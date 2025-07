iPhone pliant : design, ergonomie, puissance… tout ce que l’on sait pour le moment

L’iPhone pliant d’Apple n’en finit plus de faire causer sans avoir pour le moment plus d’informations à fournir. Nous avons réuni tous les éléments déjà disponibles et voici ce qu’il faut savoir.

Un concept d’iPhone pliable // Source : 9to5mac

L’agenda des futurs iPhone semble tout tracé. En plus des futurs iPhone 17 et iPhone 17 Pro attendus pour septembre, Apple semble avoir quelques nouveautés prévues pour un avenir proche. Parmi les nouveautés, l’idée d’un iPhone pliable fait surface depuis un moment : on fait le point sur ce que l’on sait de ce smartphone.

Design et écran

Sans trop de grosses surprises, Apple devrait fortement s’inspirer de Samsung (présent sur ce marché depuis 2019) et son Galaxy Z Fold 7 pour son futur iPhone pliant. La firme de Cupertino devrait utiliser le format « passeport » (ou « livre », c’est vous qui voyez), avec un écran externe de 5,5 pouces (qui se rapprocherait d’un iPhone mini et ses 5,4 pouces de diagonale), et un grand écran interne de 7,8 pouces, qui se replierait vers l’intérieur.

Côté pli, l’iPhone pliant devrait présenter une pliure quasi inexistante, grâce au recours d’un matériau particulier : le métal liquide dans la charnière, par le biais d’un dispositif de moulage sous pression. En plus de gommer complètement la marque de la pliure sur l’écran interne (habituellement de plus en plus présente à l’utilisation), ce matériau permettrait aussi de rendre la charnière plus robuste dans le temps, face aux nombreux pliages et dépliages.

Le smartphone Apple pliant devrait pas dépasser les 4,5 mm d’épaisseur lorsqu’il sera déplié, culminer à 9mm, voire 9,5 mm replié. Il devrait donc être légèrement plus épais que le Galaxy Z Fold 7 de Samsung (avec ses 4,2 mm déplié, et 8,9 mm replié).

Touch ID pourrait faire son grand retour sur cet iPhone, logé à l’intérieur du bouton d’alimentation (comme tous les pliants du marché). Une réduction ou une suppression de la Dynamic Island, et donc l’abandon de Face ID, pourrait donc voir le jour.

Performances

À en croire les rumeurs, cet iPhone sera présenté aux côtés du futur iPhone 18 Pro. Si l’officialisation de ce dernier ne sera pas avant plus d’un an, on peut d’ores et déjà deviner quelques éléments de sa fiche technique, grâce aux indiscrétions de l’iPhone 17 Pro :

Actuellement, les iPhone Pro sont vendus avec 128 Go de stockage interne de base. On peut imaginer que le futur iPhone démarrerait avec 256 Go ou 512 Go de base.

Photo

Sur la partie photo, peu d’informations ont filtré autour du projet d’Apple si ce n’est qu’il ne devrait pas y avoir de révolutions.

Le double capteur photo de l’iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’iPhone pliant devrait donc être équipé d’un double module photo, à l’instar de l’iPhone 16 (malgré cette déception, on peut toutefois relativiser que l’iPhone 17 Air, qui arrivera plus tôt, ne devrait avoir qu’un seul module). Le capteur grand angle serait de la partie (probablement de 48 Mpx). Difficile toutefois de déterminer si Apple optera pour un ultra grand angle comme capteur secondaire, ou un téléobjectif, comme a pu le faire Motorola avec son Razr 50 Ultra.

Batterie

L’iPhone pliant serait dans la moyenne actuelle de la catégorie, avec 5000 mAh de capacité. Ce serait plus que le Galaxy Z Fold 7 et ses 4400 mAh, mais inférieur au Honor Magic V5 et ses 5820 mAh. Bien entendu, cette moyenne peut évoluer d’ici là, avec l’ascension de la technologie de batteries en Silicium Carbone.

Si on peut imaginer l’arrivée du Silicium Carbone sur ce modèle, il est important de notifier qu’Apple comme Samsung sont frileux à adopter cette technologie. Voir arriver cette technologie sur ce smartphone peut donc interroger.

Réseau

À l’arrivée de l’iPhone 16e, Apple a montré une ambition claire : s’émanciper des puces réseaux des autres constructeurs (Qualcomm est le premier visé), et maitriser la partie réseau de ses appareils à 100%. Après l’Apple C1, Apple pourrait présenter une nouvelle puce 100% maison dédié à ses iPhone. Une puce Wi-Fi made by Apple serait également dans les cartons.

Le partenariat entre Qualcomm et Apple sur ces puces s’achève en effet en 2027. Apple pourrait donc accélérer sa transition vers ses propres puces.

Logiciel

Avec la nouvelle nomenclature des systèmes d’exploitation, introduit cette année par la pomme, on peut facilement imaginer que cet iPhone sera équipé d’iOS, avec le chiffre de l’année auquel il sera commercialisé.

Le Liquid Glass, nouveau langage stylistique d’Apple pour les années à venir, devrait être de la partie. L’intégralité du système devrait être adapté pour une utilisation d’iOS à la fois pour l’écran plié, et l’écran déplié. Apple devrait utiliser son savoir-faire avec iPadOS pour proposer une interface utilisable en multi-tâches.

Nous ne sommes pas non plus à l’abri d’une nouvelle nomenclature d’iOS (FoldOS ?) dédié à ce type d’appareils, comme Apple avait pu le faire avec iPadOS.

Et Apple Intelligence? Difficile à dire. Apple n’est pas au mieux de sa forme sur le domaine de l’intelligence artificielle. Le nouveau Siri, qui a déjà été retardé, pourrait ne pas être accessible avant longtemps (notamment en Europe).

Prix et fenêtre de sortie

Initialement spéculé entre 2000 et 2500 dollars, on ne peut pas dire que cet iPhone pliable sera un smartphone accessible. L’analyse du spécialiste Ming Chi-Kuo

L’iPhone pliant pourrait arriver aux alentours de 2026, potentiellement en parallèle des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Air. Apple aurait également favorisé cet appareil au profit de l’iPad pliant (dont le développement serait actuellement en suspens) dans le protocole de développement (il serait en phase de prototypage P1).

Attention toutefois à prendre des pincettes sur ces informations. Ce n’est pas la première fois que l’on nous donne une date approximative pour ce fameux appareil. Il aurait du sortir en 2022, puis en 2024, maintenant pour 2026. C’est peut-être même la variable la plus incertaine au sujet de ce smartphone : sa date de sortie.