Apple : vers un produit 3-en-1 HomePod, Apple TV et FaceTime pour votre salon

Apple remplacerait bientôt son HomePod originel par un appareil hybride regroupant un HomePod, une Apple TV et une caméra FaceTime permettant les appels vidéo directement depuis un téléviseur.

Apple souhaiterait prendre un peu plus ses aises dans nos salons. C’est ce que l’on apprend de XDA Developers, qui relaie des informations partagées par l’inévitable Mark Gurman, journaliste spécialisé Apple chez Bloomberg. D’après lui, Apple travaillerait toujours sur un produit évoqué par les rumeurs depuis plusieurs mois : un combiné regroupant HomePod, Apple TV et caméra FaceTime. Cet appareil hybride, conçu pour le salon, prendrait la place du premier HomePod dans l’offre d’Apple. Ce dernier avait été retiré du catalogue de la marque en 2021.

Si ce projet voit bien le jour, il prendrait la forme d’un boîtier TV voué au streaming vidéo, à AirPlay et aux jeux, comprenant une enceinte connectée compatible avec Siri et une caméra permettant par exemple de lancer des appels vidéo depuis les applications compatibles.

Un boîtier Apple tout-en-un toujours sur les rails

Toujours selon Mark Gurman, Apple ne travaillerait pas au développement d’un nouvel HomePod pleine taille, préférant lancer à la place l’appareil tout-en-un sur lequel il travaillerait depuis de longs mois. On apprend par contre que la marque pourrait lancer une nouvelle version du HomePod mini à l’avenir. Il faut dire que la petite enceinte connectée d’Apple a rencontré un certain succès grâce à son format compact et son prix contenu.

« Je pense qu’un nouveau HomePod est à venir – plus précisément, un appareil qui combine un HomePod, une Apple TV et une caméra FaceTime. Je ne pense pas qu’un grand HomePod autonome soit encore en développement, mais peut-être qu’un nouveau HomePod mini est à venir. Dans tous les cas, le produit combiné sera probablement au centre de l’approche d’Apple, avec des HomePod mini l’entourant dans toute la maison », a notamment expliqué le journaliste de Bloomberg dans sa newsletter Power On.

Notez par contre qu’on ignore quand ce combiné HomePod / Apple TV pourrait voir le jour. La piste d’une annonce à la WWDC 2022 n’est pas complètement à écarter, mais rien ne nous permet pour l’instant de l’étayer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.