvelle classe d’appareil : le fameux HomePod avec écran que les fans attendent depuis 2022. Baptisé Apple « Hub » depuis quelque temps, le produit devrait marquer l’incursion d’Apple dans le monde du matériel domotique.

Le destin d’homeOS et de ce Hub sont d’ailleurs liés, puisque Mark Gurman de Bloomberg explique justement que l’annonce du nouveau système d’exploitation devrait intervenir en mars prochain, en même temps que ce fameux concurrent à l’Amazon Echo Show et au Google Nest Hub. Petite subtilité néanmoins, le logiciel comme le matériel étant très dépendant des avancées du « nouveau » Siri (qui pédale encore dans la semoule), il se pourrait que l’un comme l’autre subisse d’importants retards à l’allumage.

5 ans de rumeurs

Il est parfaitement cohérent pour Apple de ne pas annoncer de nouveau système d’exploitation sans appareils pour l’accompagner. Même si les développeurs et développeuses avaient sans doute aimé se faire un peu les dents sur cette plateforme avant son lancement, nul doute que Apple saura aller chercher les grands noms de son écosystème mobile pour faire d’homeOS un système d’exploitation attirant dès sa sortie.

Il faudra donc sans doute attendre la WWDC 2026 pour qu’Apple détaille enfin le fonctionnement de ce nouvel OS au plus grand nombre. 5 ans après les premières rumeurs, on espère que l’entreprise ne va pas décevoir.