Apple plancherait sur une nouvelle version du MagSafe capable de transmettre des données

La firme de Cupertino souhaiterait améliorer encore le fonctionnement de son chargeur MagSafe pour iPhone. Il éviterait ainsi la surchauffe lors de la présence d'une coque compatible, ou pourrait même transmettre des données au téléphone.

Apple est toujours à la recherche d’innovations pour ses produits. Une des dernières en date concerne le chargeur MagSafe, utilisé pour ses iPhone. Le but serait de lui apporter plus de fonctionnalités, pour qu’il soit notamment capable de transmettre des données, à la manière d’un câble Lightning ou USB-C. Il pourrait aussi être en mesure de reconnaitre les appareils et les accessoires MagSafe sur lesquels il se fixe, pour fournir une charge plus adaptée.

Un nouveau brevet pour le MagSafe

Les équipes d’Apple ne sont de toute évidence pas pleinement satisfaites de la manière dont fonctionne le chargeur MagSage. Une nouvelle demande de brevet a d’ailleurs été déposée : il décrit une façon de fonctionner plus intelligente.

Actuellement, Apple explique que certains accessoires ont tendance à former « un piège à chaleur » sur certains appareils, qui ont donc tendance à chauffer durant la charge, ce qui les force à brider le processeur à partir d’une certaine température, par sécurité.

Dans le document, il est donc décrit qu’un iPhone pourrait intégrer « un capteur de champ magnétique configuré pour détecter un champ magnétique provenant d’un ensemble magnétique externe au boîtier ». En d’autres termes, l’iPhone serait capable de reconnaitre quand un accessoire MagSafe est connecté.

L’iPhone pourrait aussi faire la distinction entre un chargeur MagSafe et une coque pour iPhone MagSafe. Selon la situation, le téléphone pourrait ainsi mieux gérer la charge selon les températures et pourrait par exemple définir un seuil de température maximal plus bas quand il se trouve dans une coque MagSafe.

Une transmission de données via MagSafe

Dans le même brevet est aussi décrit un autre système, où des données sont transmises à travers un accessoire MagSafe (par exemple une coque). « L’accessoire pourrait de plus inclure un circuit de communication sans fil disposé dans la paroi inférieure », décrit Apple dans le brevet.

Cet accessoire serait en fait capable de communiquer des informations à l’iPhone, notamment concernant ses tolérances de températures.

Bien sûr, le principe même d’envoyer des données ouvre un nouveau champ de possibilité : un iPhone pourrait ainsi reconnaitre qu’un accessoire MagSafe est proche, puis lire les données qu’il contient, notamment des données d’authentification. Il serait en effet très intéressant pour Apple que le MagSafe devienne multitâche.

