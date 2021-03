Fin de carrière pour l’HomePod original, Apple se concentre sur le Mini

C'est confirmé, Apple annonce une fin de carrière pour l'HomePod. C'est l'HomePod Mini qui prend officiellement sa place.

Après l’iMac Pro, c’est l’HomePod original qui est abandonné par Apple. Pour rappel, il s’agit de la toute première enceinte connectée d’Apple. L’entreprise américaine veut se concentrer sur l’HomePod Mini.

L’HomePod original a 4 ans

C’était en 2017 que nous rencontrions pour la première fois l’HomePod. Apple avait fait le choix d’un haut-parleur puissant (7 tweeters et 1 woofer) à l’époque où Amazon et Google commercialisaient des enceintes connectées entrée de gamme. C’était l’époque des Google Home et Amazon Echo.

Apple aurait mis près de cinq ans à construire cet appareil. Il a même construit la plus grande chambre anéchoïque à usage commercial aux États-Unis pour tester la capacité audio de l’appareil. Il a été salué par les critiques pour ses qualités sonores, Apple a néanmoins enfermé l’enceinte dans un monde où uniquement Siri et l’écosystème Apple pourraient vivre. I

l a fallu attendre longtemps pour pouvoir demander à Siri d’exécuter des commandes de services tiers, comme Spotify par exemple. Depuis fin 2020, le service de musique par défaut du Siri de l’iPhone demeure Apple Music, même si l’on peut lui demander de jouer des morceaux chez un concurrent en précisant son nom.

Apple semble confirmer à TechCrunch que ce retrait est surtout lié au succès de l’HomePod Mini vendu à 99 euros :

HomePod mini a été un succès depuis ses débuts l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 dollars. Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini. Nous abandonnons le HomePod d’origine, il restera disponible jusqu’à épuisement des stocks via l’Apple Store en ligne, les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients HomePod des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care.

Si vous avez un HomePod, ne vous inquiétez pas, Apple promet des mises à jour logicielles et une assistance pour votre enceinte.