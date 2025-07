iPhone 17 : Apple augmenterait la quantité de RAM de tous les modèles de la gamme… sauf le plus populaire

Un informateur chinois qui avait vu juste avant tout le monde sur le nom de l’iPhone 16e, revient en ce début d’été pour nous parler de la quantité de mémoire vive embarquée par chacun des futurs iPhone 17. Et en la matière, tous ne seraient malheureusement pas logés à la même enseigne.

Concept d’iPhone Air, pour illustration.

Attendus en septembre, les nouveaux iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max continuent d’égrainer certains de leurs derniers secrets. Après que nous ayons par exemple obtenus des indices concrets de (l’importante) capacité de batterie de l’iPhone 17 Pro Max, nous voici aujourd’hui face à des détails relatifs cette fois à la quantité de mémoire vive embarquée par chacun des quatre prochains smartphones d’Apple.

L’info nous vient du compte Weibo Fixed Focus Digital, qui avait par le passé vu juste avant les autres sur la nomenclature de l’iPhone 16e. Cet informateur chinois, suivi par tout de même deux millions d’utilisateurs, estime qu’Apple ajouterait cette année un maximum de 12 Go de RAM aux iPhone 17 Pro, 17 Pro Max. Toujours selon lui, l’iPhone 17 Air serait équipé de cette même capacité de mémoire vive… à l’inverse, par contre, de l’iPhone 17 « classique » dont la capacité se cantonnerait à 8 Go de RAM, soit autant que ses prédécesseurs.

Le modèle le plus populaire sera-t-il le moins bien loti ?

Voici donc les capacités de RAM pressenties par Fixed Focus Digital pour les nouveaux modèles d’iPhone, et celle des iPhone 16 actuels, pour comparaison :

iPhone 17 : 8 Go

iPhone 17 Air : 12 Go

iPhone 17 Pro : 12 Go

iPhone 17 Pro Max : 12 Go

iPhone 16 : 8 Go

iPhone 16 Pro : 8 Go

iPhone 16 Pro Max : 8 Go

Ces prévisions sont bien sûr à prendre avec des pincettes, d’autant que Fixed Focus Digital ne dispose pas encore d’une réputation extrêmement solide dans le monde des leakers. Cela dit, les informations qu’il partage cette semaine font écho à d’anciennes prévisions formulées cette fois par un informateur connu et reconnu : Ming-Chi Kuo.

L’analyste de TF International Securities, indiquait il y a quelques mois, lui aussi, qu’Apple installerait 12 Go de RAM à ses iPhone 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max… mais laissait alors planer un doute sur la capacité incluse à l’iPhone 17 « classique ». Ming-Chi Kuo expliquait en effet qu’un approvisionnement limité en mémoire vive pourrait contraindre Apple à maintenir 8 Go de RAM « seulement » sur son modèle le plus accessible. Il semble que cette thèse se confirme.